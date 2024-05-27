醫美去眼袋｜教你自測眼袋四型 4大療程原理＋成效 剖析優點缺點

一對眼袋讓你老氣三五年，為甚麼不趕快著手處理？眼精華？敷眼膜？除非你的眼袋源自生活習慣造成的「水腫」問題，否則真正的眼袋「脂肪」，恐怕不易透過護膚品的滲透原理解決！



去眼袋用不著「動刀」！EVRbeauty專業醫美

有眼袋，對醫生和患者而言都十分棘手！十年前，醫生會說「開刀割眼袋」，數年前醫生會說「無痕微創去眼袋」。不過，現時依靠醫美的2大類「低風險治療」，不用動刀就能輕鬆消減那一對無限增齡的眼袋：高能量療程＋針劑療程。

至於你適用哪一款，就要交由EVRbeauty專業醫生和治療師團隊來幫你分析及計劃。一個周詳而高效的治療方案，除了讓你早日擺脫問題，也讓你的付出一分一毫皆用得其所！

EVRbeauty專注服務與專業，致力提升科技實力，不斷更新名廠儀器和醫美產品，齊備市場上備受推崇的各款人氣療程，各項療程皆獲美國FDA、歐盟CE及國際醫學認可，具備多項專利，安全及效能皆位於國際頂尖水準！EVRbeauty旗下品牌Redefine是大受香港年輕女生歡迎的專業醫美中心，所有療程由經驗豐富的執業醫生主理、經驗治療師協助，醫美目標以塑造個人美態為本位，不會盲目推介人人一式一樣的醫美療程，全店嚴格執行明碼實價、絕不硬銷的經營方針，讓客人切實享受高質素、專業的醫美體驗！

自測眼袋四型：脂肪＋肌膚老化兩大兇手

眼袋其實就是一團凸起的脂肪組織。年輕的時候，眼部肌膚緊實，就能把內部脂肪緊緊「封印」，但隨著年齡增長，鬆弛無力的冗贅脂肪就會慢慢現形，現出疲憊、精神不佳的老態。

初老年齡的眼袋，跟老年人的眼袋，其實都是由於「老化」所致，由初期輕微凸出隆起，慢慢演變成多個問題集成的深陷眼袋！不過，種種成因都可以透過醫美解決！

第一型：脂肪型眼袋

特徵：半月型的脂肪凸出隆起

成因：脂肪堆積或眼眶隔鬆弛，脂肪隨年齡增長而日漸下垂

第二型：淚溝型眼袋

特徵：眼袋下方有一道明顯的淚溝凹陷

成因：隨著肌膚老化，面部皮下膠原組織流失、導引淚溝的凹陷

第三型：鬆弛型眼袋

特徵：眼下脂肪隆起、眼周紋路明顯

成因：下眼眶隔筋膜老化、下眼部位鬆弛，導致眼下脂肪突出

第四型：混合型眼袋

特徵：眼下脂肪明顯凸出，還有淚溝、眼紋等多種問題

成因：合併以上三種類型的各種因素導致

總括而言，眼袋基於以下3大成因：

脂肪過度增生

下眼瞼皮膚膠原流失、肌底組織鬆散，眼皮鬆弛

下眼部筋膜韌帶鬆弛，導致脂肪下垂凸出

醫美去眼袋1. BTL Exion™眼袋槍 膠原始祖

眼袋槍、膠原槍，就算不熟悉醫美的女生們都「細細個就聽過」！它正正是針對眼袋、眼周老化問題的「眼臉醫美始祖」！

Vigour by EVRbeauty採用的是全新upgrade第五代Exion強效膠原眼袋槍，揉合第四代Exilis Ultra 360眼袋槍的技術，亦是全球全球唯一獲得FDA認證的超聲波與單極射頻結合技術。嶄新專利組合RF + TUS 技術，以專利360環迴探頭，精準貼合眼窩眼周，重啟眼部肌膚膠原自生。改善彈性、緊緻眼周，最適合全方位改善眼部多項老化問題。

最新第五代BTL EXION™膠原槍技術原理：

專利組合技術「單極射頻（RF）」及「定向超聲波（TUS）」同步輸出，結合熱能和機械能，確保真皮層均勻加熱至40-42°C之間，刺激網狀真皮最活躍的纖維母細胞，啟動增生程序，使肌底大幅度自生透明質酸、膠原蛋白、彈性蛋白，增生3大肌膚天然成份，重新恢復真皮層健康結構。

醫學實證，4次療程達至以下效果：

增加224%透明質酸

增加47%膠原蛋白

增加50%彈力蛋白

改善膚質達41%

醫美去眼袋2. Thermage FLX熱瑪吉 唯一FDA認證

Redefine by EVRbeauty採用來自美國的神枱級護理療程Thermage FLX，又稱熱瑪吉或鳳凰電波（台灣），大家都熟知其「一年只需做一次」的天花板質素！它屬於全面、全身適用的緊膚療程，在提拉、緊緻方面效果顯著。而最獨特的優勢，是它擁有全球唯一FDA安全認可適用於「上眼瞼」的非入侵式高能量療程！

配合專利眼部探頭，緊貼眼部凹凸線條，3D立體為深層肌膚安全加熱達75℃，高效刺激肌底膠原自生機制、加強肌底筋膜層力量，改善眼部浮腫、鬆弛！

最新第五代Thermage® FLX技術原理：

專利單極射頻能量，能量平均滲透基底真皮層1.5mm 至筋膜層4.3mm進行加熱，熱能可收緊原有老化鬆散的膠原蛋白，同時刺激形成新的膠原蛋白，透過真皮層重組和增生，全面緊緻輪廓。促進肌膚膠原蛋白增生，一年只需一次療程，撫平眼周細紋、提升眼尾，提升眼底筋膜的支撐力，撫平淚溝、眼袋等老化問題！

