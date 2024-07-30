去眼紋黑眼圈美容院邊間好？BTL Exion操作不佳會有反效果

黑眼圈、眼袋通通現形，連化妝都難以遮蓋倦容？都市人長時間對著電子產品，又經常熬夜夜訓，眼袋、眼紋、熊貓眼已是常態，而且眼周肌膚的皮脂分泌較少，水分容易流失從而出現乾燥細紋，而膠原蛋白流失都加快眼周老化速度，要快速撃退眼袋、黑眼圈等問題，又不想開刀做手術，可以選擇眼袋槍療程，不僅比手術傷害性低，同時又比搽眼霜眼膜更為有效，是一眾愛美人士的選擇。到底眼袋槍原理有甚麼優勢？坊間很多美容院都有提供眼袋槍療程，但是想安全又有效果，就要揀啱專業信譽的大型美容中心，其次是如何選擇適合自己的眼袋槍療程。



如何去眼袋、眼紋、黑眼圈？

常見的去眼袋、眼紋、黑眼圈方法有保持充足睡眠、塗眼霜、敷眼膜、改善飲食等，然而，黑眼圈可能由生活方式或遺傳因素引起，單靠改善生活方式或搽護膚品需要長時間才能稍為見效，而改變飲食習慣也不能直接有效地改善問題，雖然做眼袋手術可以將形成眼袋的脂肪適當切除，使眼肚位置重現平貼，但只能針對眼袋問題，對黑眼圈、眼紋並沒有太大功效，加上入侵性的手術會造成傷口和需要恢復期，令不少人卻步。要數最有效又能一次過去眼袋、眼紋、黑眼圈的非入侵性保養方法，正正是BTL Exion第5代去眼袋去眼紋去黑眼圈療程，快捷而安全有效，記得要選擇官方點名指定合作的鑽石級商戶。

眼袋槍Exion原理、優勝之處是甚麼？ 非入侵性無傷疤不留痕

BTL Exion第5代眼袋槍療程是使用最新一代眼袋槍第5代儀器，專門針對眼袋、黑眼圈、眼紋等眼部問題的非入侵性美容療程，獨有定向超聲波結合單極射頻交融技術，為市場上唯一能夠刺激面部骨膠原及透明質酸自生的嶄新科技，透明質酸令肌膚更加水潤及彈性，極速滋潤眼周肌膚撫平眼紋，而且無需手術切割，過程無痛熱感，不用擔心會留下疤痕或需要長時間恢復期，因此深受一眾女士喜愛。

首個無創技術激活224％透明質酸 鎖實水份 肌膚保持充盈豐滿

BTL Exion第5代眼袋槍療程為首個技術可以激活透明質酸，有效刺激眼底膠原蛋白增生療程，並有助溶解多餘脂肪，撫平眼袋眼紋，同時促進血液循環分解黑色素，改善黑眼圈等，一個療程就解決眼袋、黑眼圈、眼紋等，過程中有AI實時溫度追蹤，確保療程溫度平均，療程至為放心安全。其次必須要選擇專業的官方認可大公司。

選擇BTL EXION眼袋槍療程要小心選擇 留意一個因素導致療程效果不佳。

BTL EXION最佳治療時間是多久？BTL療程是需要把皮膚加熱至特定溫度才能夠達至最佳效果，那療程時間越長是不是代表越好呢？

答案當然不是！要達至效果最大化必須要「剛剛好」，就好似烹調高級牛扒，烹調時間過長或過短都會影響口感。要達至最好效果必須謹遵BTL原廠指引及配合獲BTL原廠官方認可的專業手法進行療程。由於儀器機頭精細，皮膚的實時上溫時間必須仔細分開每個重點部位進行才能夠有效把皮膚安全加熱至特定溫度。例如針對改善眼部問題，就必須針對性於眼部位置重點升溫；針對面部問題就需要在面部位置重點升溫才能夠將效果最大化。

根據有效黃金標準，要有效改善黑眼圈、眼紋及眼袋問題，需要著重於眼肚、眉骨及額頭等位置重點升溫不少於8-10分鐘才能夠達至最佳效果。然而眼部肌膚較脆弱，時間亦不能過長。要有效改善面部細紋、輪廓提升、緊緻度等問題，便需要重點於在面頰、虎紋、下巴等位置升溫不少於20-22分鐘，同樣道理，時間亦不能過長。

