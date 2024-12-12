醫美V臉｜Ulthera 25歲做唔做得？天花板拉提唔適合誰？

醫美「猖獗」，小編身邊不少朋友都減少護膚化妝的投資，把部份金錢投放在醫美療程上，就連韓國的國民oppa李敏鎬都話「一年一次入廠維修」，而佢所代言的醫美療程就是今日要介紹你的Ulthera超聲刀。

見到網上唔少網友發問：「25歲打超聲刀得唔得？」、「Thermage FLX跟Ulthera有甚麼分別？」今次由深受香港年輕人歡迎的醫美品牌Redefine by EVRbeauty，為大家專業講解有關Ulthera超聲刀的一切。到底有哪一類用家是「真心唔推薦」用Ulthera？繼續看看Redefine的專業講解吧。

Redefine by EVRbeauty的最大特色就是：醫美療程專業高品質、醫生團隊服務細心，承諾只提供最高效、有用的療程服務，為客人量膚訂制最好的醫美微調，絕不硬銷無效產品。Redefine所有治療由香港註冊醫美主理，積極引入各種嶄新美容科技，確保客人得到時下質素最高、最安全有效的醫美服務。

Ulthera抗老的最大優勢：兩年打一次就Work?

簡單而言，Ulthera超聲刀採用的是HIFU（High Intensity Focused Ultrasound）高強度超聲波的技術，治療中將聚焦的超聲波直接送達皮膚的指定層面，啟動身體自然反應——膠原蛋白新生(neocollagenesis) ，達到「緊緻」、「收緊下巴」、「袪皺」、「小臉」等，對抗歲月和地心吸力對皮膚的影響。

首先，Ulthera超聲刀治療的抗老原理是「激發肌膚大量膠原新生」，意味著治療後效果保證自然，緊緻、小臉的效果最貼近年輕的狀態，而不用擔心「變咗樣」、「唔自然」的感覺。

同時，Ulthera超聲刀刺激肌膚自生膠原蛋白，這樣的最大好處是治療效果能夠「一路累積」，年輕的狀態不會隨時時間而「歸零」。舉例而言，所有注射式的Filler針劑醫美，都有緊膚、去皺的效果，不過從外部注射的物料（透明質酸、少女針等等）最後必然會被身體降解，只要不定期進行注射，效果就會歸零。

因此，Ulthera超聲刀的最大優勢就是「兩年一次」，過程單靠自身的膠原蛋白增生機能，隨著膠原急速新生、形成結構緊實的真皮和筋膜層，到第3個月左右慢慢達到拉提效果的巔峰。而刺激膠原新生的效果會慢慢減弱，一般維持24個月，第三年開始便會回復至用家本來的膠原增生速度。不過，肌膚增生的膠原會繼續累積，因此Ulthera又屬於保養類別的抗老治療。

最後，緊膚、拉提類治療也有一種「即時見效」的入侵性治療，包括「手術拉皮」、「埋線」等，雖然有馬上見效的好處，不過這類治療卻不會為肌膚帶來「質」的變化。換而之，只有透過自生膠原提升肌膚的彈性、緊緻，才屬於真正的「抗老治療」，而不只是醫美微整型的效果。

Ulthera的效果分析：誰人打最有效？

如果你對於感到臉容的緊緻度不滿意，包括下顎有贅肉、雙下巴、蘋果肌凹陷、想小臉緊緻、皮膚鬆弛、細紋/法令紋加深、眼皮鬆弛等老化問題，都適宜利用Ulthera超聲才來進行大幅度的改善。

特別一例，香港女生有或多或少的臉部水腫問題，Ulthera超聲刀的高能量會在治療期間深入肌底指定層面，因此可有效改善因循環不佳、個人生活習慣不佳而造成的臉部水腫。

25歲可以打Ulthera嗎？哪些用家「真心唔推薦！」

Redefine專業醫美告訴你：「25歲可以是治療的最佳時機，也可以是完全沒效果。」

25歲的肌膚狀態可以差異很大，例如吸煙、飲酒、生活作息等等習慢，還有用家是否經常戶外運動？經常曬太陽？屬於瘦底抑或有肉哋？另外就是遺傳因素，也會影響肌膚的膠原質量，有些人天生真皮層厚、肌膚富有有彈性，有些人臉皮較薄、膠原不足、相對顯得骨感憔悴⋯⋯

