Lanluis美胸療程邊間好？豐胸按摩疏通乳腺、改善副乳、胸部下垂

平日姿勢不正確、少活動、生bb收奶後、餵人奶等導致胸部鬆弛下垂、副乳等問題出現，穿貼身、吊帶衫時就原形畢露，尷尬非常，更降低個人自信！美胸是健康與自信的表現，要擁有美麗、健康的胸形，應積極保養胸部。最近人氣急升來自英國的 Lanluis美胸療程受一眾女士關注，相信對豐胸療程有興趣的女士對Lanluis也不陌生，品牌以非入侵式、自然的療程手法，有效疏通胸部淋巴，達至美胸效果。不過市面上豐胸療程眾多，應該要點揀？Lanluis美胸每一間公司亦都有差別，到底邊間好？ 留意有很多美容院都聲稱有這個療程，但是市面上大部份都不是正貨授權亦不是專業的做法，下面的文章會教大家點樣揀先揀得啱正確的Lanluis英國美胸療程。到底應該如何選擇Lanluis美胸療程？本文一次為你解答Lanluis豐胸療程到底值不值得做及邊間好！



不少女士們都面對副乳、胸部下垂、鬆弛、乳腺堵塞等常見的胸部問題，想改善胸部問題又無從下手。除了食療、日常護理、調整生活習慣等方法，由豐胸按摩療程入手也是一大妙法，豐胸按摩不單只是令人擁有迷人自信線條，更有效解決各種胸部問題，包括副乳、胸部下垂、疏通乳腺等，而且有別於豐胸手術、打針等具入侵性的方式，不用擔心對自身的健康的影響。十分適合對想追求自然、無痛豐胸及希望擁有健康胸形的女士是很好的胸部護理入門方式。

Lanluis美胸療程是什麼？

英國皇室御用Lanluis 殿堂級美胸療程

英國Lanluis是英國皇室御用美胸品牌，品牌的美胸護理產品通過嚴格國際標準及測試，很多使用者反映效果十分好。然而，只使用產品是絕對不足夠的，因為產品只是輔助品，最重要都是要配合治療師的專業手勢及高科技的儀器去加乘效果。透過專業按摩推拿加強淋巴及血液循環，疏通女性乳腺小葉阻塞問題，使乳腺導管和乳房內的循環暢通無阻，改善副乳、胸部下垂、鬆弛、乳腺堵塞等問題，重塑完美胸形。

Lanluis 殿堂級美胸療程

天然珍貴美胸成分 重塑胸形

Lanluis美胸療程通常採用茴香、月見草、天竺葵等天然植物成分，必需通過獨家手法按摩及專業儀器，將多種天然成分融入胸部護理，呵護受損乳腺小葉的腺泡細胞，快速清理毒素廢物，從而鞏固及促進腺泡細胞的發育，並疏導經絡，令乳腺導管暢通，同時調理內分泌系統，令一切達至平衡狀態。

茴香 - 刺激乳腺發育、增加泌乳激素分泌，調節性腺荷爾蒙的分泌，有助乳房發育，並緊緻乳房。

月見草 - 含亞麻酸及伽瑪亞麻油酸，加速細胞成長，活效乳腺來產⽣更多的乳房皮下脂肪，進而達到豐胸、嫩膚之效。

天竺葵 - 調節體內的荷爾蒙平衡皮脂分泌，促進細胞新⽣，增強細胞防禦，改善鬆弛，緊緻提升胸部肌膚。

Lanluis美胸療程邊間好？

市面上很多美容院都有這個Lanluis美胸療程，但是不是專業或合乎規格就不得而知，如果療程採用的手勢及步驟不符合標準，效果就可能未如理想，因此，選擇專業的Lanluis美胸療程美容中心是很重要。

記住三大重點先可以有效並安全？

第一大點：必需的！專業美容師操作及手勢

除了採用高品質的原裝英國Lanluis美胸產品，操作技術同樣至關重要。美容師必須經過嚴格的專業培訓，熟練掌握每個操作步驟，確保安全有效的治療流程。只有結合頂級儀器和專業手勢，才能為客戶帶來真正卓越的療程體驗。

