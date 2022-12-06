中環專科體檢中心涵括專科全面　提供私密尊貴一站式醫療護理服務

中環專科體檢中心（The Central Health Center）由多名具備豐富臨床諮詢及手術經驗的醫生共同創立。中心提供家庭醫學專科、肝膽胰外科及頭頸外科診治和多種隱性疾病篩查檢測以至一般醫療中心罕見的術前保健；而一般體檢和疫苗接種也屬於服務範疇之內。

中環專科體檢中心提供家庭醫學專科、肝膽胰外科及頭頸外科診治和多種隱性疾病篩查檢測以至一般醫療中心罕見的術前保健；而一般體檢和疫苗接種也屬於服務範疇之內。（圖片：醫師Easy拍攝）

重視適舒度及私隱度 一對一尊貴服務

中環專科體檢中心強調以患者為本，並注重顧客診症過程的適舒度及私隱度，引入先進醫療設備，提升各項檢測的適舒度。位址於中環中心42樓，環境舒適寧靜之餘，更設有獨立更衣室及私人儲物櫃，私隱度極高。此外，有別於其他醫療中心，顧客在中環專科體檢中心內毋須等候叫名，而是直接由專人跟進檢查進度。

中環專科體檢中心的星級服務安排有助於紓緩檢查前及等候報告時的緊張感，同時可使顧客獲得前所未見的尊貴一站式醫療服務。

中環專科體檢中心位址於中環中心42樓，環境舒適寧靜之餘，更設有獨立更衣室及私人儲物櫃，私隱度極高。（圖片：醫師Easy拍攝）

專業醫療團隊主理 一站式服務包括多個專科

中環專科體檢中心由多名具有豐富臨床諮詢及手術經驗的醫生共同創立，服務範疇涵蓋初期診斷、轉介服務到治療以及預防檢測、術前保健和術後跟進；多項專科診治包括家庭醫學專科、肝膽胰外科和頭頸外科等。

家庭醫學負責處理各種急性及慢性疾病，是患者獲得準確診斷和適切治療的首要一步；中環專科體檢中心會為患者的健康狀況提供專業的初步評估，並判斷是否有需要轉介至其他專科。

中心內的外科專科醫生專注肝膽胰外科手術，涉及範疇從簡單的膽結石到複雜的肝臟和胰臟癌；整形外科醫生則精通頭頸疾病，包括鼻咽癌、口腔癌等，並提供重建手術。

中環專科體檢中心的服務範疇涵蓋初期診斷、轉介服務到治療以及預防檢測、術前保健和術後跟進；多項專科診治包括家庭醫學專科、肝膽胰外科和頭頸外科等。（圖片：醫師Easy拍攝）

提倡「全人」護理 提供預防保健及術前術後復康訓練

中環專科體檢中心更是術前保健以及預防醫學的專家；不但有麻醉師提供專業的周術期醫學服務，包括術前諮詢和評估和術後跟進，乃是外科手術重要一環。醫療團隊亦會為患者制訂體格訓練和營養餐單，以提升患者術前的身體狀態；而手術前則配對相應的復康訓練，是術後康復的關鍵。

中心的預防保健醫療服務亦相當全面而個人化，其預防醫學理論提倡「全人」護理，超越一般停留在表面徵狀的做法。除了體檢及疫苗接種服務之外，中心提供多種疾病篩查檢測，包括針對骨質疏鬆症的「骨質密度檢測」、針對乳癌的「3D乳房X光造影」及遺傳疾病的基因檢測等。

中心提供多種疾病篩查檢測，包括針對骨質疏鬆症的「骨質密度檢測」、針對乳癌的「3D乳房X光造影」及遺傳疾病的基因檢測等。（圖片：醫師Easy拍攝）

引入先進醫療設備 提升檢測安全度及舒適度

各種疾病篩查檢測採用先進儀器，大大提升舒適度。以乳癌為例，中環專科體檢中心採用的3D乳房X光造影技術，檢測準確度比傳統2D技術更高，亦可減少擠壓乳房的時間和力度，提升舒適度。

中環專科體檢中心採用的3D乳房X光造影技術，檢測準確度比傳統2D技術更高。（圖片：醫師Easy拍攝）

而運動心電圖的檢查方法則由傳統的跑步形式改為踩單車形式，有效減低跌倒風險，同時適合膝蓋疼痛的人士，貫徹中心為患者提供舒適體驗的宗旨；肝臟纖維化掃瞄更可快至10分鐘完成脂肪肝量度，迅速檢測出肝硬化、肝纖維化等問題，讓患者及早就醫。