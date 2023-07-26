蕁麻疹嚴重可致命！醫生提醒亂戒口恐加劇病情 找出成因對症下藥

蕁麻疹俗稱「風癩」，是常見皮膚病，不少人出風癩很快便消散，但也有人長期飽受困擾，甚至引發血管性水腫，身體部位如口鼻腫脹，可引致窒息死亡。兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生陳偉明表示，近年檢測蕁麻疹成因及治療方法上都已很成熟，患者完成療程後往往不常復發。他提醒患者不要胡亂戒口，以免「戒口戒到營養不良都未好」。



蕁麻疹患者相片（相片由受訪者提供）

蕁麻疹會令患者皮膚上出現凸起、發癢的紅色皮疹，形狀不規則，有如「蚊咬」後的紅腫。約20%人一生中至少有一次患蕁麻疹經驗。陳偉明醫生表示，「風癩有時像風一般很快消失，大部分紅疹會自行消退，不會對身體造成傷害，但亦有患者蕁麻疹反覆出現超過6星期，屬於慢性蕁麻疹。」

蕁麻疹急性與慢性

陳醫生表示，急性蕁麻疹多數由致敏原引發，包含季節性因素，例如「行雷閃電日子特別多」，原因是春夏高溫潮濕的環境，令致敏原如霉菌、塵蟎等繁殖較快，便可能誘發蕁麻疹。不過，環境因素只是其中一個可能性，食物、寵物、衣物等等不同原因，都可能令人突然出蕁麻疹，因此醫生會盡量替病人追查誘發原因，針對性處理。

慢性蕁麻疹影響生活

蕁麻疹患者相片（相片由受訪者提供）

急性蕁麻疹很快消退，慢性蕁麻疹則會長時間困擾患者，陳偉明醫生形容，慢性蕁麻疹病人可能每天都會出現蕁麻疹，「就算一星期出2、3次你都煩啦。此外，慢性蕁麻疹往往會擴展至全身不同部位，除痕癢難耐外，外表也受影響，無法過正常生活和工作。」

若是嚴重蕁麻疹更會引發血管性水腫，陳醫生表示：「可以成隻手變咗豬手咁，嘴可以變咗膶腸嘴，眼可以腫到睇唔到嘢……如果你喉嚨都腫，唞唔到氣就窒息死亡。」他表示，如病人出現血管性水腫，必須盡快找出成因及治療，不能拖延，「因為你唔知下次腫喺邊，腫成點。」

找出成因對症下藥

陳醫生表示，慢性蕁麻疹過去治療上較為複雜，因為傳統藥物抗組織胺效果因人而異，部份人要使用很大劑量，引致出現易累和渴睡等副作用，而嚴重個案可能會處方類固醇，同樣有副作用。但近幾年蕁麻疹治療已有進步，檢測除臨床診斷外，還可驗血、皮膚測試、針對致敏原作檢測等，「閒閒地可以做到幾百隻致敏原檢測。」此外，近年新藥物如生物製劑，可以精準地針對不同蕁麻疹病發機制作出控制，既少副作用，而且效果可維持長期，病人接受為期數個月的完整療程後，「好多病人都睇唔到佢再翻發，做到比較以前傳統藥物長好多嘅療效。」

提醒勿盲目戒口

陳偉明醫生表示，許多人有蕁麻疹後，便會主動戒口「食清淡啲」，但往往「戒口戒到營養不良都未好」。他解釋，蕁麻疹是免疫系統失衡的表現，而盲目戒口只會令身體營養失衡，反而可能加劇免疫系統問題形成惡性循環，「所以有蕁麻疹一定要搞清楚點解，然後對症下藥。