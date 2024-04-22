精靈針自生膠原係咪人人都適合？ 一文避雷「揭開精靈針之謎思」

25歲後必定是老化的開始？如各種鬆弛下垂、細紋、失去彈性等肌膚問題逐漸浮現。除了年齡因素外，如卸妝不夠徹底、日夜對著手機電腦藍光、捱夜等生活習慣更會加速肌膚老化。若想真正地留住膠原蛋白，愈來愈多人開始選擇注射透明質酸或膠原蛋白針，以解決面部老化問題。



膠原蛋白增生劑 VS 透明質酸注射

膠原蛋白增生劑和透明質酸在美容領域一直是受關注的話題。兩者都是人體內自然存在的物質。膠原蛋白主要存在於結締組織中，提供組織結構和彈性；透明質酸則是一種多醣類物質，具有出色的保濕功能。隨著年齡和生活因素影響，自身生成能力會逐漸下降，導致肌膚出現老化問題。

隨着醫美技術不斷的進步，現時可以透過注射膠原蛋白增生劑與透明質酸以補充這些物質，從而改善肌膚問題。不少人在兩者之間，不知如何選擇。膠原蛋白增生劑除了立即有填充效果外，還能為皮膚提供營養，在施打後能刺激人體自身膠原蛋白增生，從而達至提升肌膚彈性和豐盈之作用，效果更為自然和長久；而透明質酸針，則是物理性填補面部凹陷部位，以恢復肌膚的飽滿度和平滑度，修正輪廓，但是缺少了膠原蛋白，仍無法讓鬆弛老化的皮膚得到真正改善。

精靈針集多項優勢於一身 無需按摩可持續刺激膠原蛋白增生

由韓國研發的AestheFill® 精靈針，近年火速冒起，風靡韓國、香港和台灣，一齊揭開精靈針受歡迎之謎。精靈針不單能刺激膠原蛋白增生，更有填補凹陷的功用；精靈針能改善太陽⽳（夫妻宮）凹陷、蘋果肌、雙頰凹陷、法令紋、⽊偶紋（⼝⾓紋）、下巴線條及臉部⽪膚的鬆弛下垂等問題。精靈針打後更有即時變靚的效果，自然零塑膠感。

• 高濃度精靈針：立即性填充凹陷，擁有少女針的優勢。

• 低濃度精靈針：持續膠原蛋白增生，擁有童顏針的優勢。

精靈針的作用原理

當精靈針注入真皮層後，能立即取代肌膚流失的膠原蛋白的空洞，產生立即的填充效果。精靈針療程幾天後，多餘的水分會被吸收至體內，因此視覺上會損失⼀些體積，顯得更加貼合自然。等待四到八週開始，聚雙旋乳酸成分會促進膠原蛋白的增生，促進肌膚彈性，恢復臉部豐盈飽滿。

誰適合使用精靈針？

精靈針是專為亞洲人設計膠原蛋白增生，適合用於全臉補充膠原蛋白與皺紋凹陷填補，能針對額頭、太陽穴、蘋果肌、淚溝、臉頰、法令紋等部位，達到豐額、豐頰、填補凹陷、改善皺紋等效果，精靈針能使臉部整體更加柔順與飽滿，非常適合想修飾臉部線條或面部膠原蛋白流失的人。

精靈針有沒有即時填充的效果？

精靈針有一點點立即填充的效果，因為精靈針裡面有CMC凝膠載體，除了有水溶性，完全可吸收的優點，還能立即修復，填補凹陷的部位，精靈針效果可以維持至少18-24個月。

精靈針會起粒粒嗎？需要按摩嗎？

精靈針使用特殊的「PDLLA多孔性微球體」，其1:1左旋+右旋的雙旋結構能讓膠原蛋白得以更好的生長，精靈針效果自然，不用擔心「起粒粒」、「勤力日夜按摩」、「移位」、「膠面」等問題。

精靈針中「PDLLA多孔性微球體」的成份安全嗎?

精靈針的成份是從自然界中的可再生資源玉米和馬鈴薯中提取而成的熱塑性高分子材料，屬於一種自然的膠原蛋白增生劑，精靈針能與生物相容、被生物降解，已經在醫界已經使用多年了，是非常安全的成分。

精靈針需要施打多少次？

為達到最佳的治療效果，一個較完整的精靈針療程建議約分成3次進行，每次間隔4 -6星期。實際的精靈針療程次數及所需時間因人而異，部分人士可能需要較長或較多次的療程，才能達到最理想的效果，請諮詢醫生的專業意見。

精靈針與透明質酸相輔相成 達至互補的作用

透明質酸與精靈針都是建構輪廓的主要成分，透明質酸是細胞之間的墊子填充真皮層；而精靈針是真皮層的支架，它的彈力纖維是保持肌膚的彈力關鍵；兩者之間功效不同但具互補作用，有着不可分割的親密關係。如果想要擁有緊緻的肌膚、線條分明的輪廓，需要它們相輔相成更能達到事半功倍的效果。

重歸天然輪廓美學 首選ALYSSA

ALYSSA在香港各區擁有多間分店，囊括範圍從生活美容、醫學美容到塑型管理療程。多年來更持續引入榮獲FDA、KFDA及CE認證的頂端醫學儀器，堅持只採用原廠正貨，讓人有絕對安心的保障。每項醫美療程更由資深專業團隊主理，具豐富的行業經驗和深厚的專業知識，一直秉承以客人的需求為重心，專注提供量身定制，而且安全有療效的輕醫美療程服務。

ALYSSA官方網站經常推出精靈針限時優惠，想試AestheFill®精靈針的朋友可立即WhatsApp查詢預約。

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