第二大點：大公司認證 有完善的培訓系統及原廠正貨機

原廠認證 - 服務商是否獲得品牌的正式認證和授權，使用原裝正貨產品及頂級設備，所有美容師都需要接受專業的培訓才能夠做到有效安全，這是最基本的安全保障。

品牌規模 - 選擇大型知名美容集團，他們通常有實力設立位於核心商圈的旗艦店，店舖面積在8000呎以上。這反映了品牌的實力和資源。

財務能力 - 只有財力雄厚的大型美容公司，才有足夠的資金引進和維護原廠認證的專業儀器設備。這是確保設備質量和使用安全的關鍵指標。

第三大點：要有十分嚴格的內部監管系統

不同公司的服務質素參差，必需要有十分嚴格的內部監管系統去管理日常療程效果及進程。消費者從而得到保障又安全的療程。

Lanluis療程邊間好？推介邊間？

全港最專業美胸療程品牌 FaceMORE No.1美胸品牌x Lanluis美胸療程

現時香港有名以及較多人選擇的專業美胸美容大型中心品牌FaceMORE肌膚重生中心是首選的美胸療程。FaceMORE是香港五大美容中心之一，採用頂級儀器及設有公司內部獨家手法，是香港嚴格培訓及專業度高的美容中心，所以療程更加放心更加有效。

市面上不同美容院都有豐胸、Lanluis美胸療程，但療程主要分別在於手勢專業培訓及手法、產品使用及儀器，結合3大要素才能發揮最佳效果，即使一樣是Lanluis美胸療程，過程卻會有差異。以受香港女士喜愛的No.1美胸品牌FaceMORE為例，FaceMORE會先由專業顧問為顧客進行評估，再進行精準儀器分析， FaceMORE 設有全港獨家紅光乳線檢測(Diagnose of Breast Veins and Infrared Red Testing) 精準偵測乳房狀況，仔細分析每一位顧客的胸部問題，再以獨家注滲技術及按壓手法在背部，沿膀胱經推開穴位，刺激背部反射區疏通淋巴，令後續進行Lanluis胸部療程效果更佳。FaceMORE No.1美胸品牌會依照個人狀況，設有3選1個人化針對性美胸療程，包括活化循環健胸療程、激活豐盈美胸療程、緊緻提升美胸療程，讓消費者能因應個人需要彈性選擇。最後更會以嫩白緊緻胸膜護理，為胸部敷Mask作結尾，完美保養胸部，專業獨家手法加上個人化療程選擇深受一衆用家愛戴。

FaceMORE Lanluis美胸療程 5步曲

FaceMORE 獨家高科技 － 特殊光學紅光乳腺檢測 實時追蹤胸部健康

FaceMORE的 Lanluis美胸療程設有全港獨家紅光乳腺檢測，採用全球領先獨家專利紅光技術協助女性進行乳房檢測，用特殊光學科技發出600-700µm紅光，深入皮膚20mm即時對乳腺組織進行透照，同時比較透光度、對比度、陰影、靜脈暗線及血管分布以分析乳房內部異常狀況或改變，精準分析辨別胸部問題。紅光乳線檢測是一種非侵入性及無輻射的檢測方法，所用光線為可見光，絕無任何副作用，且檢測過程簡單、快速、安全可靠。

紅光乳腺檢測實時追蹤胸部健康

3大療程 ＝ 養乳 x 美乳 x 豐乳

FaceMORE Lanluis美胸全面護理療程

針對不同胸部問題，都需要不同的療程作針對式治療，FaceMORE的Lanluis美胸療程分為3款，通過儀器數據分析及美容師專業評估，用家可依照個人狀況選擇最為合適的美胸或豐胸療程。

1. 活化循環健胸療程 【養乳】

FaceMORE 活化循環健胸療程

這項療程糅合胸部保養新理念，以「美乳 X 保健」概念 ，預防同時保健的措施阻截胸部問題的出現及加劇。療程會疏通乳腺胸部經絡，促進乳房新陳代謝，令胸部回復健康狀態，改善普偏女性乳房問題，為後續療程打好基礎。療程特別適合產後媽媽改善乳腺堵塞問題，不論是有餵人奶抑或沒有餵人奶的產後媽媽，生育後乳腺都會變得活躍生產母乳，收奶後乳腺都有機會會堵塞或容易發炎，非常需要疏通乳腺胸部經絡，保持胸部健康。

FaceMORE獨創按摩手法融合醫學級皇室專利光學科技，以尖端仿生電流及磁能儀器技術，迅速開通乳線及胸部經絡通路，透過按揉、揉壓及推撫的獨家手勢令滯留在乳房的雜質、毒素、硬塊或障礙物可以通過淋巴管道排走。

