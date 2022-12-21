匡信中醫以社區為本 開創家庭中醫模式 致力提供內外全科診療服務

匡信中醫專科診所創始於2007年，由本港首批大學畢業的中醫師創辦。本著「專業卓越」的理念，秉承傳統中醫精髓配合現代化管理，為社區居民大眾提供優質、實惠、可靠的一站式中醫內外全科及專科診療服務。 紮根本地多年，累積口碑好評不斷，至今在港九新界建立了接近50間社區連鎖式診所，廣受市民信任和認同。

匡信中醫專科診所創始於2007年，以連鎖診所模式，專門為社區提供優質而實惠的一站式中醫內外全科及專科診療服務。 （圖片：匡信中醫）

以人為本 開創「家庭中醫」模式

作為全港第一間開創「家庭中醫」模式的醫療機構，匡信中醫致力推動全科中醫醫療服務。其服務宗旨為「匡正濟世，慈惠德信」，亦是該名稱的由來。創辦人相信，「每個人的體質、性格、工作及身處環境都不同，沒有任何一個治療保健方法可適用於所有人。因此，每人都需要有自己專屬的全科家庭中醫師，瞭解個人健康情況之餘，也能彌補西醫的不足，給予最適切的治療養生建議。

匡信中醫專科診所選址便利，分店遍佈港九新界，以回應社區的殷切需求；而創辦人除了推廣中醫之外，還一直堅持將診金定在低於市場水準，讓有需要的市民、街坊都能夠負擔到專業而實惠的中醫診療服務。

在樂富診所的牆身上掛有一幅題著「卓爾砭壺」的四字作品，由香港書法家何紹基先生於2010 年分店開業時所贈。「砭」是砭石，為古代行醫工具，「壺」來自「懸壺濟世」之說，是盛藥的器皿，其中含義就是以卓越醫術救治世人，正好是匡信中醫所堅負的使命。

匡信中醫的樂富診所牆身上掛有一幅題著「卓爾砭壺」的四字作品，意思是以卓越醫術救治世人，正好是匡信中醫所堅負的使命。（圖片：匡信中醫）

以專業帶領專業 積極推動中醫業傳承

香港並不缺少中醫師，而是缺少優秀的中醫師及中醫醫療服務機構。

匡信中醫創辦人於15年前決定建立私營中醫診所，紮根社區；並按照上述經營理念積極招聘新晉中醫師，並提供在職培訓。他表示，「療效是最大的肯定，社區對中醫的需求殷切，使診所數目不斷增加。」隨著醫師、助護團隊不斷擴大，優化管理及保持服務水準，都是必須面對的問題。解決之道是加強培訓，嚴謹甄選醫師，務求集團旗下的醫師都有質素保證。同時以專業帶領專業，使專業水準不斷提升，亦有助推動本地中醫業的發展和傳承。

近年匡信中醫積極招聘中醫師，並提供在職培訓；以專業帶領專業，使醫師團隊的規模穩健擴充，同時專業水準不斷提升。（圖片：hk01）

涵蓋中醫全科及多項專科 服務多元化切合不同患者需求

匡信中醫專科診所擁有優秀專業的中醫團隊，範疇涵蓋全科及多個專科，治療方案亦較多元化、具彈性；以中藥輔以多項不同手法治療作配合。重點先找出問題所在，治其根本，再調理體質。

匡信中醫擁有專業的中醫團隊，範疇涵蓋全科和多個專科；重點先找出問題所在，治其根本，再調理體質。（圖片：shutterstock）

專科包括骨科、呼吸系統科、肝臟科、免疫系統科、皮膚科、婦科及男科等，處理各種常見疾病和不適；例如腰椎病、哮喘、強直性脊椎炎、紅斑狼瘡、乙型肝炎、脂肪肝、濕疹、脫髮、玫瑰痤瘡、牛皮癬、前列腺疾病、性功能障礙等。

至於治療方案方面，診所可提供中藥材和濃縮中藥顆粒兩種形式，而手法治療則包括針灸、艾灸、梅針、無痛耳針、拔罐、推拿、復位和整脊等。除了一般的診症服務之外，匡信中醫更提供其他保健服務，包括健康諮詢、綜合保健服務、女士調理及保健計劃等，服務相當多元化，切合不同患者的需要。

手法治療包括針灸、艾灸、梅針、無痛耳針、拔罐、推拿、復位和整脊等。 （圖片：醫師Easy拍攝）

全港首創「轉骨增高」 助兒童、青少年糾正體態

匡信中醫密切關注青少年健康成長，除了是全港第一間「轉骨增高」計劃的機構，亦是中港臺首創全方位身高管理模式的醫療機構。這項服務適合6至16歲的兒童和青少年，目的是把握黃金轉骨期，促進身高、改善體態，確保發育健全，並且糾正不良習慣及預防性早熟；計劃突破遺傳局限，尤其適合父母身高較差的兒童。

醫療團隊會為兒童和青少年進行整體評估，再制定相應的治療方案，從生活習慣、運動規劃、飲食營養結構等不同方面著手，再配合中藥介入，使體質和體態得以全面提升。

匡信中醫的「身高管理」為坊間罕見服務，有助兒童和青少年把握黃金轉骨期，並突破遺傳身高的局限。（圖片：ShutterStock）

匡信中醫一直紮根香港，分店遍佈港九新界，多年來累積管理經驗， 能有效監控醫療水準，控制服務質素。但高質素的醫療並沒有高昂的收費，同時發揮傳統中醫精神和精髓，並配合現代化管理，為推動本地中醫行業專業化、普及化出一分力。