因此，選擇有效的BTL EXION療程必須清楚自己需要，分開選擇重點針對眼部或面部的療程。坊間常見吸引顧客的平價優惠「全面包眼」、「眼面頸全包」等，容易由於整體療程上溫時間不足，以及手法未能重點針對性把需要改善的皮膚部位安全加熱至指定溫度等等情況，這些做法都有機會會導致效果不佳，如無法重點針對性上溫，就與一般普通生活美容射頻機暖暖的在面上做了一個舒服的facial沒有分別，並不是針對療效而進行療程，因此選擇BTL EXIOX必須仔細選擇，莫貪平。

如何選擇適合自己的眼袋槍療程？3大重點要留神！

去眼袋邊間好？去黑眼圈邊間好？市面上林林總總的眼袋槍療程看得花多眼亂，事實上眼睛是我們比較脆弱的部位，所以絕對要選擇專業大公司及選擇英國頂級的儀器。

大家都心思思想一試眼袋槍解決黑眼圈或眼紋問題，但又不知道該如何選擇？要享受有效又放心的眼袋槍療程，需緊記3大重點，了解清楚進行第5代BTL EXION療程的公司。

(1)美容公司的專業性及儀器操作手勢技術水平、(2) 是否大型信譽良好的美容公司，以及(3) 是否採用英國頂級的眼袋槍儀器。 從而確保該眼袋槍療程是專業、可靠、安全、有保證，降低風險，達到安全放心。

1｜專業性及技術水平｜眼袋槍療程只選最新升級科技 X 專業操作手法

美容行業持續發展及進步，眼袋槍科技不斷推陳出新，想要獲取最佳去眼袋去黑眼圈效果會建議選擇最先進的儀器及技術，以便享受更精準及更有效的眼部治療。除此之外，嶄新科技亦有效進一步提升眼袋槍舒適度，減少不適感，大大提升療程體驗。不過要注意，新推科技雖然優點良多，但選擇美容院時亦須謹慎評估其可靠性及安全性，確保儀器由經驗豐富且受過專業培訓之治療師進行操作及監督，方可安心享受專業、有效、一致的療程效果。

FaceMORE眼袋槍採用最新升級科技，配合獨家專業操作手法，致力令客人獲得最佳療效。FaceMORE 大型美容品牌更是香港BTL Exion 指定鑽石級合作夥伴，確保儀器百分百原廠正貨之餘，亦是認可最專業美容品牌。

2. ｜如何防中伏？｜眼袋槍大中小美容院都有但很多都是冒牌機！ ｜點樣先可以選擇正貨及專業的大公司？｜

FaceMORE與BTL Exion 英國原廠合作多年共同定立正貨正品風氣，保障香港所有消費者權益及安全，因此一起定立打擊不良商戶，提升消費者選擇原廠正貨保證。所以，FaceMORE美容品牌亦是原廠直接官方認可，全港唯一鑽石級合作夥伴關係的輕醫美公司。

市面上有很多來歷不明的儀器，大家要小心選擇。

眾多美容院都爭相推出眼袋槍療程，但偏偏收費卻相差一大截，儀器亦參差不齊。正廠儀器價格高昂，部分美容院為節省成本甚至會使用水貨、冒牌機，不但欠奉原廠保養，更有機會輸出不當能量，使用後大大增加紅腫、灼傷風險，罔顧消費者安全。要慎選信譽良好的美容院建議到店前先上官網驗證做好research，部分廠商會於官網列名所合作/使用原廠正貨的美容院名單，正如可以於BTL官網上尋找提供正貨眼袋槍並信譽良好的美容中心，減低被矇騙的風險。

「FaceMORE 肌膚重生中心」為合資格的服務中心，更榮獲官方BTL原廠頒發全港唯一輕醫美品牌最高殊榮獎項「鑽石卓越專業大獎」，獲得原廠驗證之餘更堅持所有醫學儀器嚴選國際級水準，絕大部分具備美國 FDA 認證和歐盟 CE 認可，絕不使用冒牌機，接受療程更加安心！

FaceMORE 為英國BTL原廠頒發唯一「鑽石卓越專業大獎」輕醫美品牌

FaceMORE 在多方面達到優等級別，實屬實力證明。

BTL官網上有列明其指定合作伙伴， FaceMORE為BTL EXION眼袋槍原廠指定療程中心。亦是香港唯一指定鑽石級的合作夥伴關係。

3｜英國第五代BTL EXION眼袋槍是最好的｜除了高端儀器，怎樣去選擇可信的大型美容中心？

做treatment最怕治療師手勢不一、未能定期接受療程令療程效果大打折扣。對比只有一部半部儀器的公司，有良好信譽可靠的大型美容中心會擁有多部BTL儀器，令消費者可以更容易預約療程，他們都可以有更多彈性，較少會出現難預約或越來越難book的情況。當然，美容中心要有一定規模及需要有大的空間才可以容納到多部原廠儀器。