Redefine專業醫生團隊會按照用家的肌膚狀況，提供中肯的治療建議。配合業內頂尖的皮膚分析儀VISIA®為客人分析全面，技術通過FDA認證，以精密攝影技術，一次分析出皮膚8大數據，包括毛孔狀態、肌齡、膚質、皺紋、肌膚紋理等等。透過智能數據，Redefine專業醫美就能為客人分析出最適合的拉提治療，到底Ulthera會為用家帶來天花板級效果，抑或另有療程可以帶來更佳效果，就只能交給專業治療團隊作出個別的肌膚檢測。

總括而言，只要屬於「膠原增生速度緩慢」的群組，Ulthera皆可以帶來一定程度的拉提、緊膚的改變。如果25歲的客人因時常捱夜、減肥等原因，導致膠原增生速度慢、皮膚鬆弛，趁年輕利用Ulthera治療，效果比起日後膚況十分差的時候有更好的膠原增生療效！

相反，Redefine專業醫美提醒，Ulthera雖然屬於刺激膠原增生的治療，不過有一類用家治療後卻會導致更加「凹陷、老態」的效果。主要原因是Ulthera超聲的治療能量會針對真皮層及筋膜層，使原本鬆弛的筋膜高效收縮，若果原本屬於臉型瘦削、天生缺乏膠原和皮下脂肪，「不當治療」的後果會導致更加「骨感」。

專業治療VS無效治療

Ultherapy超聲刀來自美國醫藥企業Merz Aesthetics，最大賣點是設有「實時影像監控DeepSEE」技術，使醫生能實時監察能量到達的位置，確保每一發能量落在準確目標，同時適合醫生靈活調控打法和數量，為客人塑造理想效果。

Redefine醫生熟悉Ulthera儀器的特點和臨床操作，靈活利用Ulthera的實時影像監控技術，為用家微調治療的部份和層面。

舉例而言，客人整體臉型瘦削、唯獨是下顎鬆弛、線條不明顯，Redefine醫生會重點加強下巴、頸部位置，減少中臉位置的發數。Redefine擅長度身訂制個人化的拉提治療，常見如下巴、眼周等客人感到不滿的部位，按需要而精準調控發數，同時確保能量落於指定皮膚層面，微調出最適合客人的拉提治療。

Ultherapy超聲刀儀器獲美國FDA及歐盟CE認證，亦是美國FDA認證的非侵入性輪廓拉提療程。

Ulthera 超聲刀 VS Theramge FLX熱瑪吉

Ulthera超聲刀的治療優勢：

與激光、RF射頻、手術及其他醫美不同，非侵入式的Ultherapy超聲刀的能量可以加熱「指定」皮膚層面至65℃至70℃，能量能夠100%達到筋膜層，針對面部有肉哋、雙下巴、鬆弛形成贅肉、下顎線模糊問題，能即時收緊V臉。

Ultherapy®的聚焦超聲波能量可達到皮下4.5mm的脂肪及結締組織層（SMAS），媲美拉皮手術的治療深度，筋膜提拉效果為最佳；另外可達到皮下3.0mm及1.5mm，針對深淺層的真皮組織，帶來最大的膠原增生效果。

對於原本瘦削臉形，不當地進行Ulthera超聲刀拉提治療，可能使臉容更顯骨感、凹陷。

Theramge FLX熱瑪吉的治療優勢：

Thermage FLX熱瑪吉的能量可以立體地抵達肌膚淺層、真皮層至4.3mm的筋膜層，熱能全面刺激肌底膠原增生，針對臉部較多凹陷、皺紋、細紋，特別能針對上眼皮鬆弛、淚溝明顯人士。

對於原本有肉哋、膚質光滑、甚少細紋或老化凹陷人士，進行RF射頻增生膠原可能效果不太明顯。

進行Ulthera超聲刀有咩注意事項？

一般而言，只要由具足夠經驗的專業人員進行療程，具美國FDA國際認證的Ulthera療程其實是非常安全的醫美療程，但療程後仍有可能出現以下現象，包括皮膚發紅、腫脹、刺痛等輕微症狀；部分對高能量較為敏感的人士，則有機會出現暫時性的麻痺或瘀傷。

Redefine by EVRbeauty香港專業微整型醫學美容，主打針劑注射和高能量療程，一律由註冊醫生主理。秉承EVRbeauty「明碼實價」的宗旨，全店上下嚴謹執行「絕不硬銷」原則，經驗治療團隊專注於服務品質，客人大可放鬆接受專業的醫美療程，不用擔心hard sell壓力。

美國ULTHERAPY® 超聲刀緊緻提拉療程

https://www.redefine.com.hk/ultherapy

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