Thermage® FLX效果：

即時效果：作用於膠原蛋白豐富的真皮肌膚，即時收緊，療程後馬上感到緊緻、撫平皺紋、提升輪廓；筋膜層

持效24個月：療程kickstart膠原增生，肌膚開始運作，形成更緊實、更強韌的新生膠原蛋白，眼部肌膚將持續緊緻，膠原蛋白基質更為豐厚，效果維持24個月

醫美去眼袋3. 熊貓針 一次「遮瑕」足一年

提到眼部問題，相信你馬上想到「熊貓針」！不過，熊貓針是一種專為眼部而設的透明質酸填充劑，「填充」自然與「凹陷」有關，若錯誤為「凸出」的脂肪型眼袋（上文第一型眼袋）作注射，效果絕對不是「負負得正」！

Redefine專業醫美，主打高能量療程與針劑注射，由經驗豐富的註冊醫生主理！治療前，醫生會先判斷眼袋類型和成因，才會為患者量身設計治療方案。例如上述適用於熊貓針的眼袋療程，就可以應用於「淚溝」問題的患者身上。

熊貓針Teosyal Redensity 2來自瑞士藥廠，獨特設計專為眼部而設，凝膠質地具有良好的粘彈性和粘合性，高延展性獨質，能夠有效地填充淚溝，不會隨表情而走位變型。

熊貓針原理：

採用可自然分解及吸收的100%透明質酸，結合高交聯和低交聯的透明質酸，配方特別加入專利皮膚重建精華，為眼周肌膚滋潤保濕、提供抗氧化保護，進而減少黑眼圈形成：成份包括有8種胺基酸、3 種抗氧化物、2 種礦物質及 1 種維生素，回復精靈明眸，維持長達12個月以上

熊貓針效果：

有效減少黑眼圈，填補淚溝、減淡眼袋，同時為眼部皮膚保濕和抗氧化保護，減少黑色素形成，一次療程便可達到持效12個月以上。

醫美去眼袋4. 素顏針 唯一適用眼部的膠原增生劑

唔想等膠原慢慢生，又唔想做開刀？如果你屬於第二型淚溝型眼袋或第三型鬆弛型眼袋，配合高能量療程提升眼部筋膜韌帶的彈性，同時可配合素顏針即時填充透明質酸，並長效刺激填充膠原蛋白增生，全面對抗老化，效果相得益彰！

Redefine採用目前唯一可應用於眼周的聚乳酸填充劑，來自韓國的Juvelook素顏針，成份是目前全球最微細的PDLLA膠原增生微份子，特別適合於淺層肌膚的注射，包括眼底、淚溝、眼周等位置，不用擔心結節問題，療程後亦無需按摩！結合了聚雙旋乳酸(PDLLA)與透明質酸(HA)，可以即時提升肌膚水潤、光滑，亦可刺激長期的膠原蛋白增生！生膠原＋填充透明質酸的無敵組合，即時改善眼周細紋、鬆弛感，隨著膠原增生，淚溝凹陷部位由年輕膠原填充，重現年輕，持效可長達18至24個月。

素顏針原理：

韓國大熱的膠原增生療程，採用獨家3L微分子膠原技術，結合聚雙旋乳酸（PDLLA）和非鏈結透明質酸（HA），可刺激膠原蛋白和彈力纖維增生，適合應用於眼部肌膚！

素顏針效果：

能夠即時填充細紋，改善多種肌膚問題，包括淚溝型眼袋、黑眼圈、眼紋、毛孔粗大等等。

醫美去眼袋總結 罕見「3折熱瑪吉」慈善體驗

最後，來看看不同眼袋療程的優缺點！

BTL Exion™眼袋槍

優點：非入侵性、全面眼部逆齡、自生膠原和透明質酸為肌底保濕去皺

缺點：需要不止一次療程

Thermage FLX熱瑪吉

優點：非入侵性、一次療程維持一年以上、提升眼底筋膜層、收緊眼袋脂肪凸出，自生膠原提升眼部緊緻、撫平眼紋

缺點：痛感較明顯

Teosyal Redensity 2熊貓針

優點：即時效果，一次療程維持一年以上

缺點：針劑注射為入侵性療程

Juvelook素顏針

優點：即時填充＋長遠膠原增生效果，同時保濕、撫平眼紋

缺點：針劑注射為入侵性療程

年輕一代的良心醫美EVRbeauty是香港社會服務聯會「商界展關懷」的一員，以「內緻外美」為品牌形象，帶出了回饋社會、關懷社區的重要訊息！現時，Redefine by EVRbeauty正推出「3折慈善Thermage ® FLX」，每次療程皆捐出港幣$100予奧比斯，支持「買走黑暗」的慈善活動 ！活動旨在提供慈善途徑，讓客人在享受變美的過程中同時分享大愛，支持有需要的弱勢社群！

慈善體驗皆由經驗豐富的醫生或治療師主理，明碼實價，承諾絕無隱藏式收費。

BTL Exion®膠原眼袋槍 緊緻​明眸療程：

https://www.vigour.com.hk/btlexion去眼袋

Thermage® FLX 低至3折智能緊膚療程：

https://www.redefine.com.hk/thermage

TEOSYAL Redensity II填充淚溝 消滅黑眼圈：

https://www.redefine.com.hk/redensity2

JUVELOOK®素顏針 全面嫩膚：

https://www.redefine.com.hk/juvelook

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