FaceMORE 肌膚重生中心旗艦店佔地超過8000尺，全部都是屹立於港九新界中心地帶，全港超過100間療程房間，更是全香港率先引入及擁有最多最新BTL Exion 原廠儀器，確保顧客購買療程後依然可以如期接受療程。

選擇嚴格監管制度的美容中心也是一大重點，有助確保每次療程都是擁有最佳的效果。

FaceMORE擁有全港內部最嚴格5星級QCSM專業監管制度，所有治療師均經過600小時以上嚴格培訓及超過50項實操，確保所有治療師的手勢都是一致，最大化消費者的效益。FaceMORE更有別於其他美容中心，除了定價合理，價格透明，所有價錢都一一列明於其官方網頁上，非常着重誠信經營。專業認真的服務態度令人信賴。FaceMORE美容品牌被評價為香港三大良好信譽品牌之一。

去黑眼圈去眼紋邊間好？推介No.1 FaceMORE專業去黑眼圈眼袋槍專家

FaceMORE肌膚重生中心 ｜去黑眼圈眼袋槍專家

FaceMORE為信譽良好，擁有QCSM獨家內部嚴格監管的大型美容中心，評價為香港最嚴格的輕醫美美容品牌，所有的療程都經過公司內部監管，確保療程安全有效，令客戶更安心放心體驗療程。FaceMORE亦為評價良好的售後服務保證。

大型集團實力分布港九新界均設8,000呎旗艦店 提供免費諮詢以及首次半價體驗

FaceMORE肌膚重生中心作為大型美容中心，價格透明，一直受到大眾信賴及口碑認證，大受好評，其業務極速發展，大型旗艦店更佔地超過8000尺及全港100多間療程房間，確保療程順利。評價專業度及信譽極佳，不但嚴格監控服務質素，擁有內部QCSM獨家監管制度確保專業水平，更為BTL EXION 原廠推薦唯一鑽石級指定合作伙伴，100%採用原廠正貨儀器，絕對安心可靠！

原廠官方BTL眼袋槍認證 x FaceMORE 去黑眼圈眼紋專家

FaceMORE採用受國際FDA及CE認證的美容儀器，是去眼袋去黑眼圈專家，主打最新升級第5代 Exion BTL眼袋槍療程，由英國BTL原廠直接官方授權中心的指定合作夥伴 ，100%受官方認證，安全可靠，另外亦是全港首批引入最新第5代眼袋槍EXION之大型美容品牌，升級第5代BTL眼袋槍療程使用獨家手法及革新膠原槍科技，雙重配合令效果加乘，額外促進皮膚生成+224%透明質酸和+47%膠原蛋白，只使用全新超聲波導電貼，最嚴謹衛生監管，徹底消毒眼袋槍儀器，注重衛生。

以客為本優質專業 全港唯一擁最高4C專業服務基準品牌

FaceMORE是全港唯一榮獲BTL原廠頒授的最高榮譽輕醫美品牌—— Exion 鑽石卓越專業大獎。

FaceMORE 肌膚重生中心品牌堅持以安全和效果為首要考量，旨在為顧客提供更理想的效果和服務。秉持「最專業Competence、最高誠信Credibility、最優質服務 Customer-Centric及最有口碑 Commendation」的專業服務基準理念，令FaceMORE成為香港唯一獲4C 最高指標輕醫美品牌。AFB集團旗下FaceMORE的營運總監陳小姐指出：「FaceMORE 以專業服務建立口碑，以客人效果為優先考量因素。」對服務品質的堅持，令品牌無論在市場或業界都得到高度讚譽。

真正明碼實價 定價合理

安全及成效是客人的最大考量，FaceMORE承諾只使用經醫學實證之原廠正貨，而他們亦確保所有的治療師都必須符合公司內部嚴格專業考核，才能夠為顧客進行美容療程。除了安全及成效，價格及是否有隱藏收費亦是客人的考慮原因之一。FaceMORE的療程價格公開透明，而且價錢合理，能符合大眾所需，客人在其網頁上可查閱BTL Exion療程價錢，明碼實價。

