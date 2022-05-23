學校復課 兒童感染新冠風險勢增 接種疫苗 保護子女免受病毒侵襲

第五波疫情自2月初急劇爆發，政府更罕有地宣佈提前放暑假。隨着疫情從高位逐漸回落，全港學校已於4月19日起分階段恢復半天面授課堂，讓學童重拾校園生活。然而，復課無疑讓學童有更多機會受到新冠病毒的感染，兒科專科何蓉蓉醫生表示：「要減低學童受感染的風險，或減低其感染後出現重症甚至死亡的機會，接種疫苗以提升抗體至為重要。」

過去兩年，學校大部分時間維持半天上課，難免影響學童正常學習，即使能上網課，亦難以取代有助建立人際關係及溝通技巧等的學校環境。雖然政府並無要求學童必須接種疫苗才能回校上課，但政府早前表明，全日面授課堂涉及更長課堂時間及更多活動，包括吃飯等需除口罩的活動，需要小心控制風險。因此只容許整體或個別級別接種率達90%的中學，按學校實際情況安排全日面授課堂，小學及幼稚園則因學童年紀較小及自理能力較低的原因，暫不作安排。

疫下少上學 或缺交叉免疫能力 難抵抗新冠病毒

在疫情下，學童上學以及外出的機會大大減少，接觸外界環境的機會也相應減少，或令學童缺乏交叉免疫能力。交叉免疫是指人體T細胞在接觸一種病原體後被激活，可以識別其他病原體並產生異源免疫反應。有研究在4至6成未曾感染新冠病毒的人士身上，檢測出對新冠病毒具反應的T細胞，顯示導致感冒的一般性冠狀病毒與新冠病毒之間，存在交叉免疫反應。何醫生指出：「由於學童近兩年上學及外出機會較少，接觸一般性冠狀病毒的機會隨之減少，產生交叉免疫抵抗新冠病毒的機會亦相對減少。」

兒科專科何蓉蓉醫生。

疫下復課宜選擇保護率較高疫苗 提升免疫效能

由於學童或缺乏交叉免疫反應，為免他們上學後更容易受到感染，以及為早日恢復全日面授課堂，讓他們獲得更佳的學習和社交環境，接種新冠疫苗以提升抗體水平尤為重要。據專家建議，3歲或以上兒童可接種新冠疫苗，其中滅活疫苗適合3歲或以上人士，而mRNA疫苗則適合5歲或以上人士。根據香港衞生防護中心指示，如選擇接種mRNA疫苗，建議首兩劑的接種間距為8星期，延長接種第一劑和第二劑mRNA疫苗的相距時間能產生較佳的免疫反應，而出現心肌炎或心包炎的風險亦較低。另有美國真實世界研究顯示，接種兩劑mRNA疫苗，分別可降低31%及59%介乎5至11歲兒童和12至15歲青少年感染Omicron的風險。

至於安全性，研究指並未在接種mRNA疫苗的兒童身上發現疫苗引致的嚴重副作用，反映5至11歲兒童接種兩劑mRNA疫苗安全及有效。何醫生提醒：「家長為子女選擇疫苗時，可考慮子女的身體狀況及疫苗的保護率。」研究顯示，接種第二劑mRNA疫苗兩星期後，保護率達87.9%，建議家長盡早讓子女接種疫苗，為子女逐漸復常的校園生活作好準備。

資料由何蓉蓉醫生提供，復星醫藥支持

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