醫美V臉｜Ultherapy 超聲刀換臉級拉提 5大瘦面療程優缺比拼

V臉都有不少學問！每天用按摩棒去水腫的你，依然發現下巴愈來愈「有肉哋」嗎？消腫救不了你的鬆弛筋膜層，Ulthera®醫美治療便正正是最有效的良方！



前提是：「你屬於筋膜層鬆弛嗎？」還是「只是有肉哋」？下文詳細介紹老化的3大層次，看看天花板級V臉拉提療程Ultherapy超聲刀，由Ulthera®的原理、專利特點、最大優勢逐一為你介紹這部拉提界機王，最後看看醫美V面的5大類治療各自優缺點，當中來比較一下它與Thermage熱瑪吉，哪一部最適合你？



註冊醫生主理Ulthera®極限拉提 Redefine專業醫美

下定決心做一次全面逆齡提升，但又糾結於踏入醫美中心的心理壓力？誠意推介你在Google評分上獲5星星好評的Redefine by EVRbeauty香港專業微整型醫學美容，主打針劑注射和高能量療程，一律由註冊醫生主理，經驗治療師從旁協助，專業、可靠，給客人最大信心。

年輕醫美Redefine緊貼潮流，不斷升級引進國際認可的人氣醫美科技，同時也貼合新一代的審美與強調天然的美學，療程以微調的自然效果為大前提，同時重視溝通，客人能放心與醫生討論個人預期、理想效果等等，過程輕鬆無壓力。

Ultherapy分層治療 老化的3大層次

肌膚開始鬆弛，塊臉不再firm，你知道是肌膚哪一層出事嗎？皮膚不是厚厚的「一塊皮」，而是有不同細胞組織，分成不同層面。不同層面的老化，便導致各種老化跡象。Redefine醫生根據判斷，結合豐富臨床經驗和對儀器的專業操作掌握，便能夠設計專屬你的Ultherapy治療，重點針對你的老化重點。

SMAS筋膜層(4.5mm)老化

隨著年齡增長，筋膜層會變薄，彈性和張力下降

老化跡象：中面部位凹陷、蘋果肌下垂，出現法令紋和鬆弛的面部輪廓

真皮層(3.0mm)老化

真皮層的膠原纖維和彈性纖維合成降低，皮膚失去彈力和緊緻度

微循環減慢、營養供給不足，影響細胞再生

纖維母細胞功能降低，細胞更新減緩，修復能力下降

老化跡象：膠原流失，缺乏彈性、鬆弛

真皮淺層(1.5mm)老化

這一層老化速度相對最快，毛細血管和神經末梢的密度下降

組織鬆散、表皮至真皮的連接減弱

老化跡象：細紋、面黃、膚質下降、皮膚下垂

甚麼是Ultherapy超聲刀？

簡單而言，超聲刀是一種HIFU技術的儀器，以非入侵性、無創、無恢復期的治療，一次達到效果可媲美外科手術拉皮的提升效果，可持效2年之久。

來自國際醫學美容企業Merz Aesthetics的旗下品牌Ultheray*是首個獲得美國FDA認證的輪廓拉提療程，醫學實證為適用於拉提緊緻臉部、頸部及上胸皮膚的非入侵式治療。（針對上臉部、下臉部、頸部及上胸的重塑拉提療程同獲歐盟CE認證。）

*Ulthera®、 Ultherapy®標誌均為Merz group of companies擁有的註冊商標。

Ultherapy超聲刀拉提原理：

採用無創高能量聚焦超聲波（HIFU）技術，透過大、小不同尺寸的探頭，應用於適合的治療部位，將能量聚焦於單一層面，加熱皮下SMAS肌腱膜、真皮層及真皮淺層。

將聚焦的超聲波送達皮膚各層面後，會形成最佳温度的「熱點」，當皮膚組織加熱至臨界温度（約60℃至70℃），便會啟動身體自然反應 － 膠原蛋白新生（neocollagenesis） ，弱化的膠原蛋白會首先分解，然後刺激年輕的膠原蛋白增生。過程單靠自身的膠原蛋白新生機制，效果自然而持久。

能量聚焦層面：

4.5mm SMAS筋膜層 – 深層拉提、緊實輪廓

3.0mm真皮層 – 刺激膠原蛋白、恢復肌膚緊緻和彈性

1.5mm真皮淺層 – 撫平細紋、收細毛孔、改善膚質

DeepSEE™ 實時影像掃瞄：

透過儀器專備的DeepSEE™ 實時影像掃瞄，醫生可準確看見能量抵達目標位置，皮下作用的溫度可到達65℃至70℃，強效拉提及收緊肌腱膜，進而引發身體自然的再生反應，刺激膠原蛋白增生，重組出肌膚的緊實結構，3大層面共同作用，無創V面瘦面、緊膚抗老。

Ultherapy超聲刀效果 真．細胞級變化

想V臉，大可以從不同方向下手，為甚麼要選擇超聲刀？

進行外科手術拉皮、埋線治療等等入侵性的拉提治療皆「即時生效」，不過卻不會為肌膚質素帶來改變。換言之，外貌變年輕了，但卻需要keep住或更頻密的治療才能抵消日復一日的老化。

從細胞層面著手，才是真正「治標又治本」的保養療程。這類療程通常需要時間待膠原增生、肌膚結構重組，不過優點是既能帶來拉提、V臉效果，同時也抵消歲月帶來的細胞老化，屬於預防衰老的保養級投資。

