比堅尼脫毛邊間好2025｜點解要脫？香港價錢範圍？tips應該付嗎？

比堅尼脫毛揀邊間好？第一看價錢、第二看好評，第三看專業度。相信以上三點都是各位姐妹考慮的重點！



香港的激光脫毛價錢範圍，有做療程的姐妹也心裡有數，下文將會分享香港以及各地區「比堅尼激光脫毛」的最高、最低參考價。不過除了比較價錢，揀脫毛公司也有不少考慮因素！奉行明碼實價的EVRbeauty就積極提倡「良心醫美」，成為受不少年輕人熱棒的香港No.1專業激光脫毛。下文摘錄各平台的有趣、中伏經驗，再由EVRbeauty專業回應，有興趣的姐妹務必參考！

比堅尼脫毛應該幾多錢？

參考看看各大討論區，只要你願意到外地脫毛，價錢可以低至港幣30元、300元，又或者貴至2萬元但只脫比堅尼線。至於香港的價錢，全比堅尼脫毛也可以高達2萬港幣，詳情下文會繼續提到。

《為甚麼最便宜的機票不要買》一書中提及，超值價惠價，往往意味著高風險的投資。價錢愈便宜，買家承受的風險愈高，而且他們通常渾然不知自己有機會蒙受的損失。書中指出：「廉價機票之所以便宜成這樣，就是因為你賣出了一種『機位滿了的話就搭晚一點班機』的選擇權。⋯⋯你可能從來不知道，一旦自己購買最便宜的機票，假使航空公司超賣機位，你就會是第一個被趕下飛機的旅客，不信的話請查看購票細則。」

看價錢，前提是脫毛公司沒有海鮮價花招，「明碼實價」透明度高。EVRbeauty講求信譽，官網上列明逾40款脫毛組合的價錢，並在早年已經開始設有eShop網購療程，可免卻I人面對「被Sell」的過程，也意味著價錢「人人平等」，沒有海鮮價的惱人操作！

同時， EVRbeauty在官網上明確列出「全港最長14天退款保證」，是對顧客的最大保障。

為甚麼要做比堅尼永久脫毛？

比堅尼脫其實講求的是衛生、方便，特別是經期的時候，去除或減少私密部位的毛髮，便可以有效地減少黏笠感覺。

另外，夏天潮濕、悶熱季節，女生私密處特別不適，毛髮困住濕氣和汗水，造成細菌滋生，永久脫毛便可以有效減輕痕癢、異味等問題，有助維持乾爽衞生。

最後是美觀問題，無論你是否戶外型女生，總有機會穿著泳衣游水、浸溫泉、進行水上活動等等。揀選淺色的泳衣永遠是女生的惡夢，濕水後若隱若現的「陰影」往往在太陽底下現形。活動期間，女生還要經常注意泳衣邊邊有沒有「海膽」露出，真的有點掃興。

激光脫毛達到永久脫毛效果，一年至一年多的療程，就能去除女生們隱形的頭號苦惱，十分值得。

比堅尼脫毛｜各討論平台的真人真事＋EVRbeauty專業建議

下文由Reddit及小紅書兩大討論網站中摘錄帖文，反映其他地區的比堅尼脫毛價錢，除此之外，也分享一些有趣、慘痛經歷，一齊給各位開開眼界。順道向由EVRbeauty脫毛專家講解關於「比堅尼脫毛」的一些「正確觀念」，避免日後誤中不良業者的圈套！

比堅尼激光脫毛｜網友分享價錢及親身經歷

例子1. Reddit網友AliceAndBobsC0mputer分享

太太進行她的第一次療程，結帳時選擇了一個約2,700美元（約21,000港幣）的六次療程（包括雙腿＋比堅尼線），當時不小心點了15%小費，價值約400美元（約3,100港幣）。

EVRbeauty專業建議：脫毛療程是「用家先付」的服務，用家在支付的當下通常沒有接受到完整的服務，因此香港美容業界甚少應用小費的概念。要是有脫毛公司向用家要求小費，可以直接拒絕而不用感到不好意思。

