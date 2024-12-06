精明小資族輕鬆入手高效醫美療程 CosMax 醫生定制醫美全效方案

小資預算都可以讓自己變得更精緻，可以默默變美無負擔。CosMax 醫學美容療程讓小資女生都可以輕鬆入手， 享受「貴婦級」的個人化醫美全效方案，醫生團隊會先為客人進行一對一肌膚輪廓諮詢，因應皮膚狀況和期望定制療程，每個細節都非常professional，自然更安心！



醫美小白避雷 必選 CosMax 醫學美容！

服務香港超過17 年的CosMax 醫學美容中心，堅持以顧客健康及安全為首任，所有療程均由經驗豐富的醫生主導，CosMax 醫生團隊結合嶄新專業技術與美學觸覺，為您定制專屬醫美療程，賦活獨一無二的年輕精緻美。

作為香港主板上市公司（SEHK： 1827） 旗下的醫學美容品牌，CosMax 只使用國際認證（如：美國FDA ，歐盟CE認證等）正廠正貨儀器和產品，針劑項目保證打足分量絕不偷工減料，所有醫美中心均設有駐場醫生，經驗豐富，CosMax治療師亦經過 600+ 小時的嚴格培訓、實習及考核，確保所有療程高效及安全！而且價格透明，絕不硬銷，更拒絕海鮮價！CosMax 提供多元化的醫美療程，採用高端醫美儀器及多個人氣針劑品牌，涵蓋不同範疇，從緊緻提拉、輪廓美學、去斑透白、嫩膚保濕等，CosMax 都能全面照顧每一位客人的需求！即使是醫美小白，也能在CosMax安心變美！

CosMax 皇牌醫美全效方案 成就更精緻的女生

針對各種肌膚需要 由醫生團隊定制專屬醫美方案

1. 抗皺緊緻提拉

集合3大醫美機皇 Thermage®FLX 緊膚、Ultherapy® V面、Sofwave™️ 抗皺

2. 美白去斑嫩膚

PICO 皮秒去斑、Blanc-B 鑽白針、 Medical Laser醫療激光

3. 超強補水改善暗沉

REJURAN® 麗珠蘭超強補水修復、NEAUVIA™ Hydro Deluxe 冰冰針、150億Exosomes 外泌體精華導入

4. 個人化輪廓美學

JULÄINE™ 細面針 內緊緻外提拉、BOTOX®／XEOMIN® 肉毒桿菌去皺瘦面、 PROFHILO®, Sculptra®／ Derma Veil® 透明質酸豐盈輪廓、 Restylane®／Juvederm® 膠原自生填補下陷皮膚

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名人企業家信賴的醫美專家 CosMax屢獲殊榮 穩佔醫學美容業的領導地位

CosMax醫學美容中心由馬黎珈而（黎姿）女士悉心經營，並以卓珈控股集團（HKEx Stock Code：1827）於香港聯交所主板上市。 品牌秉承「以顧客健康及安全為首」的宗旨，所有療程均由醫生主導，配合頂尖醫美科技和團隊美學觸覺，為每位顧客定制個人化醫學美容療程，將醫學與美學融為一體，以快捷、安全、可靠的方法突顯每位客人獨特的自然美。近期更榮獲《HK01》頒發的「01企業金勳大獎2023」「傑出醫學美容集團」大獎，其卓越成就和專業實力備受肯定，穩佔醫學美容業的領導地位。

CosMax 旗艦中心

中環店︰皇后大道中18 號新世界大廈2 座 11 樓

銅鑼灣店︰羅素街38 號金朝陽中心 39 樓及 40 樓

尖沙咀店︰廣東道11 號世界商業中心 14 樓 1401-08 及 1416室

IG: https://www.instagram.com/cosmax_official

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* 優惠只適用於年滿18歲並從未體驗CosMax療程之全新客戶，受條款及細則約束。如有任何爭議，CosMax 將保留最終決定權。

^ 資料由廠商提供