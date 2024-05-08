眼袋、淚溝、黑眼圈、臥蠶大解構！推薦「眼袋槍」和貴婦級熱瑪吉

一個眼袋，幾乎為面容增加10年歲月！不過，你眼下到底是石原里美的性感臥蠶，抑或是盧海鵬的歲月眼袋？若你也有眼袋困擾，有甚麼醫美可以解救？以下一文為大家比較「眼袋槍」、「熱瑪吉」和「割眼袋手術」。如果有興趣尋求無痛解方，首先為你介紹Vigour皮膚管理專家，一間信譽極高的人氣醫美。



Vigour良心醫美 Google高分評價、拒絕花巧銷售

Vigour by EVRbeauty皮膚管理中心，秉承明硬實價、絕不硬銷的品牌宗旨，團隊上下皆重視客人肌膚需要，定期與原廠專家交流，精進專業知識，掌握最新科技與儀器的各項upgrade。

一改業內hard sell不良風氣，Vigour根據專業操守提供中肯意見、以客為先！零負擔的醫美體驗，令EVRbeauty各旗艦分店皆在Google上贏得過百篇5星星好評分享！真實客戶意見不乏「治療師細心」、「唔sell」、「禮貌溫柔」等等極佳正評，信譽之高是客人的信心之選！

眼袋、淚溝、臥蠶、黑眼圈？

「其實遮一遮都唔覺眼？」黑眼圈可以靠化妝，但眼袋、淚溝就難以掩蓋！至於你的可愛微笑眼，到底是臥蠶嗎？以下簡單教你分辨：

臥蠶：

可愛的桃花眼都有一對幼齡感大增的臥蠶，它們是天生的眼下細微肌肉，後天沒法「鍛練」而成，而只能夠靠化妝模仿。臥蠶是緊鄰眼瞼下緣凸出的修長隆起部位，約2至7mm寬，笑起來尤為明顯，臥蠶讓眼睛看起來隨時會笑般，表情顯得柔和討好，也讓眼睛看起來比較大。

眼袋：

眼袋位於臥蠶下方，厚度約為臥蠶的2至3倍大，不笑時就很明顯，笑起來反而變淡。它們是眼眶與眼睛中間有些很厚的脂肪，隨着歲月「往下」及「向外」移動，眼肚便顯得凸出或腫起。這些脂肪是由眼輪匝肌及眼皮肌膚覆蓋著。每當睡眠不足、眼睛疲勞，皮下肌肉力度減弱，眼袋便會變大，而血液循環不暢通，便加深黑眼圈。另外當眼周日漸肌膚鬆弛，眼袋便愈明顯。

淚溝：

淚溝是指位於下眼角內側，往外延伸而出的一道凹溝，有些人眼眶韌帶老化狀況嚴重，淚溝便會更深更長。而隨著年月，惡化的淚溝更會延長至印地安紋，給人一種老態、充滿風霜的感覺。淚溝會加深黑眼圈及眼袋陰影，化妝品難以遮蓋，一般會合併黑眼圈產生。而眼袋與淚溝可說是相互依偎的構造，通常一種出現後，另一種也需合併治療，才能達到整體逆齡的成效。

黑眼圈：

黑眼圈是眼下三角處暗沉部位，一般可遮蓋，嚴重時會合併淚溝產生。成因包括色素沉澱（日曬、發炎、遺傳等）、摩擦（揉眼睛、卸妝拉扯）、血液循環不佳（過敏性鼻炎、水腫、沒睡飽等）而導致的眼下暗沉。

眼袋也分先天或後天？

眼袋分為先天性與後天性，先天性眼袋多為遺傳性眼下脂肪肥厚，通常較年輕就會出現眼袋。另外，也有部份人士天生眼輪匝肌肥厚，導致眼眶下方脂肪突出，形成假眼袋。

而後天性眼袋因人體衰老、面部組織老化、用眼過度、眼周長期拉扯等，導致眼輪匝肌萎縮、眼眶骨流失，眼下皮膚鬆弛，伴隨眼下脂肪移位、脫垂，便導致下瞼組織臃腫、膨隆或下垂，形如袋狀。

