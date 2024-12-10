學生脫毛指南｜教你認清「真心抵」的學生價惠？激光脫毛問題合集

脫毛等如買Macbook，有學生優惠當然要用！小編本人就早過了學生階段，只能飲恨購買原價的激光脫毛plan，不過也希望本文能夠幫助各位學子們：如果你張學生證仲未過期，記得，記得，記得，脫毛一定係趁後生！一來早脫早享受，二來學生價脫毛療程「真心抵」，你將擁有的是半價價錢，換來跟原價一樣的脫毛儀器和療程效果！



首先介紹一間香港良心醫美，短短6年擴展到今天擁有3間黃金地段旗艦店的規模—EVRbeauty。Google評價上，3間分店皆擁有極良好信譽，品牌奉行顧客體驗至上的年輕醫美新趨勢，硬件設備頂尖、專業，而治療師團隊則服務細心周到。品牌堅持多項良好：價錢透明度高，明碼實價可提供客人安心、品質一致的體驗，團隊上下保證絕不硬銷。

以下來看看討論區最多網友關心的問題合集，有興趣學生脫毛優惠的你不要錯過。最後分享學生優惠的3個最伏細節，如果成功過關，表示你的脫毛療程也有一定水準！

學生脫毛問題合集｜通常女仔幾歲左右脫毛？

在香港，到美容院脫毛的女生不算少數，而且隨著大部份脫毛公司推出學生優惠，激光脫毛的年輕女生愈來愈多。對不少上班族而言，初初踏入職場有收入後，就會積極嘗試激光脫毛，務求儘早脫清。

就以EVRbeauty而言，不少進行脫毛的客人就十分年輕，並且大部份都因為4折學生脫毛優惠而受到吸引的。綜觀香港具信譽的大型脫毛品牌，EVRbeauty提供的4折學生價單憑價錢、條款細節、儀器質素，可謂性價比之冠！

首先，大部份學生價都限指定部份、限定年期，甚至有限次數。至於EVRbeauty的學生優惠，卻一律提供「不限年期、永久保養」的保障，同時更不限定部位組合，換言之全場最貴的「全身脫毛」也照價4折，低廉的學生價卻可以享受永久保養的服務，就算以後結婚生仔、荷爾蒙影響出現新生毛髮，一樣繼續服務！

至於脫毛儀器，EVRbeauty採用無論是脫毛儀器，抑或專利的冷凍噴霧系統，則原廠正貨，即是坊間說的「貴機＋靚料」，品質與安全性皆有最高保證。

EVRbeauty是榮獲CANDELA頒發全亞太區CRYOGEN原廠專利冷凍噴霧儀器使用量NO.1「金獎」殊榮！人氣及實力之保證，為EVRbabes提供最高標準的脫毛品質。

學生脫毛問題合集｜脫幾多次先可以有永久效果？

各位必須注意，脫毛療程不可能保證一年內脫清，市面上任何廠商生產的激光脫毛儀器，都不會保證可以一年內脫清的「神效」。遇上有限年期、限定次數的學生脫毛優惠，大家就要格外留神，或者可以先計計預算，有心理準備日後可能還需要on top加購療程。

激光脫毛的效果，視乎儀器選擇！以EVRbeauty採用的美國名廠Candela新機GentleMax™ PRO® 755nm而言，備有24mm大光斑，比舊代加快3倍治療時間！

另外，光斑也會影響能量穿透的深度，大光斑散射少、穿透更深，令所需的激光能量可相應減少，減少皮膚刺激，卻有效提升效能。一般脫毛6至8次療程，每次相隔6至8週時間，就能永久脫清毛髮。實際脫毛進度，會因毛髮量、毛髮色素、治療部位、治療能量而有所差異。

治療能量來說，如果客人很怕痛，希望治療師採用最低能量度數，那自然會延長治療期；相反有些女勇士忍痛能力高強，治療師便會相應調整至客人能接受的較高能量，脫毛效果也更快。

學生脫毛問題合集｜學生價幾多錢？

脫毛的價錢，視乎部位選擇，最平宜的通常是腋下脫毛（雙腋下）。想知道價錢的各位，不妨看看EVRbeauty的官網價錢表，所有組合均明碼實價，而且具備清晰的條款。

學生脫毛問題合集｜用脫毛機定去美容院好？

所有家用脫毛機都不是用激光，IPL (Intense Pulsed Light) 即是彩光，能量不集中，而是一束寬波段的光進入肌底的某一個範圍，因此通常不會用來進行需要精準位置的治療，例如袪斑、袪痣等。

