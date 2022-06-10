新冠後遺症｜經常氣喘可以點斷尾？中醫教食５類食物可養肺潤肺

新冠疫情下，雖然大部分患者已陸續康復，不過不少人仍然深受氣喘等「長新冠」症狀困擾，情況不容忽視。要令氣喘情況「斷尾」，位元堂註冊中醫師王步青就分享指亦可從飲食入手，當中5類食物更可多進食，收養肺潤肺功效。



新冠疫情下，雖然大部分患者已陸續康復，不過不少人仍然深受氣喘等「長新冠」症狀困擾，情況不容忽視。(圖片：Shutterstock)

疫後常見肺脾氣虛

不少早期新冠肺炎患者痊癒後，出現不同類型、不同程度的後遺症，這些後遺症被稱為「長新冠」，雖然大家對「長新冠」的定義、病癥等都未有明確的肯定和指引。不過世衞早前指，「長新冠」一般是在康復後幾個星期才表現，大約由最初感染的病癥康復後，90天後才出現的「後遺症」，當中氣喘為其中一個常見的「長新冠」症狀。

氣喘是新冠肺炎後遺症，即「長新冠」的症狀之一。(圖片：Shutterstock)

據王醫師分享指，如果病後肺氣虛弱或脾氣受損，主要是與身體正氣並未完全恢復有關，故有機會出現疲倦乏力、氣喘氣短等症狀，當中可歸納為肺脾氣虛的證型，即「肺氣虛」和「脾氣虛」同時出現。

肺氣虛表現︰

．說話不夠氣



．出現咳嗽或喘氣



．走路或行樓梯易氣促



．做運動時氣不順或不夠氣



脾氣虛表現︰

．食慾不振



．大便較濕



猴子棗可除痰止咳、健脾胃

如想從疫後氣喘中恢復過來，王醫師指出，補肺、健脾胃是其中的關鍵。當中，猴子棗就具有除痰止咳、祛風定驚、止吐止瀉、健脾益胃等功效，並適用於消化不良及偶發性腹瀉。如配合以下成份，更可起健脾益肺、寧心、燥濕化痰、清熱解毒及理氣健脾等功效。

黨參、白朮



茯苓



法半夏



甘草



陳皮



不論大人和小朋友均可服用，不過要注意服用量。除了中成藥外，王醫師亦建議日常亦可多進食補益肺氣的食物，增強體質，以下5樣食物則具有養肺潤肺功效，不妨多用作入饌。

1. 山藥（淮山）



山藥（淮山）（資料圖片）

性味甘平；歸脾、肺、腎經。能補脾肺腎、鞏固腸胃、益氣養陰

2. 人參



人參（資料圖片）

味甘、微苦、微溫。歸心、肺、脾經。有補益肺氣、健脾、安神益智及益氣生血等效用

3. 黃芪（北芪）



北芪（資料圖片）

性味甘溫；歸肺經、脾經。用於氣虛水腫、氣虛乏力、表虛自汗、及血虛痿黃等

4. 百合



百合（資料圖片）

性味甘平；歸肺、心經。有養陰潤肺止咳、清心安神的功用。更能治失眠多夢，咳嗽痰黏

5. 雪梨



雪梨（資料圖片）

味甘，性寒。有潤肺清燥、止咳化痰、養血生機的作用

中醫教煲居家補肺益氣湯水

此外，王醫師亦特別推薦以下2款補肺益氣湯水，適合居家飲用，調理好疫後的身體。

1. 龍脷葉枇杷葉雪梨湯



功效：

清熱化痰、平喘止咳、生津化痰；痛風患者忌服

材料：龍脷葉30克、枇杷葉30克、雪梨2個、豬腱半斤、南北杏各10克、百合15克、蜜棗2粒、水2公升、鹽適量

做法：

1. 龍脷葉、枇杷葉沖洗兩次，以清水浸15分鐘；洗淨南北杏、百合及蜜棗

2. 雪梨連皮切件，需去芯去蒂

3. 為豬腱汆水

4. 所有湯料連水下鍋，以大火煲滾後，再轉小火煲1小時15分鐘，加鹽調味後可飲用

2. 黃芪健脾益氣湯



功效：補肺健脾益氣；陰虛體質人士忌服

材料：

黃芪20克、黨參20克、南瓜半斤、山藥10克、陳皮一片、扁豆10克、瘦肉300克

做法：

1. 先把瘦肉汆水後備用

2. 陳皮浸泡10分鐘後，去絡備用

3. 把其他材料洗乾淨，南瓜去皮除籽，切件備用

4. 把8碗水煲滾後，把以上材料一同加入，水滾後轉細火，煲大約1.5小時即可飲用