有效疏通乳線、疏通經絡、解開結節、改善炎症、減輕乳線增生、平衡及調節內分泌，同時促進胸部血液循環，增強淋巴循環，保護乳房健康，同時為後續療程打好基礎，達致健康養乳效果。

FaceMORE 活化循環健胸療程特別適合針對改善以下胸部問題：

胸部脹痛/睡眠不足/胸圍不合身/產後/經期痛/面部暗啞/背部暗粒及色素沉澱

2.激活豐盈美胸療程【豐乳】

FaceMORE 激活豐盈美胸療程

這療程以天然無創手法助顧客美胸升Cup，令乳房重現飽滿、圓潤、健康，高效塑造更豐滿、更集中的胸型曲線 。

療程以獨創按摩手法 x 融合醫學級皇室專利高能量聲頻技術，熱點擴散科技產生熱能，誘導膠原蛋白再生，重整細胞功能，刺激扁平細胞回復豐滿，令胸部富有營養再度發育，最短時間加強胸大肌，達到效果；再配以人手塑胸手法進行移位及揉合，令原本繃緊的乳房肌肉回復放鬆狀態，同時將移位的贅肉及脂肪重新集中至胸部，充分注滿乳房空間，從有效深入乳房組織以提供隱形承托，重塑3D立體曲線，令胸形更加堅挺，收穫顯著豐胸效果。

療程有助提供營養及空間予胸部以重塑大小、輪廓及外形，令胸圍明顯脹滿，做到自然豐胸效果。療程同時有效提升日後乳腺發展潛力，穩定胸部健康，讓乳房持續飽滿狀態，盡展女性玲瓏動人美態。

FaceMORE 激活豐盈美胸療程特別適合針對改善以下胸部問題：

胸部鬆弛/追求胸部曲線美/胸部堅圓挺/胸部欠缺彈性

3.緊緻提升美胸療程【美乳】

FaceMORE 緊緻提升美胸療程

療程集中深度胸部塑形，以獨創按摩手法融合英國醫學級皇室專利雙循環引流技術，模仿人體生物電流以刺激肌肉細胞，讓萎縮缺養細胞回復正常運作狀態，快速重組乳房脂肪排列，高效緊緻胸部肌膚，讓雙乳重現緊實尖挺，全方位激活乳房狀態，促進胸部細胞再生，同時加強纖維結締組織，重建膠原支架，重塑下垂胸部，讓你重獲少女堅挺胸部線條及柔韌質感。

效果：療程有助改善乳房鬆弛、下垂及外擴等不良胸型問題，同時促進胸部血液循環及代謝，讓肌膚時刻保持柔軟彈性，鞏固收緊胸部線條，長效對抗乳房衰老。一項療程輕鬆擁有彈性、堅挺、有承托力的完美胸部。

FaceMORE 緊緻提升美胸療程特別適合針對改善以下胸部問題：

胸部下垂/胸部外擴/副乳問題/大小胸/胸部凹陷

Lanluis美胸療程以健康、自然方式刺激細胞再生，高端儀器加上專業按壓手法重塑胸部線條，更能針對性改善胸部問題，維持胸部健康，然而，要真正發揮療程效果，重點在於美容師技術、手勢，以及使用的產品，才能讓美胸療程效果加倍明顯，FaceMORE的Lanluis美胸療程3大專業度為一系列美胸療程加倍升級，令療程效果更佳。

FaceMORE的Lanluis美胸療程與坊間有甚麼不同？

FaceMORE的Lanluis美胸療程有別於坊間的療程，不單單是豐胸療程，更注重胸部健康，擁有全港唯一獨家的Lanluis美胸手法， 是最多香港人認為專業及選擇美胸中心，可以根據每個顧客不同的情況可以個人化的方案訂制。

FaceMORE 優勝地方（1）：最專業美容師操作及手勢

FaceMORE執行療程的美容師細心且專業，均需接受QCSM嚴格訓練，確保療程手勢一致專業，手法力度均匀，療程跟足品牌嚴謹安全規範及流程標準，以保護及促進乳房健康，美容師更接受過600小時以上的專業訓練（其中包括理論、實踐、手勢、手法、安全），具備專業知識和技能，於乳房結構、按摩技巧中有相當的了解，以保障乳房保養的專業性、安全性及效果性，同時能因應不同客人的胸部需要提出解決方案及建議，繼而製定個人化養乳療程，提升療程效果及效率。