激光脫毛的原理，透過毛髮之中的黑色素來吸收激光的能量，並破壞毛囊，從而達至永久不再生長。

彩光的能量低，而且落入位置不集中，因此脫毛效果十分有限。家用脫毛機對付某些部位的毛髮，效果更是十分不明顯，例如臉毛、比堅尼部位。臉上的汗毛、唇毛色素很低，對彩光反應很低；至於比堅尼部位毛髮較為粗黑，必須以較高強度的激光脫毛，才有辦法永久脫清。

按照目前的醫美科技，IPL多應用於護膚保養治療，包括嫩膚、膠原增生、袪紅褪黄等等，是一種非侵入性的醫美技術，通過發射多種波長的光線，特別適宜針對多項肌膚問題進行治療。

學生脫毛問題合集｜有沒有副作用？激光會傷皮膚？

激光是高能量療程，副作用包括有皮膚刺激、暫時性微紅，短暫時間皮膚會變得乾燥，以上情況會在治療後出現，維持數小時。

雖然學生脫毛價錢十分吸引，各位也要做好功課，查清楚脫毛公司採用的儀器和型號，建議應該最少選用美國FDA以及歐盟CE雙認證的技術，保障治療安全性。

EVRbeauty是美國Candela授權的指定醫美中心，採用GentleMax™ PRO®無痛脫毛技術，擁有75項專利及14,000項激光技術，獲美國FDA及歐盟CE雙認證。

至於激光對皮膚的刺激，各位應向脫毛公司查清楚儀器的降溫、減痛設計。以EVRbeauty而言，採用升級版專利Dynamic Cooling Device（DCD）冷凍噴霧，智能呵護幼嫩肌膚，安全高效！

甚麼是DCD？

DCD™ 全名是Dynamic Cooling Device™，是一種智慧型動態冷凍系統，由Candela專利研發，脫毛公司必須配用原廠專利冷凍噴霧Cryogen，即使是連續不斷的激光治療，也能一致地發送精準用量，智能地保障客人肌膚。

每次激光脈衝開始至結束，DCD會輸送精準份量的冷凍劑，作用是降溫及鎮靜紓緩表皮，但不會使肌膚底下毛囊的溫度大幅下降而影響脫毛效果；DCD也是不殘留、安全的降溫技術。

學生脫毛優惠｜避免中伏3大重點

避伏重點1. 預約療程

購買前，記得問清楚優惠價療程如何落booking？如果脫毛預約「好難book」，對於日程繁忙的大專生而言十分不便，變相就可能經常要為療程而調動行程！

EVRbeauty的所有脫毛療程，一律由專屬治療師跟進，完成脫毛後會即時由所屬治療師替客人預約下一次日期，目的是確保治療進度，並會由治療師判斷需要相隔的脫毛日子（6至8週），確保最佳效果。

避伏重點2. 學生優惠還是大專生優惠？

學生們注意：如果你是大專生Final Year開始購買療程，可能只適用幾次療程，很有機會「未脫完」就到期！原因是香港大部份脫毛公司有限定脫毛優惠使用期，是截至學生證的到期日！

另外，部份公司也只限「大專生優惠」，即只接受本地全日制大專學生，如果你年滿18歲，但持有的學生證並非大專院校發出，便沒法享用優惠。

EVRbeauty的學生價便是「真．學生優惠」，如果你就讀中學，只要年滿18歲，便可享受優惠價。由中學開始脫毛，到大學畢業前早已白白滑滑，還包永久保養，真可惜小編跟這個優惠相逢恨晚！

避伏重點3.有無得免費試做？

查詢時，記得問可否免費試做！

「免費試做」意思不是基本的激光反應測試，激光測試主要確保客人能夠接受激光治療，不屬於光敏感類型的人士，過程只會在手臂部位打光一至兩點並觀察結果。

至於完整的「試做」，就能體驗整個脫毛流程、體驗痛感、店舖環境、治療師專業度等等。對於全額付款的客人而言，購買前先實際試清楚，最為安心。

EVRbeauty為所有新登記學生提供6選2免費體驗，可從6大熱門脫毛部位中自選2個部位進行體驗，明碼實價絕無隱藏收費！有興趣可看看以下6個部位是否切合你的需要？

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(資料由客戶提供)