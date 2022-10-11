大腸癌| 香港第二號癌症 不同期數有機會採用不同手術治療

大腸癌是香港第二號癌症，根據「香港癌症資料統計中心」的數字，2019年共有五千多宗新症。而在第一期(佔9.3%)、第二期(佔21.1%)或第三期(佔26.3%)確診的，合共超過一半。



外科專科吳家健醫生表示，大腸癌的治療方法其實不少，包括外科手術切除、化療、標靶藥，以及較新式的免疫療法。另外，部分個案也需要配合放射治療（電療）。「但若說有機會根治大腸癌，主要還是手術切除，或者在手術後再以其他方法輔助，加強療效，減少復發。」

不同期數 不同手術治療

現時，不同期數發現的大腸癌，都有機會採用手術治療，但具體做法會視個別情況而調節，吳家健醫生舉例如下：

1. 瘜肉階段



大腸癌當中超過95%是由大腸黏膜腺細胞形成，由正常黏膜變成瘜肉，再由瘜肉轉變成腸癌，這段時間往往長達5至10年。若在這期間進行大腸鏡檢查並發現瘜肉，醫生可即時進行「息肉切除手術」，把大瘜肉整顆切除。

2. 原位或極早期大腸癌



有部分原位或極早期大腸癌經評估後，醫生可為病人進行「內窺鏡黏膜下剝離手術」，用內窺鏡把腫瘤從腸壁切除。

3. 第一期大腸癌



通常單靠外科手術已可根治，即切除腫瘤同時清除淋巴結。治療相對簡單，康復所需時間較短，復發機會也較低。

4. 第二、三期大腸癌



腸癌已深入腸壁，甚至蔓延至附近的淋巴組織，手術仍是首選，但未必可單靠手術根治。部分第二期患者，如果出現高風險因素，例如手術切除標本的邊緣與癌細胞相近，或淋巴結採樣數量不足；顯微鏡下呈現細胞低分化腺癌、淋巴血管或神經周邊侵害；患者求醫時已出現腸塞或腫瘤破裂等，應在手術後接受輔助化療。

而已出現局部淋巴結擴散的第三期患者，由於復發風險較高（五年內復發率可達30%），手術後應盡早接受輔助化療，以減低復發機會。

5. 第四期大腸癌



腫瘤已擴散至其他器官，最常見的是肝臟，其次是肺、骨骼甚至腦部。治療要視乎擴散的廣泛程度，若是少量擴散至肝或肺，例如只有一至兩個小範圍的擴散，以外科手術切除再加術後的化療及標靶治療，仍有機會達至根治的目的。但當擴散的「點」過多，就未必適合做手術，而需要以化療、標靶治療、免疫療法等治療。

6. 中低位直腸癌



對於中低位直腸癌（即腫瘤接近肛門）的患者，如果磁力共振檢查發現癌細胞已侵犯腸壁漿膜層以上，或出現局部淋巴結擴散的情況，會建議先安排術前放射治療並配合藥物治療，以縮小腫瘤體積，再視情況進行根治手術，這做法令手術後有更大機會能保留肛門，亦可減低復發風險。

吳醫生提醒，「要減低大腸癌風險，需要從生活習慣及篩查著手。生活習慣方面，建議飲食應多菜少肉、多飲水，定期運動以促進腸臟蠕動、減少便秘，這可減少糞便內的有毒物質和腸壁接觸的時間。特別要減少進食紅肉或其他高動物脂肪的食物。」

而更具體的預防方法是篩查。目前醫學指引建議由45歲開始應每5至10年接受一次大腸鏡檢查，目的是及早發現已存在的瘜肉並即時將之摘除，防止它變癌。