Ultherapy帶來的變化，是作用於肌膚下的3大皮膚層面，獲得膠原蛋白增生、肌腱膜承托提升，從而「收緊」鬆弛、下垂的皮膚，便得到緊緻下顎線、去皺等等功效。

Ultherapy療程後的細胞級變化：

即時：膚質改善、即時性拉提效果

第一個月：更進一步的拉提效果、膚質持續改善

第三個月：膚質平滑、皺紋淡化、皮膚緊緻細嫩，輪廓更分明，眼周部位明顯上提

治療完成後，肌膚啟動細胞再生能力，效果可持續至2年。

Redefine發揮Ultheray最大優勢 專屬你的拉提治療

手工製一定比倒模式機械操作更加矜貴，醫美療程也是同樣道理。Ultherapy超聲刀的最大優勢，就是給予醫生一定的治療彈性，量膚訂制治療的細節。

Redefine醫生會按照輪廓和臉型，配合儀器專備的DeepSEE™ 實時影像掃瞄，度身訂制個人化的拉提治療，在需要加強的位置，常見如下巴、眼周等客人感到不滿的部位，按需要而精準調控線數，同時確保能量落於指定皮膚層面，微調出最適合客人的拉提治療。

不同部位的線數建議（只作參考用，詳細方案需由醫生判斷及擬定最理想的治療計劃）：

輕度至中度老化：全臉治療500線以上

中度至重度老化：全臉治療800線以上

全眼：100至150線

全臉：430至480線

全下巴：300至350線

5大拉提療程優缺比拼 Ultheray最大適用群組

你是Ultherapy的用家嗎？抑或你適合針劑注射？熱瑪吉Thermage FLX射頻緊膚又適合你嗎？心大心細的你，首先要分清楚，自己想進行的是入侵性治療（打針、開刀）抑或無創的高能量療程。

5大拉提類醫美治療：

1. 針劑注射

優點：即時效果，常見如Botox瘦咀嚼肌、透明質酸填充外輪廓（太陽穴、頰⻣）

缺點：若缺乏輪廓固定（提升筋膜及膠原層），添加過量填充物反而導致臉大浮腫；注射Botox需定期治療以維持瘦面效果

適用群組：咀嚼肌肥大、輕度鬆弛、輪廓凹陷下垂

2. 醫學埋線

優點：效果維持約5年之久、線材吸收後不留痕跡

缺點：屬入侵性治療

適用群組：中度至重度面容下垂

3. 手術拉皮

優點：可同時調整眼瞼、眉、臉頰，同時精準改善左右臉不對稱，效果明顯，大幅提升輪廓

缺點：風險最高、傷口復原時間長、需進行全身麻醉，恢復期約1至2個月、不具刺激膠原增生的作用

適用群組：重度老化鬆弛

4. 射頻緊膚拉提

優點：無創無恢復期，刺激膠原增生、緊緻肌膚，同時撫平皺紋。目前最最人氣的國際認證療程為Thermage FLX熱瑪吉

缺點：治療時有灼熱感、拉提效果需要時間展現

適用群組：輕至中度鬆弛下垂，同時預防衰老

5. 聚焦超聲波拉提

優點：無創無恢復期，精準刺激SMAS筋膜層，刺激膠原增生，拉提及去皺。目前最具人氣的國際認證療程為Ultherapy超聲刀

缺點：治療時有灼熱感、拉提效果需逐步顯現

適用群組：輕至中度鬆弛下垂，同時預防衰老

最後，大家都喜歡比較拉提緊膚的機王機后：Ultherapy超聲刀和Thermage FLX熱瑪吉！它們各自採用截然不同的拉提科技，Ultherapy超聲刀能夠精準針對皮下3大層面，而Thermage FLX的能量則立體地抵達肌膚真皮層至4.3mm的筋膜層。Ultherapy溫度較低、能量能夠100%達到筋膜層，而Thermage FLX溫度較高（75℃）、能量全面立體地達到肌底。

Redefine專業醫美齊備2款拉提界機王機后，註冊醫生會結合Visia皮膚分析儀的精準數據，同時仔細聆聽客人的個別需要，判斷客人的膠原狀態、皺紋程度、年齡、輪廓特色、治療重點等因素，為客人建議最有效的拉提療程。

頂尖儀器加持 實力良心醫美Redefine by EVRbeauty

V面需求往往因人而異，所需的治療也獨一無二。兼具人氣信譽與科技實力的年輕醫美Redefine在硬件配備上實力無容置疑，是各名牌廠商的認證療程中心。齊備各大頂尖名牌儀器，100%正廠正貨，瘦面、拉提、緊膚相關的療程甚為豐富，包括人氣針劑注射、醫學埋線、無針埋線、BTL膠原緊膚、Ultherapy、Thermage FLX等等，又推出可供彈性自選的獨家療程，按照客人需要而靈活調配各種專利儀器，量處訂制出專屬拉提方案。

秉承EVRbeauty「明碼實價」的宗旨，Redefine摒棄舊時「花式銷售」、「海鮮價」等不良風氣。全店嚴謹執行「絕不硬銷」原則，經驗治療團隊專注於服務品質，承諾顧客至上。

ULTHERAPY® 超聲刀緊緻提拉療程，精準定位治療部位，1次效果長達2年，新客優惠登記：

https://www.redefine.com.hk/ultherapy

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