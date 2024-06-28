旅遊必讀！3招預防旅行皮膚敏感　抗敏急救好物分享

出門旅行固然令人期待，但對於皮膚卻可能是一大考驗。乾燥的機艙、酒店的床具、異國的天氣變化等因素，都有機會令皮膚出現泛紅脫皮等情況，令敏感肌發作，連上妝亦困難重重，掃興之餘，更無心情打卡玩樂。即學以下3個外遊皮膚防敏方法，準備好旅行必備的低敏皮膚護理產品，讓皮膚保持最佳狀態，盡情享受假期！



1. 帶備日常慣用的防敏護膚品

不少人為了減輕行李負擔，旅行時會選擇帶上未用過的護膚品試用裝，而非日常慣用的產品，這做法隨時增加皮膚過敏的風險！原因是皮膚在機艙乾燥的環境影響下會比平日脆弱，新的護膚品容易導致過敏。最保險的做法是將平日使用的專門呵護敏感肌的護膚品分裝成旅行裝，減少皮膚敏感的機會。

2. 時刻補充水分

乾燥的機艙環境容易令身體缺水，當皮膚缺水便容易出現痕癢、脫皮與紅疹等症狀，所以補水非常重要！大家應適時補充水分，不應等到口乾才喝水。另外亦需不時補塗潤膚露，鎖住皮膚表面的水分。即使落地後亦不要掉以輕心，繼續保濕！保濕！保濕！以防皮膚因天氣變化而受損。

3. 淋浴後立即塗上潤膚乳液鎖緊水分

遊走景點消耗大量體力，晚上一定要洗熱水涼或浸溫泉一掃疲累。然而，大家有否發現沐浴過後皮膚容易泛紅痕癢？除了因水溫過高外，更可能是酒店的一般沐浴露中的化學成分令皮膚過敏。一般含皂鹼的沐浴露會洗掉皮膚的天然油脂，沐浴後令皮膚變得乾燥繃緊。建議使用自備的醫生推薦、配方溫和、不含皂鹼與pH值平衡且含保濕甘油的沐浴露，令肌膚水潤不乾燥。

澳洲著名醫學護膚品牌QV深受敏感肌人士歡迎，更是旅行必備的舒敏旅伴。溫和潔膚露專為乾燥敏感肌膚研製，pH值均衡，不含皂鹼和香料，通過皮膚科專家測試，蘊合保濕成分15%甘油（Glycerin），溫和潔淨同時有助強化皮膚的天然屏障，乾敏肌肌亦適用。要進一步鎖住水分，便要把握淋浴後的「黃金五分鐘」，當皮膚水分指數最高時，塗上適合的潤膚產品有助保濕。QV潤膚乳液的科研配方，蘊含多重保濕成分，有助舒緩及預防肌膚乾燥。質地輕盈清爽的乳液，不含香料，有效保濕長達24小時。做足保濕工作，自然能減輕皮膚乾燥的問題。

旅行帶備QV溫和潔膚露（左）與QV潤膚乳液（右），助皮膚保持最佳狀態，盡情享受假期！

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（資料及相片由客戶提供）