加深法令紋4個壞習慣！3招改善法令紋：Aptos 埋線拉提好唔好？

許多人年紀尚輕，臉上卻已出現兩條深邃的法令紋，甚至伴隨虎紋（嘴角下垂的紋路），顯得蒼老且缺乏活力，即便使用再多護膚品亦難以改善，究竟如何才能有效改善法令紋？本文邀請醫美專家 REDEFINE 將詳細解析法令紋的成因、4種加深法令紋的不良習慣，以及3種有效的拉提方法：APTOS 埋線拉提、按摩及無針埋線，助您重拾年輕緊緻的肌膚！

什麼是法令紋？

法令紋是指從鼻翼兩側延伸至嘴角的兩條深紋，學名為「鼻唇溝」，乃面部表情活動及皮膚老化自然形成的結果。隨著年齡增長，皮膚中的膠原蛋白與彈性纖維逐漸流失，脂肪墊下垂，法令紋因而變得更加顯著。此外，部分人還會出現虎紋，即嘴角向下延伸的紋路，進一步加劇顯老的視覺效果。此類紋路不僅影響面部輪廓，更令人看起來疲憊無神。

為什麼會形成法令紋？

法令紋的形成與多項因素密切相關，主要包括以下4點：

1. 自然老化：隨著年齡增長，皮膚中的膠原蛋白與彈性纖維減少，脂肪組織下垂，導致面部輪廓鬆弛，法令紋及虎紋逐漸加深。

2. 過多表情：經常大笑、皺眉等誇張表情，會使面部肌肉反覆收縮，長期下來形成動態紋，逐步演變為靜態的法令紋。

3. 皮膚乾燥：缺乏水分與油脂的皮膚更容易出現細紋，乾燥的肌膚亦會加速法令紋與虎紋的形成。

4. 不良生活習慣：不正確的姿勢、睡眠不足、飲食不均衡以及紫外線傷害，均會加速皮膚老化，間接加深法令紋。

了解其成因後，需格外警惕日常生活中的不良習慣，以免進一步加深法令紋及虎紋！

加深法令紋的4個壞習慣

以下為4種常見的不良習慣，會加速法令紋及虎紋的形成與加深：

1.單邊咀嚼食物：長期使用單邊牙齒咀嚼，導致面部肌肉不平衡，脂肪分佈不均，易加深法令紋與虎紋。

2.低頭使用手機：長時間低頭使用手機，會使頸部及下巴肌肉過度收縮，加速法令紋的形成，並可能誘發頸紋。

3.缺乏防曬措施：紫外線會破壞皮膚中的膠原蛋白與彈性纖維，導致皮膚鬆弛下垂，法令紋及虎紋隨之加深。

4.睡眠不足：睡眠不足會減緩皮膚的修復速度，加速膠原蛋白流失，使法令紋與虎紋更為顯著。

改正上述不良習慣，並配合適當的拉提方法，可有效改善法令紋與虎紋的問題！

如何改善法令紋：埋線拉提

埋線拉提是當前備受青睞的拉提技術之一，特別適合希望快速改善法令紋及虎紋的人士。Redefine by EVRbeauty採用國際知名的德國APTOS埋線技術，通過在皮膚脂肪層植入可吸收的線（如P(LA/CL)線），利用線的拉力將下垂的組織向上提拉，同時刺激膠原蛋白增生，達到緊緻肌膚的效果。APTOS埋線以其精準的設計和多樣化的線材聞名，能針對不同程度的法令紋與虎紋進行個性化拉提，效果自然且持久。

APTOS埋線拉提的優勢如下：

- 即時效果：治療後可即刻見到法令紋與虎紋淡化，面部輪廓更為立體。

- 長效刺激：線材在6至12個月內逐漸被人體吸收，期間持續刺激膠原蛋白生成，效果可維持2年。

- 安全專業：APTOS技術由經驗豐富的醫生操作，僅需局部麻醉，恢復期短，適合忙碌的都市人士。

- 透明質酸：全球唯一加入透明質酸的埋線品牌，具提拉效果外更能改善膚質

Redefine的APTOS埋線服務結合先進儀器與專業團隊，確保治療安全且效果顯著，助您輕鬆改善法令紋與虎紋，重塑年輕輪廓！

如何改善法令紋：按摩

若您傾向非入侵性的方法，按摩是一種簡單且有效的拉提方式，適合改善初期法令紋及虎紋。通過適當的按摩手法，可促進面部血液循環，增強肌膚彈性，緩解肌肉緊張，進而淡化法令紋與虎紋。

按摩方法如下：

步驟1：在臉部塗抹按摩霜或精華油，減少摩擦對皮膚的傷害。

步驟2：用指腹從嘴角向鼻翼方向輕輕推拉，沿著法令紋路徑按摩，每次約1分鐘。

步驟3：再用指腹從嘴角向下巴方向輕推，針對虎紋部位按摩，促進血液循環。

每日堅持按摩5至10分鐘，長期下來可有效改善法令紋及虎紋，同時提升肌膚的緊緻度。

如何改善法令紋：無針埋線

無針埋線是一種新興的拉提技術，適合不願接受入侵性治療但仍想改善法令紋與虎紋的人士。此技術利用高能聚焦超聲波（HIFU）或射頻能量，將能量傳遞至皮膚深層，模擬埋線拉提的提拉效果，同時刺激膠原蛋白再生，達到緊緻肌膚的目的。然而，需注意無針埋線的成效相較於傳統埋線拉提（如APTOS技術）可能較為有限，特別是對於較深或頑固的法令紋與虎紋，其提拉力度及長效性可能不如植入線的直接效果顯著。

法令紋與虎紋的出現不僅影響外觀，更令人顯老無神。通過改正加深法令紋的5大不良習慣，並選擇適合的拉提方法，如埋線拉提（特別是APTOS技術）、按摩或無針埋線，您可有效淡化法令紋與虎紋，重拾緊緻年輕的肌膚。EVRbeauty旗下的Redefine提供專業的醫學美容服務，無論是埋線拉提還是無針埋線，均由專業醫生主理，助您實現理想的拉提效果。

Aptos 埋線為什麼要選擇Redefine by EVRbeauty？

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