兩大膠原再生品牌比拼丨FaceMORE、Reenex好唔好？

女士們最希望青春常駐，但事實上膠原蛋白自20歲就會開始流失，肌膚漸漸出現初老徵兆，由於膠原蛋白位於真皮層，一般護膚品只能在表皮層發揮作用，無法滲透至真皮層，單靠日常護膚並無法改善問題！隨著醫美科技進步，出現多種膠原增生相關的美容療程，然而，療程五花八門，應怎樣挑選？除了選擇頂級儀器之外，更要選擇專業大公司，最好按照4大準則揀選美容中心最為放心： 1）擁有專業及熟練手法技術的治療師 2) 有良好信譽及經營規摸大 3）是否配有原廠美容儀器 4) 會提供試做價給顧客真實感受療程效果（不可以只揀選免費體驗的美容院，因為貪平及免費體驗也不會得到效果及安全性，最重要是收費合理)。這四個因素絕對會是選擇療程時需要考量的因素，從而確保得到專業、可靠、有保證的美容效果。



膠原自生療程邊間好？本文將針對效果最全面及最多人討論的大型美容院療程，Reenex的膠原自生系統及FaceMORE的肌膚重生系統進行比拼，比較兩大美容院品牌的優勢和特色。



兩大膠原再生品牌背景優勢一覽

FaceMORE肌膚重生中心

FaceMORE肌膚重生中心是屬於香港五大美容中心的大型美容品牌，口碑一直大受好評，是一間誠信有信譽的大品牌。分店分佈於香港中心地帶，尖沙咀、銅鑼灣、沙田，而且每間旗艦店都超過8000呎，全港超過100間衛生及私隱度極高的療程房間。FaceMORE內部專業監管很嚴格， QCSM獨家監管制度被評價為香港專業的美容品牌。無論在任何的美容療程，都非常着重專業水準，職員必須要跟從公司方針，以客為先，服務到位，務求療程做到安全第一。

公司內部監管都是非常嚴格的，對於療程效果、售後服務、整個服務體驗、以至治療師及美容師操作儀器及進行療程方面培訓都十分看重，亦很着重顧客體驗及反饋的意見，真正能做到以客為先，所以一直被評價為信譽口碑極佳的大型醫學美容品牌。

FaceMORE一直以來秉持精益求益的態度提供高品質及高專業的美容療程，深受消費者愛戴。FaceMORE療程皆遵從品牌的嚴格品質標準，除了設有星級專業團隊時刻追蹤最新美容趨勢以採納領先醫美科技外，其公司亦都投放大量資金購入昂貴的美容儀器，並包括美國FDA及歐美CE認證的原廠正貨，推出療程前亦會經過嚴格測試及驗證，安全可靠。

另外，FaceMORE提供多元化醫學美容方案，多達20多項單項療程及組合療程任君選擇，滿足不同膚質的客人需要。FaceMORE同時擁有全港獨有360 Face Analysis 獨家膚質量定系統，客觀詳細分析客戶的皮膚類型同需要，因應皮膚狀況提供個人化肌膚改善建議，再個別制定專屬個人化醫學美容方案，精準對症，提高療程治療效果。

FaceMORE皇牌「肌膚重生系統」可以助客人重啟自生膠原機制，有效延緩衰老現象，達到撫平細紋、緊緻輪廓、回復肌膚彈性等效果，品牌價錢定價合理，明碼實價，着重口碑，療程已有過萬見證，絕對是信心之選。

FaceMORE皇牌「肌膚重生系統」優惠參考：

有提供新客限時優惠體驗價給客人可以整個完整肌膚重新系統三部曲體驗，而且FaceMORE既價錢非常透明，打破傳統美容公司框架，會清楚列出所有療程的收費，作為消費者更加安心有信心。

