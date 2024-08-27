喬雅登｜小紅書分享：鼻基底填充的噩夢 喬雅登4大差評＋5大優點

小紅書的醫美帖文永遠9成種草1成真，那僅存的1成多半是無辜踩雷篇。近日就有網民分享自己陪朋友注射Juvederm填充鼻基底，注射後竟然吐出了喬雅登物料「本體」！



揀選醫美，千萬不要太隨便。Redefine by EVRbeauty是香港專業微整型醫學美容，主打針劑注射和高能量療程，一律由註冊醫生主理。全店引入歐盟認證、美國FDA或備受國際認可的產品，不獲認證的廠商及針劑皆不會採用，確保客人可安心享受高品質的醫美科技。醫美注射想要有理想效果，富經驗的優秀醫生團隊，加上正貨保證，就是最重要的2大基礎條件！

鼻基底填充Juvederm 竟遭刺穿鼻黏膜！

該帖文上載了一張相片，拍到的是一堆透明的黏稠物質，以「鼻基底漏嘴裡去了⋯⋯」為題。內容簡述她陪朋友做醫美的恐佈經驗，「醫生」在注射過程中刺穿了鼻黏膜，除了蒙受劇痛之苦，填充物料還竟然從鼻腔流到口中！這程度的醫療失誤，大概是噩夢級別！

然而，內文沒有提及「投訴」、「訴訟」、「諮詢醫生」等等維護自己權益的後續下文，底下甚至有留言分享自己豐唇注射也有類似經驗！

鼻黏膜被刺穿，有機會無法癒合、形成疤痕，長遠可能造成造成鼻塞、鼻腔乾燥、流鼻血，甚至鼻樑塌陷的外觀問題！雖然帖文的真偽沒法查證，但還是能看出大家對「精明醫美」都不太上心。

下文來為各位醫美消費者充權，先介紹醫美注射的人氣品牌Juvederm，差評和優勢一文看清，未了解過就不要打了！

打喬雅登別亂來！先看Juvederm 4大差評

Juvederm差評1. 價錢考慮！

作為名氣響噹噹的Juvederm，雖然推出24年但依然歷久常新，價錢也沒有太大的變動，依然是透明質酸填充的高價位之選！相比起奧地利、韓國出品的透明質酸品牌，大概是一個雙倍的價錢。

而長年佔據榜首，是因為Juvederm的獨家Vycross®技術，使它比其他透明質酸針劑多出35%交聯鏈結的透明質酸，因此注射後後果維持得更久，同時保持注射效果自然柔順，注射部位顯得平滑，沒有韓國出品常見的「顆粒感重」、「不自然」等問題。

Juvederm差評2. 吸水性強！

提到「饅化臉」的最大考慮，就是透明質酸的一大弱點：吸水性！

事實上，這是所有透明質酸產品的死穴，但不同廠商也會生產很多款型號，作用是調配透明質酸的交聯鏈結程度，儘量切合需要，減少吸水性帶來的「浮腫」。而Juvederm作為人氣大品牌，雖然具備不同系列，但使用率高、中箭率也相對提高，更嚴格的批評在所難免。

有經驗的醫生，判斷臉型和使用產品時，必須熟知各型號的特點。例如Juvederm的VOLUMA屬於大份子透明質酸，交聯程度高、延展性佳，特點是不容易移位，打在眉弓、鼻基底等位置塑型，反而因為吸水性，令物料更加貼服，表情效果更貼近自然。

除此之外，針劑注射太過量、注射層次錯誤，全都是饅化臉的原因。因此，Redefine專業醫美十分注重「量膚訂製」的醫美療程，富經驗的註冊醫生純熟掌握市面上熱門針劑的特性和臨床應用，追求自然微調效果，避免「一式一樣」導致的舊式整型陷阱。

Juvederm差評3. 交聯劑高！

所有高交聯劑的凝膠針劑，都比低交聯劑的產品更可能引起過敏反應，導致敏感紅腫、長暗瘡、疼痛等症狀。

不過，在安全性上，喬雅登Juvederm由美國大廠愛力根Allergan代理，與Botox肉毒桿菌素同一企業出品，質量有一定保證。它在法國生產，獲歐盟(CE)及美國食品及藥物管理局(FDA)認證，安全性及品質都屬於針劑的「尖子」。它的配方不含防腐劑、非動物來源，因此具有良好的生物相容性與穩定性，可以降低注射後感染的風險。根據官方資料，全球銷量過8,000萬支的成績，也是相當具權威性的醫美產品。

Juvederm差評4. 假貨太多！

面世多年，加上單價高昂，假貨泛濫確實導致Juvederm風評下滑。

要避開假貨陷阱，除了留意Juvederm包裝上的防偽標籤，也可留意廠商頒發的認可證書。

Redefine所有醫美療程皆具備原廠頒發的證書，100%正貨保證，亦是Juvederm指定的治療中心。

針劑名牌 Juvederm喬雅登的5大優點

Juvederm優點1. 無顆粒感

在質感上，Juvederm屬於果凍狀的凝膠式透明質酸，配合專利的Vycross交聯技術，將透明質酸分子以更緊密、更均勻的方式交聯在一起，產生出更細小的凝膠顆粒，因此注射後自然柔順。這一特點針對額頭、太陽穴等部位特別有優勢。

Juvederm優點2. 持效期久

大家都知道高交聯的Juvederm換來更持久的效果，物料不易被身體快速代謝。作為最大賣點，這一優勢讓用家減少注射次數，同時也避免因為頻密注射產生的饅化風險！

Juvederm優點3. 黏性＝彈性

物料的黏性夠高、延展性佳，就能夠更廣泛應用於不同部份，同時避免移位的風險。Juvederm具有不同型號，當中VOLBELLA適用於淚溝、VOLIFT適用於豐唇、VOLUMA適用於太陽穴及蘋果肌、VOLUX適用於下巴及下顎線塑型。貼合人體組織的特性，使Juvederm注射效果更自然。

Juvederm優點4. 副作用細

Vycross交聯專利技術讓Juvederm凝膠更易於注射，減少了注射過程中對組織的損傷，降低紅腫、瘀青等副作用。

Juvederm優點5. 修飾力

VOLIFT及VOLITE兩款中份子及小份子透明質酸，質地柔軟、適合填充面部皺紋，修飾細紋、法令紋，皮膚粗糙的問題。

型號多多，到底哪一款適合自己？各位爬文歸爬文，專業判斷還是交給專業的來！Redefine醫生團隊臨床經驗豐富，良好口碑在Google評價上便能窺知一二，所有醫美療程首重客人預期，會按照年齡、臉型、個人需求，為客人訂造高效、持久的美容方案。所有療程明碼實價、絕不硬銷。

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