就跟老化的所有特徵一樣，眼袋、淚溝一旦出現，便會日漸惡化，日常靠基礎保養難以復原，而只能靠抗老護膚手段，減慢惡化。

眼袋槍是甚麼？

「眼袋槍」其實不是槍！它是一種人氣多年的醫美儀器，屬於高能量療程，非入侵性。它是由醫療儀器國際大廠BTL研發的專利技術，原理是利用單極射頻，將高能量持續輸出至眼部肌膚，透過熱能刺激膠原蛋白增生，改變真皮層的鬆散老弱結構，年輕的膠原和彈性蛋白使皮膚更緊緻，便達到撫平眼袋、皺紋的效果。

其實眼袋槍療程不止針對眼部，也可對付魚尾紋、眼皮、前額皺紋、頸部紋路等千年煩惱。除此以外，也達到改善法令紋、雙下巴與V臉等等的緊膚功效。不過，BTL貼心研發出眼部探頭，手制形狀似一把槍，能更細緻緊貼眼部輪廓，專門針對眼袋、黑眼圈等眼部老化問題，因而便有「眼袋槍」之美名。

一般眼袋槍治療需要大約6次為完整療程，過程溫感無痛，治療後也可即時上妝，無修復期。不過，治療次數和效果也因人而異，各位應小心選擇明碼實價、不硬銷的醫美中心，以免到療程中途被迫接受高額的package！

最新第五代療程：生膠原＋終極保濕＋緊緻

各位要注意新舊代的眼袋槍，相信你絕對不希望誤用「初代元老」，而是希望享受最新專利技術，幫你加強去眼袋的療效！

Vigour皮膚管理專家採用最新第五代BTL EXION™，它的前身正是BTL Exilis Ultra 360，即是膠原療程的大熱之選膠原槍，又因為配備獨有的眼部探頭，專為眼周曲線而設，緊貼肌膚消除黑眼圈、眼袋、眼紋問題，因此坊間又叫「眼袋槍」療程。

最新代BTL EXION™是全球第一部「雙能量同步輸出」的獨創科技，高效刺激增生眼底的3個重要元素：膠原蛋白＋彈力蛋白＋透明質酸，從而達到無創、無痛去眼袋，同時提升肌膚彈性，水潤飽滿，撫平各種顯老魚尾紋、眼周細紋，緊緻眼部，改善眼袋、激溝等問題。最新技術獲美國FDA歐盟CE認證，醫學實證療效！

最新第五代BTL EXION™膠原槍技術原理：

專利組合技術「單極射頻（RF）」及「定向超聲波（TUS）」同步輸出，結合熱能和機械能，刺激網狀真皮最活躍的纖維母細胞，啟動增生程序，使肌底大幅度自生透明質酸以及膠原蛋白和彈性蛋白。

醫學實證，4次療程達至以下效果：

增加224%透明質酸

增加47%膠原蛋白

增加50%彈力蛋白

改善膚質達41%

正貨 VS 行貨

BTL貴為英國名廠，不法商人便盗用品牌之名以冒牌機魚目混珠，香港海關新年前便檢獲一批BTL假機，並強調假機的單價大概是正貨的1/10，而且安全成疑，輸出能量亦遠低於官方數字。假機療程約$500至$10,000不等，消費者絕不能單憑「療程價錢」來定斷療程真假！

Vigour by EVRbeauty與BTL廠商長期合作，直接經原廠買入不同高能量儀器，正貨保證，全部由原廠保養及維修，保證使用原廠零件，確保療效。另外，治療師亦定期接受BTL原廠專業培訓，熟悉每一項技術提升及技術資訊，治療品質達到專業水平，跟足原廠安全指引，同時達到官方實證的成效！

另外，BTL Medical的香港官網上，設有「服務中心」的頁面，可搜尋到EVRbeauty為指定授權療程中心！

全球唯一一部兼顧上眼＋下眼的名媛級鳳凰電波

膠原槍的強項，是同時刺激膠原增生＋透明質酸，而以「緊膚」聞名的Thermage® FLX智能緊膚療程，就是全球唯一獲FDA認可用於上眼瞼的非入侵性高能量Facial！

