「暗瘡殺手」LadyLab零硬銷！首創三文治打法根治凹凸洞

提起傳統美容院，大眾往往會聯想到「為Sell而Sell」、「跑數」等負面標籤，令人卻步。然而，醫美品牌LadyLab卻反其道而行，堅持「不跑數、零壓銷售」，目的是為客人提供安心的變美空間，更承諾「如有Hard Sell，全額退款」，令LadyLab在競爭激烈的市場中脫穎而出。而療程成效與極佳的口碑，更讓LadyLab榮獲「2026 HK01卓越凹凸洞療程品牌大獎」，令其皇牌療程引起討論。



LadyLab 創辦人 Janie 曾深受暗瘡困擾，決心以同理心為客人打造「不跑數、零硬銷」的安心變美空間。

創辦人曾受暗瘡困擾 決心打造零壓變美空間

LadyLab創辦人Janie在美容業工作近十年，任職過多個崗位，明白業界「跑數為先」的風氣會令客人感到無比壓力，因而決心創立LadyLab。她透露，品牌初期之所以有針對暗瘡，更有「暗瘡殺手」之稱，全因她曾深受嚴重暗瘡困擾，明白患者的無助。她指，品牌初期專注研發暗瘡方案，將同理心化為專業，從而累積了不少實戰經驗。

在陪伴客人的過程中，Janie發現客人在暗瘡痊癒後，往往仍受到棘手的凹凸洞及疤痕困擾。於是她決定與持牌治療師團隊反覆研發，更轉化為品牌的使命——致力成為凹凸洞治療領域的頂尖專家。團隊表示，見證客人由不敢素顏到重拾自信，甚至得到身邊親友稱讚皮膚變好，這種無可比擬的滿足感，正是他們堅持的最大動力。

拒絕流水線常態！AI量肌配合1對1跟進 成奪獎關鍵

LadyLab能夠奪得大獎，關鍵在於對「效果與安全」的極致堅持，並嚴守以下四大品質保障：

．拒絕盲估，數據說話：引入最新一代美國VISIA醫學級AI皮膚分析，利用RBX多光譜技術及「最強凹凸洞3D」全立體影像模擬，對比全球同齡數據，為客人精準調配專屬參數。

．持牌治療師一對一負責制：杜絕坊間流水線式更換治療師的弊病，由熟悉客人皮膚耐受度與修復進度的同一位治療師全程跟進，確保連續性與能量深度的精準掌控。

．全一次性衛生制度：高度重視客人安全，床紙、頭巾、被套及儀器探頭均做到「即場開封、一客一換」，徹底杜絕交叉感染風險。

．完善的術後照顧：提供WhatsApp一對一追蹤，並附送專業After Care術後修復包，陪伴客人安然度過療程後的黃金護理期。

全港首創14步「三文治撫平肌」 夾擊膠原流失

坊間的單一儀器（如單一皮秒或傳統針劑）往往無法同時解決「皮下纖維化黏連」與「膠原蛋白流失」的問題，且容易忽略高能量療程後MMPs（膠原分解酶）對新生膠原的「偷竊」破壞。針對這些問題，LadyLab推出全港首創、不計成本的14步驟「前後夾擊」複合式邏輯——【三文治・撫平肌】療程：

．第一步（底層激活）：利用西班牙水感冰冰針（EPM電脈衝技術）注入韓國大廠 Ultra V 外泌體精華，提前激活細胞活性。

．第二步（三文治修復前）：以德國 LDM 專利多頻超聲技術打底，堅持選用德國原廠 Skinova U-Essence Gel 專用導入凝膠，並根據 VISIA AI 分析數據客製化挑選 2 支德國 LipoMed 微脂囊精華進行修護導入。提前建立安全導熱層與注入水分，大幅降低痛感及底層炎症。

．第三步（核心撫平）：採用具5個國際醫療認證（含美國雙FDA）的美國No.1 Vivace微針射頻。儀器直接穿透真皮層切斷黏連，熱能觸發膠原蛋白成倍增生，且不限發數精準治療。

．第四步（三文治修復後）：再次配合德國LDM極速修復，抑制MMPs活性，保護新生膠原，大幅縮短紅腫期，達到接近「零修復期」效果。

獨家限時優惠！$2,380專屬體驗「三文治撫平肌」

為慶祝榮獲大獎，LadyLab罕有推出01讀者專屬體驗優惠，讓各位受凹凸洞困擾的讀者以$2,380優惠價體驗無壓力的變美旅程！

【美國No.1毛孔・凹凸洞根治儀器 | 三文治・撫平肌】

首次體驗價：$2,380 / 1次

限定贈品：免費贈送 VISIA 醫學級 AI 皮膚 3D 分析

預約：可透過WhatsApp預約連結進行登記，或瀏覽官方Instagram了解更多資訊。

Whatsapp︰+852 6733 5094

Instagram︰@ladylab.hkg

網址︰https://www.ladylab-hkg.com/

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