最新療程價錢請以官方網站為準

https://facemore.com.hk/combo/肌膚重生系統/

reenex膠原自生

reenex美容院品牌跟FaceMORE 一樣屬於香港五大美容品牌之一，reenex賣點「膠原自生系統」。另外，品牌提供幾種療程，包括CPS更生活膚療程、極緻冷凍光學膠原自生療程、HGF倍效激活細胞增生療程、TRF膠原強效緊緻療程，擊退肌膚初老問題。由於Reenex療程種類較少，相對上無FaceMORE療程咁全面。

FaceMORE提供「新客限時優惠體驗價」，客人可以用優惠價錢完整體驗整個肌膚重生系統，深入了解3項療程的效果和過程；reenex 亦有提供體驗療程，但療程只可以選 [極緻冷凍光學自生膠原療程(面頰至下巴)] (*局部位置體驗) 或 [CPS更生活膚療程]，感覺未夠全面。

Reenex膠原自生療程價錢資訊全公開

FaceMORE肌膚重生系統療程包括3步曲：

1:CPS更生活膚療程

2:極緻冷凍光學膠原自生療程

3:SP 活肌水療再生療程

Reenex膠原自身系統療程包括3部曲：

1:CPS更生活膚療程

2:極緻冷凍光學膠原自生療程

3:HGF倍效激活細胞增生療程

價錢方面，Reenex需要6次起才有折扣提供，彈性較低，而FaceMORE只需購買三次起已有折扣。如以單次及6次package比較，兩大品牌價錢其實差不多，如12次FaceMORE折扣更大更划算。

以下都另外為大家整合左Reenex與FaceMORE相類近的單項療程價錢比較，除咗可以一整個系統咁樣購買之外，兩大品牌都可以單項選購療程。

療程功效、全面性比較！ 針對性改善膚質

兩大品牌，reenex「膠原自生系統」及FaceMORE「肌膚重生系統」均由3項療程組成，通過3大步驟針對肌膚層層結構，由外而內全方位徹底喚醒膠原BB每日自生，撐起鬆弛肌膚，同時改善其他肌膚衰老問題。

步驟一 比較CPS更生活膚療程

兩大品牌的首項療程「CPS更生活膚療程」均以天然果酸溶解角質，旨在為肌膚活膚淨肌，為後續療程作好準備。療程可去除老化角質層，溶解黑頭，同時改善暗瘡及粉刺，疏通毛孔，促進皮膚更生及新陳代謝，回復28天健康更新週期 。

值得一提的是，FaceMORE的「CPS更生活膚療程」更配備專利緩和因子以調和果酸的滲透速度，療程較溫和不刺激，大大降低皮膚不適感，特別適合想改善皮膚狀況但又擔心刺激或敏感的客人。

步驟二 極緻冷凍光學膠原自生療程

FaceMORE的「極緻冷凍光學膠原自生療程」與reenex的「極緻冷凍光學膠原自生療程」可謂是一樣的儀器以及療程，兩大品牌均使用1540nm專利光波深入肌底500微米膠原層，喚醒膠原母體，自生膠原BB，配合「Koolburst」冷凍技術，療程舒適無痛 ，能夠有效收細毛孔，減淡皺紋達41%，有效膠原層增厚11%，撐住肌膚彈性。

FaceMORE及Reenex 集團都購買名貴昂貴的儀器，這台1540由以色列製造擁有美國FDA及歐美CE認證安全有效，市面上這類型的膠原自身療程，暫時只有FaceMORE及Reenex這兩大型美容中心擁有原廠正貨， 真正可以做到三年不老的療程。

FaceMORE為確保療程效果，持續更新及引入最新儀器設備，現時採用的1540nm膠原自身療程儀器都是最新的。醫學報告證實，定期接受並完成6次療程，功效將可以長達3年之久，達到真真正正凍齡效果醫學實證。