例子2. Reddit網友Jazzlike_Dance_9760分享

我去Milan Laser（美國大型激光脫毛公司）諮詢，他們報價差不多3,000美元（約23,000港幣），卻只是比堅尼線的部位，還是「半價優惠」之後的價格。價錢比我預期貴太多了。

EVRbeauty專業建議：一般激光脫毛需6至8次見效，脫毛價錢包含多少次療程、有沒有額外收費、後續加購療程的收費、治療包含部位、有沒有使用限期等等，都是購買前必須問清楚的細節。

以EVRbeauty為例，所有療程皆沒有額外收費，脫毛組合一律「永久保養」，不限次數，也不會有使用期限。

例子3. Reddit網友angel4689分享

明天要去做第一次比堅尼激光脫毛。如果我要求他們留一小塊撮毛髮，會不會很奇怪？我覺得如果全部都脫掉會不太自在。

EVRbeauty專業建議：比堅尼部位脫毛較為特殊，可分為Bikini line（比堅尼線三角位置）、O位（肛門位置附近）、I位（私處直線位置）、Full Bikini（包含以上部位）。另外，比堅尼脫毛也可以與治療師商討100%全脫、75%（脫掉大部份毛髮）或者50%（只需脫一半，留下稀疏幼細毛髮），都屬於十分常見，通常治療師在第一次治療時就會與用家溝通好脫毛目標。

例子4. Reddit網友lemonadesdays分享

10年前由皮膚科醫生幫我進行比堅尼和腋下激光脫毛，事前上了麻膏，期間同一位置會重覆打光，過程雖然有點痛，但5次就幾乎脫清了；近來再進行雙腿激光脫毛，事先沒有敷麻膏，同一部位只打光一次，而且過程幾乎無痛，這樣是正常嗎？儀器能量會不會太低沒有效果？

EVRbeauty專業建議：在香港，激光脫毛療程幾本上不會敷麻膏進行，最大原因是避免用家沒有痛感以至能量過大，反而造成傷害。

以EVRbeauty為例，採用的Candela 最新一代GentleMAX PRO™，每一發激光同步會噴出冷凍劑，使用前後都不必依靠舊式的吹風機、凍Gel等，更加高效為皮膚降溫，痛感大大減少。另外，Candela專利深頭每一次脈衝光都具有高覆蓋率，廠商標準用法並不建議在同一部位重覆打光，否則有機會對肌膚造成不必要的刺激。

例子5. Reddit網友sakshigupta09分享

我參考了附近有很多激光脫毛的地方，價格從600美元（約4,700港幣）到4,000美元（約31,000港幣）不等，同樣是六次比堅尼脫毛療程。我不太確定該如何選擇。有沒有人可以推薦溫哥華地區的激光脫毛公司？

EVRbeauty專業建議：在香港，激光脫毛的價錢差異同樣十分大，以比堅尼脫毛而言，最便宜大概是700港幣，最貴有20,000港幣甚至更高。不過，不同的療程價錢意味不同服務、儀器。1千以下算是十分低廉的價格，要注意各種限制，包括次數、使用年期、時段、地點。最理想是在付款前，先獲得免費體驗一次，好好感受治療師手勢、店舖環境、會否hard sell等等。

以EVRbeauty為例，所有新客可以享受6選1部位免費體驗，真正感受頂尖名廠儀器、高質脫毛體驗和治療師細心專業的服務。

例子6. 小紅書網友你滴橙橙子#分享

在曼谷做比堅尼脫毛，刷了317rmb（約300港幣），包含了完整部位，除了菊花，十分超值。

EVRbeauty專業建議：泰國物價水平低，美容服務會比香港便宜很多，適合經常往返兩地的港人（約6至8週進行一次治療）。另外，為了保障治療安全，可以查看儀器名稱，以及所屬廠商，有沒有美國FDA、CE歐盟認證等等，這些都能說明脫毛效果。