FaceMORE 優勝地方（2）：香港No.1 美胸大型品牌，只用原廠真貨英國Lanluis美胸產品

作為一家備受信賴的大型美容集團，FaceMORE首先確保所有治療儀器均採用百分之百的原廠正貨。另外，每一位美容師都經過公司嚴格挑選，確保每一個美容師手勢操作專業配合FaceMORE獨家手法，效果更佳。確保療程能夠達到專業安全。 因此，大眾都評價FaceMORE為美胸非常專業的美容大型中心。

FaceMORE堅持使用原廠正品，保障所有顧客權益，真正為客人提供安全可靠、安心療效卓越的美容服務。

FaceMORE非常着重誠信及非常着重口碑，時時顧客為先，所以公司內部有獨家的售後服務部門及嚴格的QCSM獨家服務專業監管制度，是一間香港擁有口碑極佳的大型美容中心。

原廠正貨 國際頂尖儀器科技

FaceMORE堅持採用原廠正貨，經國際醫學美容權威原廠官方嚴謹審核，與Lanluis原廠一直保持緊密交流，致力推動及提升療效、安全及素質。另外，療程採用珍貴天然植物成份，以獨家注滲高效技術配合英國殿堂級天然胸部護理品牌Lanluis，針對亞洲女性胸部問題設計一系列美胸療程，同時謹遵官方療程指引及流程，保障顧客效益及確保療程高效安全，令顧客感到放心。

FaceMORE是Lanluis官方指定認可療程中心

FaceMORE 優勝地方（3）：全港獨家 嚴謹服務QCSM監察機制

FaceMORE建立了完善的內部嚴謹QCSM監管機制，確保每一位治療師都能依循標準流程及手法進行操作。療程時間都必需依足原廠指引，確保客戶在每次療程中都能獲得最佳的安全保障和療效回報。

全港最嚴格QCSM監管制度 美容師專業按壓手法

即使是同一療程，每間美容院的豐胸療程手法及儀器不盡相同，特別是部分小店的美容師手法不一，更有機會缺乏監管制度，導致療程效果大打折扣，所以最好選擇有監管的大型品牌，另外，乳房保養的手法非常重要，用力過猛或會對乳房造成不良影響，正確的手法可以保障乳房保養的效果和安全性，把療程功效推至極緻。FaceMORE 擁有全港最嚴格QCSM監管制度，確保美容師手法及質素，獨家按摩手法更加增添療程效果。

精準偵測乳房健康問題

每位女士都是獨一無二的，針對問題對症下藥才會事半功倍，FaceMORE Lanluis美胸療程不但著眼豐胸，更著重於胸部保養及胸部健康，為準確找出每位女士的胸部狀況問題，FaceMORE 會為客人進行 FaceMORE 全港獨家紅光乳線檢測(Diagnose of Breast Veins and Infrared Red Testing) ，精準偵測乳房問題，採用全球領先獨家專利紅光技術協助女性進行乳房檢測，偵測透視乳房內部情況，經過反覆的科學論證和臨床試驗，FaceMORE依據人體軟組織對光譜選擇性吸收的原理，指用特殊光學技術發出600-700µm紅光，深入皮膚20mm，即時對乳腺組織進行透照，將乳腺內部結構以明暗圖像的形式呈現，以對比正常組織和病變組織之間的透光度、對比度、陰影、靜脈暗線及血管分布以分析乳房內部異常狀況或改變，精準分析辨別胸部問題，幫助女性及時發現乳房的異常和病變。紅光乳線檢測是一種非侵入性的、無輻射的檢測方法，所用光線為可見光，絕無任何副作用，且檢測過程簡單、快速、安全可靠。

紅光乳腺檢測實時追蹤胸部健康

FaceMORE集保養、健體、美容、舒壓於一身，提供多項療程任君選擇，當中的Lanluis美胸療程更是FaceMORE獨家注滲技術及按壓手法，加上確保使用香港原裝行貨，FaceMORE作為香港大型美容中心有多項認證，是信心實力之選。 FaceMORE是香港五大美容中心、港九新界擁進駐甲級商業大廈旗艦店超過8000以上。

FaceMORE 新客首次體驗價$940可享活化循環健胸療程、激活豐盈美胸療程 或緊緻提升美胸療程（3選1）一次， 對Lanluis美胸療程感興趣的女士們可到FaceMORE官網登記。

FaceMORE 大型美容中心價錢非常透明非常清晰，明碼實價、價錢合理，獨家的療程手法專業有效。現時正進行半價優惠，大家可以登記體驗。

FaceMORE肌膚重生中心

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