亞洲專科醫生專業分科團隊提供一站式多元化醫療服務

亞洲專科醫生（Asia Medical Specialists）成立於2005年，最初由一班志同道合的骨科專科醫生逐漸發展到現在同時亦提供多種醫療服務，包括家庭醫學、內科、外科、心臟科、物理治療、營養學、職業治療及足疾治療等，務求為病人帶來一站式專業醫療服務。



亞洲專科醫生位於中環的旗艦中心面積達一萬平方呎，環境廣闊舒適。（圖片：亞洲專科醫生

醫生專業分科 為病人提供最適切治療

骨科醫生團隊的每一位成員專注身體不同的部位或關節，如盆骨、髖部、肩膊、膝部、脊椎、手腕、足踝 ，甚至兒童骨科等。這種分工可以令每位醫生在個別醫學範疇中實踐專業分科，緊貼最新醫療技術，以豐富的臨床經驗及相關知識，為病人提供有效、適切的治療。

骨科醫生團隊的每一位成員專注身體不同的部位或關節，在專注領域上為病人提供有效、適切的治療。（圖片：亞洲專科醫生）

一站式服務包括術前術後物理治療、職業及足疾治療

位於中環的診所面積達一萬平方呎，環境廣闊舒適；設有各類專業儀器，例如X光機、富血小板離心機、運動心電圖及心臟超聲波、聚焦式衝擊波及普拉提器械等；更配備不同體適能訓練器材供物理治療、足疾治療、職業治療、術前評估及術後復康運動使用。

亞洲專科醫生配備不同體適能器材供物理治療、足疾治療、職業治療、術前評估及術後復康運動使用。（圖片：亞洲專科醫生）

榮獲多項認證及嘉許 服務精益求精

日間醫療中心牌照：

亞洲專科醫生已於2021年8 月獲得日間醫療中心牌照，是衞生署為私營醫療機構引入的新規管制度；《私營醫療機構條例》（第633章）適用於執行條例所列的預定醫療程序的門診設施，目的是要進一步保障病人安全和權益，提供術前詳細報價以增收費透明度及病人醫療紀錄全面電子化(無紙化系統)等。

ISO 9001 品質管理認證：

亞洲專科醫生自2008年起取得 ISO 9001:2008 品質管理系統認證，並於2015年12月獲得最新的ISO 9001:2015認證。ISO 9001經過多年發展，已成為一套國際認可的質量管理體系，任何企業不論其規模大小、業務性質或行業種類均可以採用。亞洲專科醫生每年都會接受英國標準協會（British Standards Institution）及公司內部合資格審計人員的審核。保證内部運作無論在服務品質管理﹑風險控制、可靠性、持續修正和改進的各個範疇均達到國際級標準。其中設立了一套高透明度供病人表達意見的投訴機制。

商界展關懷：

亞洲專科醫生於2023年榮獲香港社會服務聯會頒發「商界展關懷」2019-2023標誌。集團志在視實踐企業社會責任爲推動香港持續發展的方法，透過參與不同的慈善團體籌款活動和調整公司內部政策，致力實踐本港企業社會責任的精神，對病人、員工及社會的關懷、共同建設社會。

Expat Living Award：

Expat Living Hong Kong是專為在香港生活或工作的外籍人士而編製的雙月刊，其網站每日不斷更新。2022年度Expat Living Award由逾一萬八千名受訪者參與投票，設有一百四十二個類別的香港企業。在過去數年，亞洲專科醫生四度榮獲Expat Living讀者最喜愛大獎（運動與骨科醫學類別），包括金獎及銀獎。

持續改善為目標 團隊間溝通良好達至高效治療

亞洲專科醫生以Go Beyond Normal Care 精益求精為願景及持續改善為目標，提供一站式多元化醫療及輔助醫療服務。當患者需要進行手術，而術後部分病人或需要後續跟進；亞洲專科醫生的姊妹公司「Sportsperformance Physiotherapy運動表現物理治療」能夠提供最適切護理和復健療程。由於兩個設施位於同一處所，主診醫生和物理治療師之間溝通更加直接便利，可互相分享治療及復康進度和建議，達至高效治療。

亞洲足跡

亞洲專科醫生除了在香港提供醫療服務之外，本集團的醫生亦會定期往返中國大陸主要城市。為當地及外籍居民提供門診及手術服務。這項服務亦為那些經常往返/常駐中國內地的香港居民提供方便。