Thermage® FLX又叫鳳凰電波，或熱瑪吉，同樣設有專利眼部探頭，緊貼眼部凹凸線條，3D立體為深層肌膚安全加熱達75℃，高效刺激肌底膠原自生機制、加強肌底筋膜層力量，改善眼部浮腫、鬆弛！

最新第五代Thermage® FLX技術原理：

專利單極射頻能量，促進肌膚膠原蛋白增生，一年只需一次療程，撫平臉部及眼周細紋！

同樣地，Vigour由原廠空運最新第五代名牌機王Thermage® FLX，是Thermage®官方認證的合作醫美中心。採用嶄新全效紫探頭Total Tip 4.0，接觸範圍增大33%，提升治療速度達25%；另外全新專利AccuREP™ 技術，精密而準確地調整射頻能量輸出，加強緊膚去皺效果。新升級採用4D環迴震動，比起上一代3D震動，震感更溫和舒適，提升療程體驗！

Vigour皮膚專家：專業分析哪款療程適合你！

到底要做眼袋槍定Thermage FLX？或者先做哪一種最能解決「燃眉之急」？答案是「因人而異」！

如果你不能接受「上美容院好多次」，一年一次Thermage FLX就是你的解方！如果你不能接受「任何程度的痛感」，全程溫熱舒適的眼袋槍最適合你！另外，如果你最想解決細紋明顯、缺水，可以增加224%透明質酸的眼袋槍是你的首選！如果眼部老化、鬆弛明顯，重點想緊緻上眼皮、消除眼袋，那麼Thermage FLX不會令你失望。

除了上述簡單的二分法，2款療程各自採用不同原理，針對不同眼部問題、年齡、肌膚特質、客人預期，都有不同的優勝強項！Vigour的專業治療師經驗豐富，掌握各款高能量療程的獨特之處和臨床應用，結合業內頂級的智能皮膚分析儀VISIA®，能針對肌底8大檢測項目，憑準確數據為客人規劃量肌訂制的去眼袋方案，為客人精選出最高性價比的療程，一分一毫都花在刀口上！

去眼袋方法｜非入侵性醫美v.s去眼袋手術

割眼袋手術，是最傳統解決眼袋的治療方式。手術會由眼內結膜作切口，適當切除形成眼袋的脂肪，使眼肚重現平坦，過程中需要局部麻醉，全程約2小時。需約10天傷原。但若脂肪切除太多，眼眶凹陷，看上去會更顯憔悴。外科手術也存在一定風險，術後也需要漫長的修復期，傷口護理必須十分謹慎。而外科手術的最大好處，是無需反覆進行療程，效果可維持約20年。

相對而言，醫美療程過程則十分方便輕鬆，用家的心理壓力也大大減低。如有興趣進行醫美去眼袋，各位必須慎選治療中心，選擇信譽良好、治療師經驗豐富的品牌，保障療程安全、有效！

罕見「3折熱瑪吉」慈善體驗

重視企業責任的EVRbeauty是香港社會服務聯會「商界展關懷」的一員，也不時與海洋公園、奧比斯等機構合作，積極支持慈善，以「內緻外美」為品牌理念，更獲得香港社會服務聯會頒發「商界展關懷」標誌！現時，EVRbeauty推出「3折慈善Thermage ® FLX」，療程皆捐出港幣$100予奧比斯，支持奧比斯「買走黑暗」活動 ！客人美肌之餘同時向有需要人士分享大愛善意，為有需要人士作出貢獻！

慈善體驗皆由經驗豐富的醫生或治療師主理，承諾絕無隱藏式收費！人美心善，內心緻善，自然體現出外在自信與美麗！

地址： 銅鑼灣百德新街2-20號恒隆中心1801-02室

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BTL Exion®膠原自生緊緻療程

https://www.vigour.com.hk/btlexion

「3折慈善Thermage® FLX熱碼吉x奧比斯」

https://www.redefine.com.hk/thermageorbis

(以上資料由客戶提供)