療程體驗價錢：

FaceMORE「 極緻冷凍光學自生膠原療程(面部)」體驗價：$1,480

reenex 「極緻冷凍光學膠原自生療程」 (膠原自生)沒有提供體驗價

步驟三

FaceMORE步驟三為「SP 活肌水療再生療程」，與Reenex 步驟三中的「HGF倍效激活細胞增生療程」同為清潔療程，Reenex的HGF療程能吸走老化角質及污垢，再導入植物複合精華，有減淡幼紋、收細毛孔、減少黑頭粉刺之功效。而FaceMORE 的SP療程優勝之處在於療程使用嶄新鑽石磨皮專利技術，以不同粗幼的磨皮治療頭均勻地在皮膚上打磨，有效溫和地磨去30-35微米的角質死皮，相較Reenex的HGF療程更能達到清走污垢、解決毛孔堵塞、收細毛孔的效果。同時，FaceMORE 的SP療程可以於最佳時機為皮膚深層導入醫學級保濕精華養份，倍效保濕鎖水，即時舒緩進行高能量療程後的肌膚，強化整體療程效果。

而且FaceMORE所使用的SP 活肌水療再生療程儀器獲得美國FDA及歐盟安全CE認證，確保療程安全有效。此外SP療程亦是暫時唯一不含酸類產品的有效清潔療程，坊間大部份清潔療程，例如Reenex的HGF倍效激活細胞增生療程都是需要配合AHA或BHA酸性成份進行清潔，並不是所有客人的皮膚都適合，尤其是皮膚相對較敏感的客人一般都對酸性比較容易過敏。而FaceMORE的SP療程最吸引之處是整個清潔程序及導入程序都是使用醫學及高效保濕精華，特別適合皮膚脆弱的人士，安全、溫和、有效潔膚。

療程體驗價錢：

FaceMORE「SP 活肌水療再生療程」體驗價：$980

Reenex 「HGF倍效激活細胞增生療程」體驗價：沒有提供體驗價

*額外資訊：

除了上述三部曲，兩個品牌均另有不同的療程提供，其中一款比較相似的是膠原緊緻療程。Reenex為「TRF 膠原強效緊緻療程」，以雙重緊緻效能扭緊及重組膠原結構，提升臉部輪廓、撫平皺紋、改善鬆弛。

而FaceMORE的膠原緊緻療程為現時最新最HIt最有效果的「BTL EXION膠原強效緊緻療程」，除了能媲美TRF的療程效果，療程穿透力較上TRF療程更高，而且BTL EXION亦是全球唯一能額外有效促進+224%透明質酸及+47%膠原蛋白再生，從而有效減淡虎紋、細紋、改善鬆弛、提升面部輪廓。

FaceMORE亦是全港首批引入最多最新升級第5代眼袋槍BTL EXION膠原槍之大型美容品牌，英國儀器配備美國FDA及歐盟CE有效安全認證 。亦是作為香港BTL廠商正貨鑽石級唯一輕醫美直接認可合作的大型夥伴。信心之選，療程效果過萬見證，有興趣的客人可以聯絡FaceMORE客服人員了解更多。

FaceMORE更是香港唯一得到原廠英國BTL鑽石級承認指定直接認可授權大型輕醫美中心，香港只有唯一認可。頒發全港唯一輕醫美品牌最高殊榮獎項「鑽石卓越專業大獎」，堅守全港獨家最高「4Cs鑽石級服務認證」評鑑指標，根據Competence (專業度)、Credibility (誠信度)、Customer-Centric (服務滿意度)、Commendation (口碑推薦度) 4重至尊基準奠定業界最頂級美容服務典範。

療程體驗價錢：

reenex 「TRF 膠原強效緊緻療程」體驗價：沒有提供體驗價

*FaceMORE「 BTL 膠原強效緊緻療程(面部)」體驗價：$1480

美容院邊間好？如何選擇合適自己的品牌？揀選療程5大要點

作為精明消費者，選擇任何醫學美容療程時，都需做好資料搜集，務求給肌膚最好的選擇。美容院邊間好？美容院推薦？揀選療程時，可以着重5大要點，包括過程專業性、美容品牌信譽度、價錢透明度、跟進情況、選址地點環境作考量。有公信性、大型的品牌能給予顧客信心，但亦要留意醫美團隊的專業性，最好有多項保證及安全認證至為放心，還要確認療程沒有隱藏收費。

