尚然堂致力提供優質中醫服務　自家研發天然藥膏治療各類皮膚疑難

尚然堂（Prime & Naturals）是匡信中醫醫療集團旗下的健康護理品牌，不單提供專業而優質的家庭中醫診療服務，包括內外全科及針灸骨傷；尤其擅長治療各類型常見皮膚問題及大小常見社區疾病。為了幫助舒緩患者不適，品牌更貼心地推出多款自家全人手製造的天然中醫外用產品。

尚然堂（Prime & Naturals）是匡信中醫醫療集團旗下的健康護理品牌，提供專業而優質的家庭中醫診療服務，包括內外全科及針灸骨傷。（圖片：尚然堂）

涵蓋內外全科 提供多種中醫理療切合需要

尚然堂是匡信中醫集團於2017年創立的品牌．致力為社區、有需要的基層人士提供可負擔的專業優質中醫診療及保健服務，因此一直堅持將收費定於低於市場水平。連鎖式分店遍佈港九新界，方便各區市民求診。

門診服務相當多元化，涵蓋內外全科及不同專科，包括婦科、兒科、老年科、皮膚科和情緒科等；同時亦有提供多款中醫理療，如針灸、拔罐、骨傷跌打、手法整脊、推拿等。而處方中藥則 可分為傳統中草藥和濃縮中藥粉兩種形式，切合不同人士日常所需，相當簡單快捷。

尚然堂門診亦提供多種中醫理療，包括針灸、拔罐、骨傷跌打、手法整脊、推拿等。（圖片：醫師Easy拍攝）

自家手工製個人護理產品 起源始於為濕疹個案調配處方

尚然堂最初以中醫診療服務為主，然而有不少病人都因皮膚困擾而上門求助；才加速了品牌自家手工製個人護理產品的誕生。由於坊間出售的塗抹產品大多數都是批量生產，難免會含有化學成分，長期使用或會令皮膚出現過敏。尚然堂的理念是「祟尚天然」，希望運用草本中藥調配出適合各類疾病的產品，以加強治療的功效。

尚然堂的醫師早年曾為治療一名病情頑固的濕疹患者，調配出一條處方；突破製藥難關，將處方製成外用軟膏，方便患者日常使用。在配合內服中藥治療下，患者的濕疹迅速好轉；一個月內皮膚已回復正常狀態，驅使尚然堂決定將藥膏製成恆常產品。

醫師們精益求精，研習中醫古籍，一同就臨床疾病探討鑽研；最後更針對改善不同的皮膚問題，研發出不同配方及個人護理產品。尚然堂人手製造天然中醫外用產品包括潤膚抗敏膏、消痤膏、潤膚止癢膏、匡信跌打酒和舒筋勞復散等。

尚然堂人手製造天然中醫外用產品包括潤膚抗敏膏、潤膚止癢膏和消痤霜等。

秉承傳統中醫精髓 用心為病人解決疑難雜症

尚然堂秉承傳統中醫精髓，為社區提供專業而優質的診療服務，更積極研發外用配方和自家產品，為病人解決疑難雜症，可謂真正重視病人所需，發揮全人醫治精神。