坊間療程價錢差別可以很大，而FaceMORE 「BTL 眼面頸療程」組合價為$6,200 ，明碼實價，選擇價格透明的美容中心令療程體驗更加安心舒適，精明女生必選！

FaceMORE BTL眼袋槍療程價錢合理，價格透明。

全港獨有360 Face Analysis 獨家膚質量定系統 提供個人化客制美容療程

FaceMORE會因應皮膚狀況提供個人化肌膚改善建議，務求全面照顧不同客戶的需求。

FaceMORE亦提供多元化醫學美容方案，多達20多項單項療程及組合療程，加上擁有全港獨有360 Face Analysis 獨家膚質量定系統，以數據化顯示皮膚問題，客觀分析及監測療程進度，會因應皮膚狀況提供個人化肌膚改善建議，務求全面照顧不同客戶的需求。此外，所有治療師均經過600小時以上嚴格培訓及超過50項實操及筆試考核，並採用QCSM 獨家專業服務監管制度，精準監察每一位治療師均有國際級的專業醫美技術，跟進客戶療程進度，提供完善優質售後服務。

FaceMORE 肌膚重生 最新一代皇牌BTL EXION 膠原槍療程 踢走黑眼圈

獨家手法x全港率先引入品牌

FaceMORE率先引入最新一代EXION儀器，配合獨家專業手法令客人達到最佳效果。

FaceMORE皇牌BTL EXION 膠原槍療程，最新升級專利技術配合內部獨家專業手法，深入網狀真皮層，除了有效刺激面部骨膠原及彈力纖維增生達到透明質酸自生，一個療程就能解決眼袋、眼紋、黑眼圈、眼尾下垂等4大眼周肌膚問題，5步達成Bling Bling眼👀

【數據實證 療程5大功效】

-膠原蛋白+47%，撫平眼袋

-透明質酸+224%，填充細紋和皺紋

-皮膚水份+23%，淡化黑眼圈

-皮膚彈性+50%，改善眼尾鬆弛下垂

-皮膚質感+41%，減輕浮腫

FaceMORE 第五代BTL EXION眼袋槍療程效果明顯。

Step 1 膚質量定 全港獨家面部眼部360度3D膚質系統分析

Step 2 肌膚淨化 溫和卸妝及潔面

Step 3 專業進行 超聲波結合單極射頻技術

Step 4 眼膜護理 高效保濕

Step 5 肌膚修護 保濕護理

FaceMORE 新客戶只需$800即可享最新第五代BTL EXION眼袋槍療程。

另外，FaceMORE是唯一隸屬於英國原廠BTL Exion官方指定鑽石級合作夥伴關係的輕醫美品牌，評價為最專業及跟足官方最標準的專業安全操作。 因此大家可以更加放心選擇。

FaceMORE 現推出限定優惠，全新客戶只需 $800 即享最新升級第5 BTL眼袋槍療程乙次，更送全港獨家面部眼部360度3D膚質系統分析，立即登記領取您的專屬獎賞！(原價：$1,880)

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FaceMore BTL EXION 眼袋槍療程安全可靠。

BTL EXION 眼袋槍常見Q&A

1.眼袋槍BTL(面部)要做多久？

經由英國原廠BTL官方嚴格測試及驗證後，面部位置最理想效果時間為20-22分鐘，實證為最能夠發揮Exion膠原槍功效的時長。過程不短不長，可以發揮最大療程效果之餘，更加確保過程絕對安全。

2. 20-22分鐘面部時間足夠嗎？

BTL膠原槍需要皮膚達到38至42度熱力才能發揮真正最佳功效，要令面部皮膚達到理想溫度亦需要一定加熱時間，過程需要循序漸進、慢慢升溫、均勻加熱。

BTL膠原槍採用最新 AI 實時測溫科技，嚴格追蹤整個治療過程的溫度走向，如果過程中皮膚無法達至理想溫度是並不會算在20-22分鐘的操作時間內，過程時間20-22分鐘絕對充足，亦可以確保療程效果。

3. 面部療程如果包括了眼部護理，為什麼仍需要買眼部BTL療程？

要針對改善眼部問題，需要集中在眼周特殊區域進行專業護理，主力幫客人解決眼紋、黑眼圈、眼袋、眼眉下垂等眼周輪廓問題，適合想針對性改善眼部肌膚的客人。要療程有效，同樣都要時間令眼部位置達到38至42度熱力，因此需要額外療程時間去集中眼部位置。根據官方指引，8-10分鐘為最有效療程時間。

FaceMORE肌膚重生中心

https://facemore.com.hk/