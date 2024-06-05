Thermage FLX合集｜貴婦級緊膚拉提 誰做熱瑪吉無效？原理＋效果

貴婦級年度保養Thermage FLX（台灣：鳳凰電波），一年一次，就有V臉、緊膚、去皺、緊膚的抗老效果。不過，自認為年紀輕輕，卻毛孔粗大、法令紋深的你，心思思又怕「太早做」？以下一文為你解答機王的作用原理＋效果，教你認清正廠正貨的3大指標，同時為你分辨出「Thermage FLX都無效」的群組。



年輕一代的良心醫美EVRbeauty是香港社會服務聯會「商界展關懷」的一員，以「內緻外美」為品牌信念，旗下Redefine by EVRbeauty便是貴婦療程的原廠指定療程中心。下文將為你介紹正貨的重要性，一旦錯信醫美品牌，使用了「代用頭」、「二手機」，療程風險相當高！

Redefine及EVRbeauty的各旗艦分店皆在Google獲得5星星好評，過百篇好評，真實客人詳儘分享治療團隊的專業水平、治療效果、服務質素、環境等情報。滿分的正面評價，反映品牌的人氣信譽，給客人最大信心。

Thermage FLX熱瑪吉全面抗老 快過童顏針 持久過少女針？

熱瑪吉可以做到一次療程靚足一年？快過童顏針注射，又比少女針更加全面抗老，這樣說它豈不是成為全能的醫美？

針劑注射，其最大優勢是局部微調塑型，能針對骨骼流失、天生輪廓缺陷而進行微調塑型，童顏針的膠原增生效果便精準地局限於注射部位。對比之下，Thermage FLX的高效能全憑它以專利的射頻技術，每秒振盪約678萬次高頻電流( RF)，因而能夠產生3D立體式加熱，全面（連眼）激發膠原增生。

另一方面，要緊膚V臉，除了膠原要生得快之外，也十分依靠筋膜層、皮下的人支持韌帶（Retaining ligament）等等恢復年輕彈性。單靠針劑注射的「加法保養」，便難一次照顧到全面效果。

皮膚中約有7成為膠原蛋白，是真皮層的重要支撐，同時保濕鎖水，是好膚質的最重要養份。而在真皮層之下，有一種支持韌帶橫跨肌肉層、筋膜層以及皮下脂肪，像樹根一樣抓緊皮膚。每一組韌帶的鬆弛，都意味著一種老化跡象，例如眉尾附近的一組韌帶（眶周韌帶）鬆弛，會造成眼皮下垂；嘴角附近的一組韌帶（頰上頷韌帶）鬆弛，會導致法令紋。

緊膚射頻，能夠將能量均勻地送達肌底深度達4.3mm的SMAS筋膜層，達到約80%的穿透率。透過立體加熱肌膚深層，除了作用於最重要的真皮層膠原蛋白，同時亦有拉緊支持韌帶的效果，完整地對抗肌底老化根源！

Thermage FLX熱瑪吉是甚麼？上眼皮的「標配」認可治療

首先，Thermage FLX是唯一獲美國FDA認可用於上眼瞼的非入侵式療程。對於上眼瞼的拉提治療，例如眼尾下垂、眼皮鬆弛等問題，無疑Thermage FLX就是最佳選擇！

保養類療程愈早開始，愈能贏在起跑線。未夠三十「太早做」？難道精華、面膜也不應「太早用」？只要你膠原生得慢、筋膜開始鬆弛、細胞更新速度減慢，你便已經可以開始從「根源」著手保養肌膚。

簡單而言，Thermage FLX就是採用專利技術，安全地立體加熱深層皮膚組織，同時維持表皮溫度，過程中即時收緊膠原蛋白，得到馬上緊膚小臉效果；期間刺激膠原增生的天然機制，使真皮層重組出緊密結構，療程後亦不斷減淡皺紋、重塑輪廓，完全毋須手術或注射。

Thermage FLX原理：

專利單極射頻(Mono-polar RF)技術，以高頻率的電子流動，在肌膚與脂肪組織間產生立體式加熱效果，熱能將水份子與纖維膠原蛋白分離，產生立即性的緊縮效果；接著真皮層的膠原蛋白會新生及重組，逐步改善膚質、緊實輪廓和去皺拉提。

效果：

即時效果：肌膚組織可升溫達75°C，高效刺激膠原蛋白收緊及重塑，因此有即時細臉、下顎線變Firm的效果

三個月開始：纖維母細胞受刺激而增生膠原蛋白，膚質顯著提升、全面輪廓更緊緻，同時法令紋等皺紋和眼周細紋日漸減淡。

Thermage FLX適合你嗎？

所謂 3D環迴緊膚，意思是立體、深度地加熱皮膚真皮層至皮下組織至75℃，激發體內天然的更新機制。與之相比的是HIFU儀器，例如最知名的Ultherapy超聲刀，能量聚焦於單一深度的層面進行加熱。

射頻的立體容積式加熱的好處，就是針對「有膠原」的皮膚部位，上至眼皮提拉，下至手腳緊膚，都可透過不同探頭進行治療。

適合Thremage FLX緊膚拉提的例子：

上下眼瞼鬆弛、眼周細紋、魚尾紋及眼袋

額頭、嘴角、虎紋、下顎、下巴及頸部鬆弛/皺紋

手臂、手背及腰腹皮膚鬆弛/皺紋

大腿、膝蓋及臀部橙皮紋 / 皮膚鬆弛

不再痛到飛起！Redefine承諾最舒適的貴婦級保養

Thermage FLX射頻緊膚跟一般的皮秒、激光不同，雖然兩者都產生熱能，不過射頻技術能為真皮層及皮下組織加熱至65°C -75°C的同時，保持表皮層於45°C。

