全身脫毛｜有無必要Full Body脫毛？美容台絲打教路「避雷必知」

奇怪！明明可以買一部家用脫毛儀，為甚麼愈來愈多人做激光全身脫毛？

老實說，家裡也有剪刀，為甚麼不自己剪頭髮？（笑）！

激光脫毛是美容護理的療程，投資自己小小奢侈一下無妨，不過重點是「有沒必要」？EVRbeauty獨得全港No.1 「卓越金獎」，由美國原廠Candela亞太區所頒發，獲官方認證Cryogen原廠專利冷凍噴霧最Top使用量！下文集美容台絲打之大乘，結合香港龍頭脫毛品牌EVRbeauty的服務例子，提提你揀全身脫毛前的避雷須知，讓你少花冤枉錢！

自測有無必要做Full Body脫毛？

回答以下問題，如果你有5個Yes以上，說明Full body脫毛其實很適合你！

1. 有長期剃毛（任何部位）習慣？

2. 不喜歡身體大部份部位的毛髮？

3. 希望進行多於兩個部位的激光脫毛（例如上唇、背、腋下、手、腳、比堅尼）

4. 沒耐性花時間處理毛髮？

5. 皮膚沒有對光敏感？

6. 想做比堅尼/背部的脫毛？

7. 想儘快一至兩年內脫清毛髮？

8. 家中有其他美容儀，但其實很少用？

進行全身脫毛，最大優勢是確保「成果」，而且過程安全。至於家用脫毛儀，它們的能量低、機頭細、出光慢，購物後的最大可能性就是用幾個月就閒置在家，最終毛髮依然如初生般茂密長出，而你也白白浪費了金錢和半年的脫毛時間。

在脫毛公司做Full Body脫毛的優點：

由專業人士操作，過程安全

大型醫美一般採用具FDA及CE認證的名廠儀器，保障高效益和安全性

能脫清背部/比堅尼等自己處理不到的部位

Full Body一次完成，減少上美容院次數

價錢上Full Body比分別購買不同部位更划算

激光是目前脫毛最快的醫美科技

揀全身脫毛前的6大避雷重點！

重點1.「冰點脫毛」不可儘信

「冰點脫毛」不是一個儀器，而是一個統稱，說的無非是「降溫」技術，在脫毛領域上沒有創新之處。它是指破壞毛囊的同時，能降溫皮膚表面，避免對皮膚造成熱損傷。而這種「降溫方式」可以是「搽凍gel」、「機頭冰涼表面的設計」、「噴出冰凍劑」等等不同的方式。

EVRbeauty全港獨得美國名廠Candela頒發Cryogen使用量「卓越金獎」，說的正正是Candela升級版DCD（Dynamic Cooling Device™）冷凍噴霧，技術獲得專利認證。它在每一次激光脈衝的瞬間，精準地噴發送相同份量的冷凍劑，冷凍因子比接觸式冷卻方法（例如機頭表面冷卻效果）高出50%，降溫成效高至少2倍。而DCD是Candela原廠製作的專利冰凍劑，獨特一體式設計、減少雜質，並採用99.9%純度氣體，安全不殘留。

重點2. 脫毛波長755nm是關鍵

多項研究文獻及臨床證實，波長755nm（又叫Alexandrite Laser）對比810nm（Diode laser）及1064nm（Nd:YAG laser）是最為高效的脫毛波長，原理是這個波長容易被「中度至淺膚色」的黑色素吸收*，因此對亞洲人而言最為高效！

EVRbeauty採用的是激光頂級名廠Candela最新代GentleMax™ PRO®無痛脫毛技術，755nm波長，對亞洲人全身毛髮，包括較粗黑的腋毛、較幼的上唇毛、淺色的手腳毛髮，都最為高效。

*美國國家醫學圖書館 ：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18261098/

重點3. 永久脫毛VS永久保養

永久脫毛，是同一個毛囊受到破壞後不再長出毛髮（或按美國FDA的定義，「永久脫毛」即毛髮永久減少及生長週期減慢），通常指激光脫毛療程。

而永久保養的「激光脫毛」，是指一個「沒有限期」的激光脫毛療程。換言之，永久保養確保你的脫毛大計成果不會毀於一旦，隨時都Keep住白滑。

至於為甚麼需要？意義在於：荷爾蒙轉變。皮膚上處於休眠期的毛髮，在整個脫毛過程中都沒有生長出毛髮，因此便不會受到激光破壞。不過，日後一旦受到荷爾蒙、藥物等因素刺激，便會啟動生長程序。這時候，激光介入，就能針對「新」長出來的毛髮進行破壞。

EVRbeauty所提供的脫毛療程一律「不限次數」、「永久保養」，為客人的脫毛需求提供終生保障，永久免除煩惱。

重點4. 海鮮價好唔公平！

「海鮮價」的最大問題共有兩方面：對消費者而言，資訊不透明就沒法做出明智、最適合自己預算的決定；對美容業而言，海鮮價是導致同業沒法公平競爭主因，行業只是單純以隱藏價格吸收人上門。

EVRbeaty創立而來，價錢一直十分透明，所有脫毛療程逾40多款組合、學生折扣、新娘優惠價等等，都100%詳細列明官方網站上，嚴守「良心醫美」的專業定位，真正「明碼實價」！

若脫毛療程沒有清楚列明價格，變相可按顧問/銷售人員的意願而隨意加減價錢，造成歧視問題。當交易成立後，日後再有消費爭議，消費者也很難維護自身權益。

重點5. Hard sell＝受氣！

「即係你今日都唔會再比錢㗎啦，咁兩位門口喺果邊！」

以上對話出自無數「真人真事」的其中之一，任何經歷過Hard Sell的姐妹們都不會陌生，無禮、一秒變臉、唔比你走、半要脅⋯⋯在任何平台輸入「美容黑店」都有無數慘痛的故事。

EVRbeauty專業醫美的最大名氣，就是她們專注療程，治療師細心專業的高品質服務。「絕不硬銷」雖然是所有品牌的口號，不過EVRbeauty是罕有認真執行的醫美品牌，全港獨家採用TQM（Total Quality Management）管理系統，嚴格控制脫毛品質，客人意見直達管理層，保障每位客人的治療過程皆受到最專業認真的對待。在Google上，EVRbeauty的3大旗艦店都各有滿分5星星好評和詳細的評價讚賞，都體現了客人的高滿意度。

重點6. 約時間、做療程統統都有專業流程

「第一次試做足足有2小時，購買療程後只花半小時Hea做。」

美容療程，也跟所有體驗性消費一樣，有專業的人員、國際認證的服務品質、暢順流程，通過品牌的良好管理好好為你把關，才算是高品質服務。

EVRbeauty是少數重視「美容體驗」的醫美品牌，以「內緻外美」為品牌的信念，承諾為客人量身訂制出療程目標。EVRbeauty的治療流程皆有既定程序，治療師恪守廠商要求及安全指引，每次治療後皆親自為客人約下次日期。完成療程後，客人能放鬆享用天天新鮮預備的滋潤糖水，十分體貼受享受Me Time的都市女生！

現時EVRbeauty全身脫毛設新客優惠，詳情可參觀官網：

https://www.evrbeauty.com/full-body-全身脫毛

e-Shop網上購買療程：

https://eshopevr.com/collections/激光脫毛/products/全身脫毛

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