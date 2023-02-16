親子間「語言暴力」產生誤解衝突　專家教「建設性溝通」重建互信

孩子在成長的過程中，難免會犯錯。但相信不少家長在管教時，都會抱著「恨鐵不成鋼」的心態，而不自覺地說出一些侮辱性的說話，例如「生舊叉燒好過生你」、「咁蠢㗎你」等。父母們總以為這類斥責無傷大雅，但一時意氣的語言暴力，往往在不經意間帶給孩子一些心理創傷。這些否定、嘲諷不單會令子女缺乏安全感和自信、產生衝突，甚至破壞親子關係。臨床心理學家張傳義博士認為，想修補彼此關係，父母最重要學懂「建設性溝通」。他將會拆解不同溝通方式對孩子成長的影響，更會利用實例教導家長們如何在日常生活中好好運用「建設性溝通」。

父母們總以為這類斥責無傷大雅，但一時意氣的語言暴力，往往帶給孩子更嚴重的心靈創傷。（圖片：Shutterstock）

父母言行舉止 潛移默化影響子女性格

張博士指出，溝通其實不局限於語言，每一個動作、乃至表情都是傳達信息的渠道，而最終 目的無非是想令雙方達致共同理解。「對於孩子而言，父母是最早接觸、最主要的學習對象；大至基本生活技能，小至說話語氣都是模仿的素材。所以家長的言行舉止，的確會潛移默化地影響子女性格；孩子亦會透過不同解讀而形成各種信念、思考框架及行為模式。」

對於孩子而言，父母是最早接觸、最主要的學習對象。（圖片：Shutterstock）

拒絕語言暴力 「非建設性溝通」易產生親子衝突

其實孩子的内心世界相當脆弱，家長們無心之失的話語，可能會造成重大的影響。張博士解釋，大多數家長在管教時，都會不經意採用了「非建設性溝通」，這種溝通方式不但未能準確傳達信息，並且會讓孩子感到無從適應，親子間就更容易產生誤解和衝突。

最常見的「非建設性溝通」就是批評，例如「你真無用」、「咁簡單都做錯」等；張博士認為這類情緒主導的說話主要會產生兩大問題。首先，由於訊息內容較為空泛、指引也不夠明確清楚；孩子無法了解問題所在並作出改變。其次，用嚴厲的方式責罵會令小朋友產生負面情緒，當同類型事件不停累積，孩子久而久之就會拒絕聆聽及出現不信任家長的態度，甚至會影響親子關係。

父母經常以命令式口吻說話，即「不准做」、「你必須聽我話」等，不容許子女有表達意見的機會，當孩子長大後，可能會缺乏獨立思考和行動的能力，或因過分壓迫而出現反叛心理，甚至會逐漸無視管教。

用嚴厲的方式責罵會令小朋友產生負面情緒，孩子久而久之就會拒絕聆聽及出現不信任家長的態度。（圖片：Shutterstock）

細心聆聽孩子感受 給予具體明確指示

與孩子進行良好交流從來不是一件容易的事，而張博士就建議各位家長日常應盡量使用「建設性溝通」。除了要以正面積極的態度給予孩子清晰的指引，在說話時語氣亦應保持平和冷靜。

以往不少家長會要求子女「快啲溫書做功課」，一旦見到孩子在休息或玩手機就會認為他們懶散，甚至不給任何解釋的機會。但其實每天的循例督促，也許只會令孩子覺得父母只著重成績而不關心體諒自己，甚至心生反感。張博士表示，家長可先透過提問耐心引導子女說出當下的心理狀態和感受，例如「是否上學太累，需要放鬆一下？」；了解行為背後原因才能給予合理明確的指示。

張博士指出，溝通時要求越具體，聆聽者遵從的機會越大。就上述情況而言，家長可以說「做完功課便先休息一會，半個小時後再努力溫習吧！」一來令訊息成功傳遞，二來更為孩子設下界線，同時可以令子女知道父母的行為是出於關懷並非指責。

家長每天循例督促子女「溫書做功課」，不給予任何休息時間，只會令孩子覺得父母只著重成績而不關心體諒自己，甚至心生反感。（圖片：sohu）

「好好說話」需要練習 多鼓勵、多讚賞重建互信關係

張博士表示，父母的一兩句失言，可能會帶給孩子無法估計的心靈傷害；所以家長們務必要學懂「建設性溝通」。家長可根據實際的情況來作出正面鼓勵及讚賞，切勿單純地憑空想像或使用空泛的讚美，例如「好叻」、「好醒目」、「勁」便了事；因為這些口頭式讚美，沒有指出被讚美的具體內容或行為，對孩子來說有點抽象，若長久或單一重複使用，更會淪為失效的讚美語言。

家長宜指出做得出色或可以改善的部份，盡量保持良好的態度，經常使用積極和愉悅的態度和孩子溝通，適當時候可配合小獎勵，例如「啱啱溫書好集中非常有效率，俾你休息／玩多10分鐘」。遇上孩子犯什麼錯或失誤，可用鼓勵或勸勉的態度，配合具體建議，例如「這次測試成積不理想， 你覺得係乜嘢原因導致呢？下次可以點樣努力和改善？」這一定會比指責和批評來得更有效。

良好的親子關係並不是父母一味盲目的溺愛，而是要培養孩子的自發性、讓他們知道好行為會帶來滿足感，藉此引導他們不斷進步；例如「真係有比心機溫默書喎，比上次高分咗好多，你感覺如何？對於你自己付出的努力感到好開心嗎？」。其實最重要的是要了解子女能力所及之處並換位思考，皆因家長的想法未必與小朋友完全一致；父母應先與孩子溝通，知道他們的生理、心理的具體情況，再作出適當調節，子女心事不能都依賴自己「腦補」完成。

大部分家長都希望孩子成材，但往往採用了錯誤的表達方式；不過生氣、擔心或失望的情緒主要源於父母為子女設立不切實際的期望，例如「每次考試必須拿到95分或以上」。很多家長會過於心急，沒有考慮孩子的能力範圍是否能夠達成，也沒有冷靜分析表現不好的原因，然後就以責罵或處罰作結。久而久之，子女對父母產生厭惡或反叛心理；而家長則越來越苛刻，刑成惡性循環。張博士最後提醒，「其實『好好說話』需要練習，父母管教子女時必須要三思而後言，才可重建互信的親子關係。」

父母管教子女時必須要三思而後言，才可重建互信的親子關係。（圖片：Shutterstock）

常棣醫務

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