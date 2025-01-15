命運掌握你手丨怎樣才算好面相？Ellanse少女針重朔黃金比例面相

外在美內在美同樣重要，在認識一個人時，第一外觀印象非常重要，而玄學上，面相會影響運程，反映人的命運，知人面相可知心，人的面相尤其重要，怎樣才為之「美」？Redefine 醫學美容 by EVRbeauty特意請來星級嘉賓，台灣著名的命理老師書珩老師於12月15號舉辦「相學有你—2025運勢與相學茶會」，為大家分享何謂「美」的面相，與醫美又有何關係，靠Ellanse 少女針可以如何逆轉面相。

Ellanse少女針塑造臉型黃金比例？

書珩老師指，原來經典美麗的臉型早有根據，世界各國都公認瓜子臉、鵝蛋臉是最美的臉型，而在中國，以三庭、五眼作為五官與臉型相搭配的美學標準，對於臉型及五官的比例，在許多醫學或美學的教科書都定義了所謂最完美的黃金比例。三合一膠原蛋白增生劑的Ellanse少女針可以刺激膠原蛋白，效果更持久，朔造美麗自然面相。

以完美臉型的美學標準來看， 面部長度與寬度的比例為 1.618:1 符合黃金分割比例，而臉部又可均等分為三等份，包括上臉部（前額髮際線到眉毛） 、中臉部（眉毛到鼻子底部） 、下臉部（鼻子底部到下巴） ，另外，人中到嘴唇下方的距離與下巴的高度呈1:1左右，眼睛的長度是臉寬的 1/5，以及眼的間距是一隻眼睛的長度則為最佳比例。

從側面臉部輪廓來看，主要有幾個突出的點： 前額的眉間點、 鼻子最高處的鼻頭， 以及嘴唇和下巴尖。 從鼻頭到下巴拉一條切線，嘴唇的位置應剛好落在線上 為理想中的比例。根據「四高三低」的臉部垂直軸上的美學標準，「四高」指的是額頭高、鼻尖高、唇珠高。下巴尖高，而「三低」則指兩眼之間的鼻子和額頭的交界處低、人中溝低、下唇下方的小凹陷低，具有這樣臉型的人，五官立體都非常漂亮。

衰老的原因 老化無可避免

追求美是很平常的事，不但希望稍為調整，變得更自信美麗，更想保持年輕緊緻的肌膚。年輕時，皮膚當然緊緻，外觀臉型呈V型，同時整體肌膚為潤澤飽滿的狀態，然而，書珩老師指無可避免的是每個人的身體都會隨著年齡老化，皮膚也並不例外，老化後的皮膚主要是線條和組織容積改變的過程，面部骨量、脂肪墊、膠原蛋白的流失，導致皮膚和支持韌帶緊緻性下降並變鬆弛，臉型呈倒 V 型，同時肌膚體積漸漸流失，形成「凹、皺、垂」的變化，臉部明顯有所改變，盡現老態。

Ellanse少女針避免變網紅臉、蛇精臉？

要拯救老化的肌膚，或是不滿意的部位，決心整型，以為依足黃金比例整型就沒問題？用錯方法、材質，打的位置不正確，或會變網紅臉、蛇精臉！要打得自然，保留個人特色，份量、位置、使用材質都要用得精準，Ellanse少女針可以刺激膠原蛋白，質地自然，打完宛如天生臉型，不用事先調配，效果馬上看得見而且更持久，臉部不會太過Over，要靚，更要靚得自然！

美得自然要選對方法 逆齡Ellanse少女針效果更勝玻尿酸

Ellanse少女針為三合一填充型膠原蛋白增生劑，內含70%的CMC凝膠載體立即填充、修復，效果更勝玻尿酸；另外30%PCL聚己內酯微型晶球可刺激自身膠原蛋白再生，如聚左旋乳酸，平滑晶球刺激自體膠原蛋白再生效果自然持久，達至塑形提拉，如晶亮瓷﹑埋線，使用STAT 專利技術。

年齡不能改變，但肌齡可以控制！是次Redefine 醫學美容 by EVRbeauty與星級嘉賓書珩老師聯手舉辦的相學茶會，為大家分享了各種面相知識，以及與醫美的關係，令眾人都對面相有更深入的認識。

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