例子7. 小紅書網友モモ分享

東京vio脱毛初次體驗，只做了v和i，一個部位3300日元（約171港幣）。

EVRbeauty專業建議：日本脫毛十分普遍，會有十分低廉的脫毛療程，適合經常往返兩地的港人。另外，用者可以查詢脫毛儀器為激光抑或彩光，IPL脫毛能量低，用家應預期較低的成效，達到減慢生長，而非永久脫毛。

例子8. 小紅書網友HairyMary MidValley分享

私密處脫毛才不到30塊！（地點在馬來西亞）

EVRbeauty專業建議：脫毛價錢可以十分低廉，但用家對服務和預期效果也要有所調節。涉及私密處的高能量療程（激光脫毛），建議選擇有一定規模的脫毛公司。另外，也要考慮「會否濫收費？」、「幫你剃毛都要收錢？」、「好hard sell？」等等評價。

以EVRbeauty為例，所有激光脫毛療程皆沒有額外收費，專屬治療師貼心服務、有機花茶及滋潤糖水、化妝空間、私人locker等等，都為每位顧客準備好。全店奉行「絕不硬銷」，讓客人靜心享受美肌體驗。

例子9. 小紅書網友辛七天分享

私密處脫毛第四次記錄，環境和服務都不錯，再試一個月準備辦年卡，價錢3380人民幣（約3,600港幣）兩年。

EVRbeauty專業建議：特價療程，也要注意「限期」，特別是有指「有效期一年」之中的「保養」，即是一年內可以任脫，不過其實激光脫毛療程往往需要相隔6至8週，實質上一年只能最多脫8次左右。

以EVRbeauty為例，所有激光脫毛療程皆「不設限期」以及「永久保養」，就算用家中途移民、有藥物問題、時間安排問題等等，隨時也可以暫時療程，再隨時繼續，真正「不限年期、不限次數」。

比堅尼激光脫毛｜EVRbeauty全港No.1龍頭激光脫毛專家

EVRbeauty No.1激光脫毛專家，獲得眾多媒體、編輯的一致好評，成為香港最出色的龍頭激光脫毛品牌。旺角旗艦店終於隆重開幕，邀請到一眾尊貴嘉賓及EVR忠實粉絲到場祝賀。

各分店在Google評價都有5星星的滿分留言，認真細閱，更發覺不少被「點名讚」的眾多治療師都有齊細心、專業、唔hard sell的優點！過百真實客人的評價，無論治療師、脫毛儀器、環境、流程等等都有出色的表現，給客人最佳體驗！

EVRebauty獲美國原廠Candela頒發全亞太區唯一CRYOGEN專利冷凍「卓越金獎」

EVRbeauty是美國廠商Candela的指定治療中心，Candela是目前最頂尖的醫美儀器品牌之一，光是其註冊專利技術就達到超過60項，當中最受醫美認可的技術，正正是激光脫毛儀器。EVRbeauty採用最新系列GentleMAX PRO™，同時設有智能降溫系統和原廠Cryogen，皆為全球註冊專利。

EVRebauty獲《香港01》頒發「卓越激光脫毛品牌大獎」

EVRbeauty作為激光脫毛專家，早年開始便實行「專屬治療師」制度，而且是免費的服務，讓每位治療師可以為她的客人提供最貼心、個人化的治療，也減低私密處治療的尷尬。每次完成療程後，治療師皆親自為客人預約下次療程時間，體貼地跟進脫毛進度。當客人遇上肌膚問題，可聯絡專屬治療師，另外EVRbeauty特設有客服專線，提供最貼身的護理指引或其他解答。

比堅尼永久脫毛免費體驗：

https://www.evrbeauty.com/bikini-比堅尼脫毛

VIGOUR by EVRbeauty旗艦店地址：

銅鑼灣百德新街2-20號恒隆中心1801-02室

尖沙咀美麗華廣場一期6樓618室

旺角亞皆老街8號朗豪坊辦公大樓40樓4001室

客戶服務專線 Customer Service

WhatsApp免費諮詢：53455818

WeChat：evrcs_53455818