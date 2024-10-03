汗管瘤｜眼下半透明凸出顆粒是油脂粒？生疣？3種去除汗管瘤方法

女生們：有甚麼比「生暗瘡」、「毛孔大」煩惱百倍？答案就是「生汗管瘤」！



有暗瘡，皮膚科醫生至少給你暗瘡藥、告訴你要早睡多飲水；相反長汗管瘤，醫生也只能說「成因複雜」因此沒法預防！下文告訴你甚麼是汗管瘤，激光脫疣再對比不同的治療方法有何優勢！

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汗管瘤是甚麼？成因可能與「汗」無關？

女生長汗管瘤，比長暗瘡更煩！最大原因就是汗管瘤的形成原因依家是個謎，一般研究指出與遺傳、自然老化、懷孕、青春期、外傷、膚質等因素有關。

部份汗管瘤患者有家族史，因此推斷遺傳是其中一項成因。另外，有專家指出唐氏症患者患有汗管瘤的機率也比較高。而汗管瘤的生長時機在青春期逐漸明顯，也能推斷與荷爾蒙刺激有關。

汗管瘤（Syringoma）是一種良性皮膚腫瘤，由真皮層中小汗腺組織的汗管細胞過度增生所致。

汗管瘤不會引起痛或痕癢，非傳染性，暫時研究所知它對健康亦無影響，不過因為生長位置通常在臉部，而且數量多，因此會影響外觀，也是不少人尋求醫美袪除汗管瘤的主因。

汗管瘤的特徵？長在哪裡？

汗管瘤是半透明、輕微凸起的小丘疹，直徑約1至3毫米，顏色跟皮膚顏色一樣，圓形、平滑，有時也會因汗液堆積，比膚色更透明一點，表面不會有脫皮或粗糙。它們特別容易長在眼皮下方及臉頰上部，少數人會發生於上眼皮、前胸、腹部、腋下、手臂上方、生殖器官。

汗管瘤的小丘疹可分散單數出現或數粒聚在一起，隨著年齡增加，汗管瘤的數量會逐漸增多。患者當中亞洲人的比例較多，而女性患者更是男性患者的9倍，實在是女生的惡夢。

汗管瘤與眼霜、護膚品無關

汗管瘤常常出現在成年女性身上，因此產生「與護膚品有關」的錯覺。

不過，汗管瘤與眼霜、面霜的使用無關，因為源頭來自真皮層的小汗腺組織，因此一般外用品沒法滲透而構成影響。

汗管瘤 VS 扁平疣 VS 油脂粒

同樣是細細粒、凸出點點、平滑、半透明顏色，你講得出汗管瘤、扁平疣，抑或油脂粒的特徵差異嗎？

不少愛塗抹潤膚、保濕產品的女生都長過油脂粒，所以應該不會陌生；另外，大家對「疣」也比較熟悉，畢竟是高傳染性的皮膚疾病。不過，別以為自己可以單憑幾項重點辨認出來，3種皮膚問題都十分相似，建議在治療前必須先諮詢醫生建議，先作出正確診斷，再考慮治療方案。

Redefine駐有香港衛生署註冊醫生，專業經驗豐富，治療前先詳細診症，再為患者建議治療方案。治療前會確保患者先清楚明白治療過程、治療須知和術後效果，療程明碼實價，協助患者作出最必要的醫美選擇。除了專業醫生主理，Redefine還有一班經驗治療師團隊，跟進患者的皮膚情況，服務＋專業都滿足到位，為大家提供可靠安心的汗管瘤治療。

以下教大家最明顯的辨認特徵，簡單分出3種皮膚問題。

汗管瘤：最常見於眼下方、很多顆粒聚集在一起

扁平疣：長在面、頸、胸、手背，可以不均勻分散出現或數顆聚在一起

油脂粒：白色米粒，長在角質堆積的部位，常見於眼周、前額

汗管瘤治療方法對比

要治療汗管瘤，重點是趁年輕、數量少的時候進行，一來皮膚修復快、有利康復，二來在汗管瘤範圍細的時候治療，能大大避免風險！

汗管瘤治療1. 果酸、A酸藥膏

害怕進行創傷性治療的女生，往往希望外用藥物控制情況。不過，汗管瘤長在真皮層，煥膚可能會改善皮膚的外觀，連帶汗管瘤的部位也變淡，不過成效不大。加上酸類刺激皮膚，可能會影響汗管瘤病情，反而增加風險。

優勢：無創方式

汗管瘤治療2. 二氧化碳激光（CO2 Laser）

透過10,600nm波長的激光，主要針對真皮深度的水份，以熱力氣化凸起的汗管瘤組織，準確地去除患處，效果顯著。

優勢：精準快速、過程無血、傷口微細、不影響正常皮膚組織。結痂癒合後通常不會留疤

Redefine採用的是由韓國著名激光生產商SNJ研發的二氧化碳激光N-Pulse，KFDA和歐盟CE最高安全認證。以最強大的800W能量峰值，集中熱力、提升治療成效，以聚焦的熱力精準氣化不良皮膚組織，減少紅腫、反黑、傷害周邊肌膚等副作用。

對於淺層、輕微的汗管瘤組織，約需1次治療可根除組織；對於嚴重、範圍較大、生長已久的汗管瘤，醫生會按需要而分開數次治療，更有利傷口結痂癒合。

汗管瘤治療3. 電灼治療（Cryotherapy）

原理是在局部麻醉之後利用電力灼燒汗管瘤組織，再將其刮除，不過卻會留下面積較大的傷口，比較痛，而且電流會流向正常組織，結疤的風險較高。

優勢：徹底袪除深層的汗管瘤組織

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