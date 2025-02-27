香港地區較易誘發玫瑰痤瘡？5個特徵分辨！了解3種成因及治療方法

近排又進入流感高峰期，走在街頭多了不少人配戴口罩，容易誘發玫瑰痤瘡，特徵是兩頰和鼻子常見紅斑、丘疹，甚至是微絲血管擴張。為什麼香港地區較易誘發玫瑰痤瘡？即刻觀看以下文章，了解玫瑰痤瘡的3個主要成因以及針對性治療方法！

什麼是玫瑰痤瘡？

玫瑰痤瘡（Rosacea）是一種慢性皮膚炎症，主要影響面部，尤其是兩頰、鼻子、額頭和下巴。常見症狀及特徵包括外觀及皮膚感覺2方面：

外觀方面

面部潮紅

紅斑、丘疹、膿疱

微絲血管擴張

皮膚感覺方面

漲紅

輕微刺痛、痕癢

不少人會混淆玫瑰痤瘡及暗瘡，玫瑰痤瘡並非普通的暗瘡，其成因不同於暗瘡，且容易反覆發作，不少玫瑰痤瘡患者的都會因外觀的影響失去信心。

如何分辨玫瑰痤瘡、暗瘡、牛皮癬？

3個玫瑰痤瘡的主要成因

玫瑰痤瘡的成因有很多，以下三個因素被認為是主要誘因：

遺傳因素

家族中有玫瑰痤瘡病史的人，患病風險較高。遺傳可能影響皮膚的屏障功能和血管反應性。

環境刺激

紫外線、高溫、寒冷、空氣污染等環境因素可能刺激皮膚，導致血管擴張和炎症反應。

皮膚微生物失衡

毛囊螨（Demodex）的過度繁殖可能誘發玫瑰痤瘡，這些微生物會刺激皮膚，引起炎症反應。

為什麼香港地區較易誘發玫瑰痤瘡？

除了以上所提及的主要玫瑰痤瘡的成因，香港的獨特環境和生活方式可能增加玫瑰痤瘡的發病風險，以下是主要的3個原因：

氣候環境

香港屬於亞熱帶氣候，夏季高溫潮濕，冬季溫差較大，這種氣候容易刺激皮膚，誘發玫瑰痤瘡。

空氣污染

香港的空氣污染問題較為嚴重，污染物可能破壞皮膚屏障，加劇炎症反應。

口罩佩戴

新冠疫情及流感高峰期，長時間佩戴口罩可能導致皮膚悶熱、摩擦，增加玫瑰痤瘡的發病風險。

玫瑰痤瘡針對性治療方法

針對玫瑰痤瘡的症狀，醫療版Lumenis Stellar M22激光治療是常見的治療方法。

醫療版Lumenis Stellar M22光療是唯一一部脈衝光光學治療，並9種波長濾片中的5種濾片可以針對微絲血管擴張和紅斑，有效收縮血管，改善面部紅腫問題。

Lumenis Stellar M22治療玫瑰痤瘡適用的5款濾片：

針對酒糟：515nm -1200nm

針對面部潮紅：560nm -1200nm

針對微絲血管擴張：590nm -1200nm & 530-650nm & 900-1200nm

針對鼻翼較粗微絲血管：615nm-1200nm

為什麼選擇用Lumenis Stellar M22治療玫瑰痤瘡？

第8代Lumenis Stellar M22擁有獨家專利AOPT™「平頂波專利科技」搭配「多重連續脈衝科技MSP™」，確保每一發能量輸出平均和穩定地分布於治療部位，不同於舊一代，第8代Lumenis Stellar M22的安全性更高，針對治療玫瑰痤瘡更有效。

哪裡可以進行Lumenis Stellar M22治療玫瑰痤瘡？

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