FaceMORE在療程、價錢、專業性、安全認證、環境各大方面都有著優勢之處。

(1) 療程多樣性

療程方面，FaceMORE提供一站式美容服務，擁有多達20多項療程及組合，全方位針對所有肌膚問題，客戶可以根據自身的肌膚問題和需求，選擇最適合的療程或組合。即使對自身肌膚了解程度不足亦不用擔憂，FaceMORE提供全港獨有360 Face Analysis 獨家膚質量定系統，可以數據化顯示客人皮膚問題，從而作出客觀分析及評估，確保對每個人的肌膚問題進行精準的處理。療程有著完善優質售後服務，智能化記錄療程效果，有效定期監督療程成效，並專業跟進客戶皮膚問題。

(2) 價錢透明度

FaceMORE的療程價錢透明，官方網站全面公開療程價格，沒有隱藏式收費，定價合理，明碼實價。客戶能夠清楚了解每個療程的價格，無需猜測或擔心可能的隱藏費用，有助更好地掌控預算，計劃和管理自己的美容支出，以享受公平合理的美容服務。

(3) 療程操作安全性

FaceMORE星級專業美容團隊裡的所有治療師均經過600小時以上的嚴格培訓及超過50項實操及筆試考核，FaceMORE亦會提供持續培訓，定期評估治療師水平，以確保其技術儀器操作的熟練度和質量。除此之外，FaceMORE儀器只選用100%經由美國FDA及歐盟CE的認證之原廠正貨，全部儀器及療程亦經過嚴格的品質控制和檢驗，遵循嚴格的安全標準，專業質素全港Top1。

(4) 療程專業性

FaceMORE公司內部評價為香港最嚴格培訓專業的大型美容中心， 所有治療師均需遵從全港獨有QCSM 獨家專業服務監管制度指引。QCSM設有獨立醫學及科技監管團隊，會嚴格執行監管標準，同時制定專業技術原則指引，確保治療師於療程中的過程手勢一致，療程效果穩定可靠。FaceMORE每位治療師均經過嚴格培訓，對肌膚及美容知識有絕對專業認知，亦清楚了解不同療程和技術的使用方法及注意事項等，同時遵循相關的安全標準，有助達到治療過程的最高安全性和有效性，令每位客人皆能獲得最佳療程效果。

(5) 選址環境

在環境選址方面，FaceMORE作為香港五大美容中心提供旗艦店環境，全港坐擁3間超過8000尺旗艦店(尖沙咀、銅鑼灣、沙田)，方便各地區顧客隨時隨地前來進行療程。而且，每間分店擁有超過100間私隱度高的獨立房間，有足夠空間位置以服務應付龐大的客戶量，務求所有客人都可以放鬆地享受療程。FaceMORE集團實力充足。

總括而言，香港兩大美容中心 FaceMORE 和Reenex 各有特色，兩間旗艦店都超過8000尺以上，香港有三間大型旗艦店選擇，兩大集團背後很有財力及實力購買擁有昂貴的歐美儀器，在香港亦是知名度極高的大型美容中心，兩大美容中心採用的儀器絕對可以放心，都是百分百原廠正貨，選擇大公司除了療程安全效果有保障之外，亦都保障購買療程日後預約有良好跟進。 如果大家都對兩大美容中心眼袋槍療程有興趣亦都可以到他們官方網站了解及諮詢。當然價錢方面性價高的依然是FaceMORE大型美容品牌。

參考更多療程資訊：

FaceMORE肌膚重生中心：https://facemore.com.hk/

FaceMORE 肌膚重生系統 ：https://facemore.com.hk/combo/肌膚重生系統/