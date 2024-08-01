比堅尼脫毛邊間好？小紅書推私密脫毛竟有「天眼」！避伏5大重點

日前一位網民在小紅書分享一次比堅尼脫毛的經歷，地點是一間深圳的醫美，$1500人仔脫毛6次，內容大致正評⋯⋯可怕的是，有眼尖網友們察覺到相片的詭異之處，任Po主所分享的脫毛體驗多「OK」，都嚇得樓下數千條留言回覆紛紛「錯重點」提醒樓主注意私隱！

揀選私密脫毛療程，當然要做足功課，看看各大平台的評論和比較。不過，就如大家所知，小紅書的分享不是KOL就是打手，提升個人流量、種草的嫌疑很大，要挑選出具參考價值的也需要一點耐性和智慧！提到bikini脫毛，下文為大家推薦位於香港的年輕一代良心醫美EVRbeauty，Google 5星星滿分評價，以激光永久脫毛起家，憑專業用心的醫美經營手法，吸引不少忠實粉絲，也成功掀起了「明碼實價，絕不硬銷」的醫美新風潮。

北上消費做比堅尼脫毛？留港消費？無論你揀選的品牌是大brand抑或小眾輕醫美，以下共5點，做比堅尼脫毛之前不可以不知道！

比堅尼脫毛邊間好？不可不知5大避伏重點！

重點1. 提供一次免費體驗

免費體驗不是「激光測試」，而是一次完整的 bikini 脫毛 流程，只有親身感受了，你才會知道脫毛環境和治療時的真實情況，到底是專業醫美還是害群之馬，一試就知道！

一位網民在小紅書發帖分享「私密部位脫毛」的一次體驗，內容大致上十分正面，不過她所分享的「過程相」中，卻有一個十分顯眼的「天眼」安裝在天花板上，十分可怕！樓下留言都紛紛「離題」討論這個不應該出現在脫毛房間的攝影鏡頭，「真的有攝像頭，花錢還被看光了」、「正對著攝像頭，還露臉，牛逼牛逼，佩服！」、「這個攝像頭你不去理論？」。而Po主不久後還發佈另一條帖文，分享自己「第二次」去同一家醫美！過程同樣正評滿滿，而提到天花板的攝像鏡頭，美容院則答覆Po主「已經把電源拔掉了」，最後的做法是把鏡頭「扭一邊」，Po主便同意繼續療程。

以EVRbeauty專業醫美而言，所有新客戶購買脫毛療程之前，都會提供一次免費體驗，讓客人徹底感受治療的環境、脫毛的過程、治療師的服務等等。當然，重點必須是「無附加費」而且不會hard sell，才算得上是真正「免費」的脫毛體驗。

重點2. 房間私隱度100分

不論進行的是比堅尼脫毛，抑或只是腋下脫毛，客人都需要「換衫」，即是換上方便做療程的浴袍類「毛巾」。而對於比堅尼脫毛，很多人會好奇「是否需要脫內褲進行？」，答案是「需要。」

信譽良好而又悉心經營的醫美，都會在房間的私隱度下足功夫，令客人感到舒適、安心。以EVRbeauty為例，客人進行脫毛療程的是「獨立房間」，客人在房中換好衣服後，需要按鈴示意，治療師才會開門入內。有不少正規的醫美也會為了節省空間成本，用簾分隔一個房間，又或者設置更衣室，客人們要在更衣室換好衣服才進入房間做療程，私隱度大減。

另外，房間裡，窗簾是否好好關上、療程中是否會有其他治療師突然闖入、房門是否好好關上、有沒有個人的儲物櫃等等，都是私隱度的重要因素。而安裝鏡頭的行為，在香港可能會構成「侵犯私隱罪」、「偷竊罪」、「公然侮辱罪」和「非法監察罪」，如果香港醫美消費者遇上，應馬上舉報。

重點3. 儀器先進安全

私密部位的激光脫毛，你敢用山寨機嗎？上述的小紅書帖文當中，樓下更有網民懷疑照片後方的「光子嫩膚」M22是假的！

不過，儀器是真是假，不該只憑「眼尖網民」一口斷定作準，因為專業醫美都會具備廠商頒發的儀器證書，才是真憑實據，確保療程安全、可靠。

EVRbeauty是香港激光脫毛龍頭公司，採用美國頂尖光學儀器廠商Candela的最新科技，也是Candela授權的指定醫美中心。EVRbeauty採用最新GentleMax™ PRO®無痛脫毛技術，擁有75項專利及14,000項激光技術，獲美國FDA及歐盟CE認證，廠商資料顯示6次療程達到永久脫毛效果（脫毛效果因人而異）。新一代GentleMax™ PRO®也升級了更大光斑，24mm能量傳輸，脫毛過程比以往快3倍！

重點4. 真正「減痛」的專利冷凍系統

比堅尼脫毛痛嗎？最中肯答案是「會比手腳痛」，痛感大概跟腋下脫毛差不多。不同部位的痛感差異，其實源於毛髮粗幼、毛髮濃密度、身體部位的神經線分佈、個人耐痛程度等等。

EVRbeauty獲Candela頒發亞太區Cryogen原廠專利冷凍噴霧儀器使用量NO.1「卓越金獎」。Cryogen配合「升級版」PRO-U®755智能降溫系統，即使在不敷冰或抹凝膠下，也不會感到痛感，而且能達到保護肌膚、降溫及鎮靜紓緩功效！金獎殊榮同時是EVRbeauty作為香港人氣之冠的指標，是信譽與實力的象徵。

重點5. 細緻專業，服務至上

說到底，做脫毛都是一種「買服務」的消費，所有客人都希望每次進行療程不必忍受hard sell，而治療師專業細心、重視客人體驗，更何況是進行私密部位的脫毛！

EVRbeauty針對這一點就十分徹底地改變了行業舊生態，品牌方針很重視「客人體驗」，採用TQM（Total Quality Management）管理系統，客人意見直達管理層，品牌內部制度皆以客人為先，嚴格控制療程質素。EVRbeauty的專業團隊具備逾1000小時培訓，治療師重視「服務」，關注客人體驗。配合獨家ProMax™️智能毛髮分析，經驗治療師透過毛髮分析數據，為客人建議度身訂造的方案，提供最個人化的脫毛體驗。

另外，EVRbeauty為客人提供專屬治療師制度，客人可免費指定一位治療師做脫毛，不會「次次換人」，最適合怕尷尬的I人或最害羞的比堅尼脫毛！

EVRbeauty No.1激光脫毛專家 ，為新客戶免費提供六選一脫毛體驗（上唇/腋下/比堅尼上線/腳趾/手指/下肚線）

瞭解更多詳情：https://www.evrbeauty.com/bikini-比堅尼脫毛

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