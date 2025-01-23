學生永久脫毛｜教你3大慳錢攻略 專家教路：對前台的5大靈魂叩問

坊間大型激光脫毛公司，一個無限次脫毛的腋下plan至少港幣4千至9千元，至於學生價錢，則介乎3至4千元之內。學生價就是用來慰勞日夜苦幹的學生哥，如果你的學生證還未過期，一定要看完以下幫你慳錢的學生脫毛攻略。

首先介紹一間人氣急升的香港良心醫美EVRbeauty，Google評價有4.9分的天花板級好評，而且3間分店都有很多真實用家評價，除了服務、環境、治療師手勢，很多留言還認真點名讚賞個別治療師的專業和友善態度。EVRbeauty向來可以免費指定專屬治療師，如果各位有意揀選大受好評的治療師，建議要儘早預約，以免約不到心儀的治療師。

行規當然只有行內人知道，文末請來EVRbeauty No.1激光脫毛專家，教你留意5大細節，認清優質脫毛的必備條件！

學生脫毛邊間好｜3大慳錢攻略

慳錢攻略1. 學生優惠只適合「全新客戶」



打算「試清楚」才續購其他部位？大部份脫毛公司的學生優惠只限「全新客戶」，換言之，若只用學生價購買較便宜的小部位療程，優惠差價大概只是港幣幾百元，是最不划算的！

要試真啲，就應該去做免費體驗。雖然並非所有脫毛公司有這個服務，但小編認為它是十分重要的，可以讓客人先試清楚脫毛痛感、治療師手勢、公司提供的完整服務流程等等。

EVRbeauty特別為學生們設有6選2免費體驗，而且是體驗最人氣部位，包括最熱選的腋下、痛感最強的上唇或手指，另外小編認為可以一試比堅尼部位，詳情各位可參閱EVRbeauty官網。

慳錢攻略2. 非「永久無限次」不可



激光脫毛的效果雖然是永久的，不過人的皮膚有無數毛囊處於休眠期，即是在脫毛時期的1至2年間根本沒有長出毛髮，也不會受到激光照射。它們日後受到刺激（生長激素、懷孕期的荷爾蒙變化、藥物影響等等）才會長出毛髮，因此，只提供「個別次數」的學生優惠是不划算的。更何況，單單3次、6次的激光治療，未必可以脫清腋下、比堅尼等毛髮較濃密的部位。

打算一次脫清的朋友，可參考EVRbeauty提供的學生脫毛優惠，官網明確標示「永久保養」，不限次數才是最划算的永久脫毛療程！

慳錢攻略3. 一個價錢一輩子脫清



最受香港女生歡迎的脫毛部位是腋下、比堅尼、手、腳，千萬別以為自己「只求腋下乾乾淨淨」，大部份女生脫完腋下後，感受過白滑肌膚的舒適和方便，都會心思思再加其餘部位。

用學生價脫清全手＋全腳，不但節省時間和金錢成本，以後更再也不必為了脫毛而花費金錢，一舉三得。如果你認為比堅尼毛髮也是一個煩惱，建議應選擇學生全身脫毛，省下來的價錢至少也有一個學期的學費，絕對划算！

EVRbeauty提供逾40個脫毛部位的組合，所有組合皆提供學生優惠。只要療程超過港幣3千元，更可享有24個月免息分期，十分適合正在打工的窮苦學生哥。

學生脫毛邊間好｜誰是優質脫毛公司？對前台的5大靈魂叩問

誰是優質脫毛公司1. 「你哋公司用咩廠咩型號？」



香港大部份大型脫毛公司採用美國名廠Candela的755nm波長脫毛，不過經過多代升級，儀器型號也有各種差異！

Candela的最新系列為GentleMax™，而EVRbeauty採用的是GentleMax™ PRO®755nm，具有特大24mm機頭，快3倍療程時間，提升客人的脫毛舒適度。同時，新系列綜合了GentleLase Pro-U和GentleYAG Pro-U的優勢，治療師除了選擇能量高低之外，也能選擇脈寬和重覆頻率，靈活的設計有利治療師作出針對性治療，平衡舒適度和效率。

優質脫毛公司2. 「可否看看儀器廠商的授權證書？」



一般而言，儀器的證書會刊登於官網上，列明廠商和脫毛公司名稱，不過冷凍劑則可能未有正廠標記。行內曾有傳聞，香港有脫毛公司雖然採用名廠機，不過冷凍劑卻是不明來歷的供應商，每次需要治療師自行「倒入樽」，十分可疑！

EVRbeauty是全港唯一得到Candela亞太區頒發CRYOGEN原廠專利冷凍噴霧儀器使用量NO.1 「金獎」脫毛公司。專利冷凍噴霧採用一體式設計，是純度達到99.9%的最高商業級別氣體劑，高效保護肌膚。獎項確保EVRbeauty由儀器至配件皆正廠正貨，同時「金獎」亦反映了公司在亞太區的No.1人氣地位，由廠商頒發，貨真價實！

優質脫毛公司3. 「如何更改療程？」



簽約前當然萬事皆沒問題；簽約後，前台可能會使出拖延術，不停壓後你的治療日期，變相「懲罰」改期用家。最理想做法是簽約前查詢改期的做法，以減少事後爭端。

EVRbeauty接受預約改期，規定在療程的合理時間前都可進行改期，職員會馬上安排最快的改期日子，減少影響療程效果。就算遇上經期不適、公事繁忙、生病等等問題，客人也不用擔心影響你的脫毛計劃。

優質脫毛公司4. 「如何聯絡你哋？」



各位注意，不少脫毛公司的「熱線」並不常接通，聯絡方法欠彈性，一旦有任何查詢就「求助無門」。除了價錢查詢、療程細節之外，比較緊急的情況包括皮膚問題、療程後不適、療程前有突發（曬了太陽、服用暗瘡藥）等等，都是脫毛用家時常遇上的問題。

EVRbeauty設有客服專線，辦公時間內致電有專人解答，不會「飛去留言」或者「變錄音」；另外WhatsApp、Wechat等平台也能聯絡到職員，回覆十分迅速，充份體貼客人需要。

優質脫毛公司5. 「可否免費體驗？」



就如上文所強調，免費體驗即是相等於你的第一次療程，可以說是送一個session給客人，目的是讓客人感受激光的痛感、治療師手勢、服務流程、房間環境等等。

去澳門買塊豬肉乾都有得試，買幾千蚊的脫毛療程，建議最好試過才決定！

EVRbeauty奉行顧客體驗至上的年輕醫美新趨勢，硬件設備頂尖、專業，而治療師團隊則服務細心周到。品牌堅持多項良好規條：價錢100%透明度、官網明碼實價，團隊上下保證絕不硬銷，讓客人享受品質一致的脫毛體驗。

EVRbeauty特設學生6選2部位免費體驗：

https://www.evrbeauty.com/學生-激光-脫毛

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