當療程開始，探頭的「環迴式震動」就會干擾神經傳導，痛感就會減少；而「舒適脈衝系統」則會預先降低肌膚表層的溫度，並藉由「分段噴灑冷媒」進一度令肌膚鎮靜降溫。每一發能量發出的期間，會釋放多達四次的冷媒，讓皮膚感到冰涼，藉此抵銷電波熱能導致不適感。

在整個治療期間，Redefine醫生會持續溝通，為客人調控出有效能量，在舒適感及最大療效間取得平衡。

Redefine採用的是最新第五代熱瑪吉Thermage FLX，不但優化射頻的效能，也提供溫和震動及均勻冷卻效果，在冷凍與射頻熱能之間交互作用，大大減少痛感。減痛效果比上一代有顯著提升：

新一代Total Tip 4.0（紫色探頭）

加熱皮膚深度達4.3mm，位處皮下組織至筋膜層之間，有效激活膠原蛋白增生，對比上一代療程節省1/4時間，早完成、早享受！

突破性AccuREP®技術

每次的脈衝透過智慧演算科技，自動偵測每吋肌膚的電阻值，能根據治療位置微調及優化每一發射頻能量，使每發能量的輸出更貼合每一吋肌膚需要，不會過量，也不會無效。

震動模式減低痛感

全方位震動模式，有別於舊儀器靜止的模式，新技術加入輕微震動，同時均勻冷卻療程部位，每一次脈衝間，肌膚會交互感受到冷卻與加熱，在最大療效間取得最大舒適感。

Redefine專業醫美 Thermage FLX官方認證療程中心

一個正廠正貨的真探頭價值數千元，而且必須「一次性」用完即棄，原裝晶片開始後數小時便會失效。重覆使用或舊一代探頭，當然能節省成本，連療效也大大打折扣，甚至構成潛在風險。

在淘寶上，甚至有「充值」探頭。已經使用過的探頭，表面不再平整，再次使用時，便產生熱力不均，能量一下深一下淺，很容易造成局部痛楚和皮膚灼傷。

官方認證 3大防偽手段

1. Thermage®探頭包裝盒上貼有「原廠正貨」雷射標籤及有「Solta Medical 香港專賣」封條

2. Thermage®新包裝盒底蓋貼有QR code封條，刮掉「掃描辨真偽」的刮刮塗層，便可掃描QR code驗證探頭的真偽；舊包裝則沒有QR code設計

3. Thermage®官方網站可以查看「認可療程中心列表」，記得剔選「Thermage® FLX」才是配備最新第五代的技術！https://www.thermage.hk/tc/treatment_center/location/index.html

Redefine是Thermage廠商指定的醫美中心，採用正廠儀器和原廠提供的一次性探頭，療程由專業醫療團隊主理，由專業諮詢開始照顧到客人的預期目標、整體療程計劃，針對個別的需求安排療程，為客人節省療程時間和成本。

Thermage FLX其實救不了你？Redefine為你制定專屬緊膚拉提療程

網上傳聞要打個折，射頻抗老不能儘信？「無效」其實源於某些群組並非射頻緊膚的主要對象，即使進行了射頻治療，效果也有限。

射頻緊膚針對的是膠原、筋膜層、支持韌帶等肌膚組織。但有一些紋路，例如淚溝、法令紋、木偶紋，是源於骨骼結構日漸流失、萎縮，這種類型的凹陷老化，靠熱能刺激組織也沒法啟動增生，因而便沒有效果。

另外，一些軟組織的流失，例如蘋果肌下垂、臉頰下垂，都需要透過注射、醫學埋線等等療程，直接填充凹陷部位，或者加入線材來提升支撐力量，從而收緊鬆弛的皮膚，沒法單靠自生膠原蛋白來恢復幼顏狀態。

Redefine專業醫美，主打針劑注射和高能量療程，一律由註冊醫生主理，經驗治療師從旁協助。作為備受年輕人力棒的年輕醫美品牌，Redefine不斷升級引進國際認可的人氣醫美科技，除了齊備2款拉提界機王機后：Thermage FLX熱瑪吉和Ultherapy超聲刀，更集合各種國際認可的頂尖拉提抗老療程，包括人氣針劑注射、醫學埋線、無針埋線、BTL Exion膠原緊膚等等。專業的治療團隊按照客人的個別肌膚狀況，靈活運用各項高效療程，為客人量處訂制出專屬方案，達到每一次高滿意度的醫美體驗，客人每一分投資皆用得其所。

良心醫美 支持奧比斯推出3折慈善Thermage FLX

一直以「內緻外美」為品牌信念的EVRbeauty，旗下醫美品牌Redefine長年積極支持奧比斯機構，與愛同行、積極行善，全港獨家推出3折慈善Thermage FLX療程，大力支持奧比斯「買走黑暗」的活動，令更多人重拾光明。

所有療程皆明碼實價，絕不含隱藏式收費。

3折慈善Thermage® FLX 熱碼吉 x 奧比斯： https://www.redefine.com.hk/thermageorbis

Redefine by EVRbeauty官方網購3折Thermage FLX

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