「神比電波」登港 實測Virtue RF　追求自然不再硬膠面

世界審美定義不離「自然」，追求完美不只皮膚表面，醫美針劑亦不再是你唯一的選擇！由膠原生長層做起逐層改造才可以幻變完美肌，聽起來很困難？H16 Medical Tower作為香港罕有整棟式醫療大樓，透過先進儀器配合專業醫療團隊，為客人全面促進健康，除了一般醫療體檢、牙科、植髮等項目，醫學美容部2024年更引入風靡歐美——神比電波Virtue RF膠原打印技術，這部直逼亞洲日、韓、台等地美顏神器的風頭怎少得香港呢！



美國No.1 Virtue RF微針射頻隆重登場 緊實+嫩肌 同時擁有

擁有美國微針射頻銷量No.1美譽、堪稱皮膚改造美肌神器——Virtue RF是由ShenB 研發製造第三代微針射頻儀器，擁有最強四大技術，比一般射頻及微針射頻更為優勝，罕有地可以處理眼簾及唇部膚質、由青春期暗瘡後凹凸；成熟期色素均衡問題及紋理性等；年長期皮肉分離下垂膚質狀態，都可以精準修復。 能夠將面部所有瑕疵逐層毁滅，毛孔粗大、皺紋、凹凸疤痕、微絲血管、色素問題，鬆弛膚質及痘痘印，任何年齡膚質都可以全面幫你完美解決！

零痛感實測體驗 效果即時可見

來到H16 Medical，專業美容師先分析皮膚狀況，並詳細解釋 Virtue RF 的原理和優勢。Virtue RF 利用 24K 黃金微針將射頻能量精準傳遞至皮膚深層，刺激膠原蛋白再生，填平凹凸洞，使皮膚回復平滑。過程中更會運用專利平板冷卻系統 控制和維持冷卻板溫度，保護表皮，減輕痛感，同時提供更安全、更強大的能量輸出，加上微針外層的 24K 黃金鍍膜，能避免灼傷表面的情況下，均勻快速打入射頻熱能，令治療更快達到效果，更是怕痛人士的福音！

過程中，機頭在臉上輕輕按壓，感覺冰冰涼涼，完全沒有痛感！整個過程大約半小時，完成後皮膚只有輕微泛紅，很快便消退。之後美容師敷上 EXOTAG™再生肌原液，其主要成分 Exosome 外泌體更獲得諾貝爾生理學醫學獎，能舒緩療程後的皮膚，同時能夠幫助分泌膠原蛋白、彈性纖維蛋白等，並促進皮膚修復再生，更能快速有效地令皮膚回復健康狀態。

療程後，毛孔明顯收細，膚質更有彈性，最重要面型更為精緻！效果令人驚嘆！治療師表示，療程次數需視乎個人情況而定，但由於 Virtue RF 的射頻能量更深入，並配備深度微調系統，微針可以更精準地將射頻能量發揮到不同深度，從而減少療程次數，更省時高效！激讚！

4大獨有技術 逐層擊退瑕疵重拾滑嫩肌

Virtue RF之所以效果顯著，是因為它結合了4大獨家技術︰

一、專利平板冷卻系統：確保療程無痛舒適的同時，將射頻能量均勻快速地傳遞至皮膚深層之外；

二、獨有變頻技術：能更精準導向能量，能均勻且安全地將能量傳送至肌底層，激發皮膚自我修復，同時激活膠原蛋白增生；

三、智能標向式脈衝波：藉著選擇 高達10個脈衝模式，比市面一般微針射頻只有3個脈衝模式，可以更細緻針對不同程度色素根源，短時間持續加熱對肌底膜進行修復和重建，同時阻截黑色素細胞養分，從根本做到擊退色斑問題；

四、深度微調系統：由軟薄的眼皮以至較厚的身體部位都能一一照料，也因此可以減少療程次數，更省時高效。

凹凸洞、皺紋、下垂眼簾、眼袋、色素統統KO 全面塑型

Virtue RF 能有效改善痘印、暗沉、皺紋、黃褐斑、毛孔粗大等等問題。它能刺激膠原蛋白增生，提升皮膚彈性，均勻膚色，讓肌膚重現年輕光澤。針對色素根源，平衡表皮細胞，修復肌底膜及逆轉真皮層各種細胞的老化，並清除微血管增生，從根源上控制黑色素的形成，有效擊退色斑，不反黑。

更精準、更客製化 更能解決肌膚各層次的問題

透過上述的多項「可調式設計」，才能真正達到客製化與精準兩項訴求，並且可以僅用一機就解決大部分人在意的問題。例如加強下頜線和下巴的緊緻時，3種不同頻率，深度就會調深一點，強度高一點；眼周或者額頭則調淺一點。想要養膚時就以非絕緣針來刺激基底層、加強修護等等，搭配的方法有非常多，包括痘疤、疤痕、毛孔、緊膚、除皺、肝斑與全方位養膚等皆能改善。

皮膚修復必選膚質治療術

H16 Medical專業治療師更解說: 「我們一般在擦精華素，是否有效最關鍵的問題在滲透，精華素要能通過肌膚表層、透進肌底本來就很困難，除非做成納米化的小分子；所以微針射頻就像是用細針在肌膚上打出一些『細胞進食通道』，後續我們再搭配一些無菌保養品或是再生醫學的產品，就更可以確保有效成分的「皮膚吸收」，營養成分的效果也更佳明顯。現在亞洲很多高端的皮膚科醫美診所，都會用這樣的配套，以微針射頻來搭配這些再生醫學的產品如EXOTAG 外泌體更快完成改善皮膚狀態。」而由H16 Medical一直以來就是希望能打造「高端訂製」的服務，因此，選擇Virtue RF的原因也很明確，就是希望達成更精準、更專屬的美學。

儀器詳情：https://asiapacific-beauty.com/product/virtue-rf/

即book 療程︰H16 Medical Tower https://wa.me/85295491711

（資料及相片由客戶提供）