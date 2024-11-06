EVRbeauty激光脫毛旺角分店正式開幕　多名嘉賓出席慶祝

EVRbeauty激光脫毛旺角朗豪坊旗艦店於2024年11月3日正式開幕！自2019年創立以來，EVRbeauty一直堅守「顧客為首，服務為先」的宗旨，不計成本，致力於全球各地搜羅最領先的醫美療程，為香港客人提供高質素服務，在這個令人振奮的時刻，開幕典禮邀請到多位嘉賓親臨現場，包括陳瀅、Asha、娟姐、關嘉敏（Carman）、戴月（Kikko）等，共同舉杯祝酒，見證這個特別的日子。



多位嘉賓親臨現場 場面熱鬧非常

EVRbeauty激光脫毛旺角朗豪坊旗艦店簡單而隆重的開幕儀式邀請到陳瀅、Asha、娟姐、關嘉敏（Carman）、戴月（Kikko）等一班重量級嘉賓抽空出席，在場每位嘉賓都打扮精緻，著重保養，支持及慶祝這個令人振奮難忘的時刻。在場人士之中不乏有親身體驗過EVRbeauty的療程，當中之一的陳瀅更大讚專業貼心，表示：「因為平常拍戲工作的原故，皮膚保養對我保持最佳狀態十分重要，因此我只會去信得過的美容中心。對我來說，一間好的美容中心需要具備專業性、服務質素保證，而EVRbeauty正正符合我的需要，除了擁有多項殊榮同獎項，每次到訪佢地到提供最貼心的服務，除了療程的功效，他們更注重我的體驗及感受，由內而外地照顧到我的需要，令我更放心地享受療程。」

先是由兩位美麗與實力兼備的老闆Edward和Rebecca上台致辭，Rebecca致辭時講解了EVRbeauty的創業故事，表示自己曾在脫毛服務有不好的體驗，深深明白客人的感受和需求，又分享EVRbeauty開業時的故事，遇上疫情和經濟低迷等困難重重的時刻，但EVRbeauty仍然逆市而行，皆因著重專業，更是全港唯一一間療程後14日退款保證，Rebecca表示：「顧客都是享受每一個有效果的療程，相信、喜歡我哋先前來光顧，為EVRbeauty建立口碑，呢幾年亦有多項認可和獲獎，嚟緊會繼續為大家提供更多高端美容服務。」，而Edward亦分享了品牌由來的故事，他指出：「EVRbeauty是Every beauty的簡寫，因為我們相信Everyone, every soul is beauty，每個人都有屬於自己的獨特魅力，EVRbeauty提供專業、醫生主理高端美容療程，更致力參與慈善活動。公司一路走來，慶幸有一班同行客戶及支持我們理念的同事，其後亦會堅守以客為本，專業服務忠旨服務大眾。」

其後，他們帶領一眾嘉賓EVRbeauty主持簡單而隆重的開幕儀式，一起拉響手中的花炮，EVRbeauty激光脫毛旺角朗豪坊旗艦店正式開幕，EVR Carnival正式開始！嘉賓參與彩虹池、輪廓色彩分析，還有共享美食飲料，到特設打卡位盡情打卡等多項活動，現場一片熱鬧，滿載愉快歡愉的氣氛。

EVRbeauty迎來第3間全新旗艦店 環境舒適優美

EVRbeauty三間店舖全部位於市中心甲級地段，而第三間全新分店選址旺角朗豪坊店，坐落40樓，正對獅子山的絕佳景色，結合珍珠粉作為主題顏色，粉嫩的形象帶給每一位客人柔和舒適的感受，務求讓每位顧客在這裡不僅能找到自己最美的一面，更能享受整個過程。

專業醫療團隊 盡心服務

EVRbeauty擁有專業醫療團隊，為顧客量身定制專屬的美學方案，體驗到舒適與愉悅的服務。因為EVRbeauty對每個細節的追求一絲不苟，絕不硬銷，使用的儀器都是最新且有正廠正貨保證，因此深受不同年齡層女士的喜愛，不論是學生、OL，還是優雅的靚太靚媽，大家都能在這裡找到最適合自己的服務。

此外，EVRbeauty更是香港唯一一間慈善脫毛中心，與奧比斯、SPCA及海洋公園保育基金等慈善機構合作，支援社會上有需要的群體，值得我們支持。

EVRbeauty期望成為一間用心服務的醫美品牌，幫助每一位顧客找到屬於自己最美的一面，期待在EVRbeauty與您相見，共同展現美麗！

EVRbeauty 激光脫毛 - 旺角朗豪坊旗艦店

https://www.evrbeauty.com/

Whatsapp：5345 5818

地址： 銅鑼灣百德新街2-20號恒隆中心1801-02室

地址： 尖沙咀美麗華廣場一期6樓618室

地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊辦公大樓40樓4001室