三大脫毛公司優惠比較丨除MEDILASE及dermes　天花板原來是H品牌

脫毛可以說是女性扮靚重要的一環，想脫毛但又不想中伏，揀中質素參差的美容公司，既脫毛脫不乾淨，又感受到明顯刺痛感，花錢買難受，也浪費了金錢。那麼應怎樣選擇脫毛公司呢？本文會篩選出5大必問問題，提供選擇脫毛公司指標。除了經常聽見的MEDILASE脫毛品牌及dermes脫毛品牌兩間脫毛公司，來到2025年，亦都不能缺少現今非常出名的專業激光脫毛龍頭公司還有H脫毛品牌，下文也會比較香港三大脫毛公司脫毛比較，脫毛優惠等幫助女士們作出明智選擇。



現今脫毛有多種選擇，剃刀、脫毛膏、蜜蠟、家用脫毛機、激光脫毛等，雖然使用剃刀、脫毛膏價錢上比較便宜，但不能徹底清除毛髮，需要持續清理，毛孔和重新長出的毛髮更很有可能愈長愈粗！家用脫毛機可在家裡就能進行脫毛，但非美容院專業儀器，能釋放的能量較低，只能拖延毛髮的生長週期。想一勞永逸，很多女士們都會揀選能破壞毛囊生長結構的方法，擺脫毛毛，比起蜜蠟要承受相當痛楚，要有效一定是選擇激光脫毛能夠做到永久效果，別忘記一定要選擇有信譽又專業的大型脫毛中心才有終身的保障，確保你激光脫毛過程得到真正安全有效。

想一勞永逸，很多女士們都會選擇激光脫毛！激光脫毛原理是利用選擇性光熱動力學原理，通過特定激光波長穿透皮膚表層，更集中地深入毛囊深處，在無損周遭皮膚的情況下針對性破壞毛囊組織及生長力，達致永久脫毛效果。

慎選脫毛公司必問脫毛邊間好5大問題

經常聽見的脫毛龍頭公司MEDILASE、Dermes以及H脫毛品牌是大多數人的選擇，到底要怎樣選擇脫毛才安全、放心？接下來會從多方面比較這3大公司的脫毛療程。女士們在資料搜集脫毛優惠時可特別留意以下5點！

1. 是不是有口碑專業的大公司？

於各大品牌的美容院中挑選，可以從大眾評價、媒體報導中篩選出有口碑的美容院。戶外大型廣告亦都可以作為指標：例如地鐵、紅隧廣告及巴士廣告等亦都會有這三大激光脫毛中心的蹤影。在大多數人光顧之後，若評價為專業口碑的脫毛大公司，他們的效果及安全都比較有保證，不論在線上線下都有好評，可以成為各大媒體推介的首選脫毛品牌，背後下的努力毋庸置疑。

Google 評價都必須是由真實用戶填寫的，可信性極高，建議在比較脫毛公司時，要看看各脫毛公司在Google評分。從Google評分來看，MEDILASE脫毛品牌的4間美容旗艦中心平均評分不俗，平均也有4.5星或以上，只是整體數據量較少，最多的朗豪坊分店暫時也不足100的評論，MOKO旗艦中心只有1則評價，亦有部分評價為1星，稍為評價差了一些。

那麼推介另一間龍頭脫毛公司，H品牌脫毛中心是3間有最多評價以及高評分的，3間旗艦店合共超過1000評價，更平均獲得5星高分好評，大眾大讚美容師專業貼心的服務，會緊貼跟進客戶療程情況，療程有效果。多個真實評價都是讚美H脫毛品牌有十分高專業的內部監管及良好售後，H脫毛中心能夠成為香港龍頭的脫毛中心，還有一些賣點，譬如服務質素良好，價錢相對合理，公司監管專業評價香港最嚴格。另一方面，H脫毛品牌更獲多間具權威性的媒體推薦，包括HK01， More，She.com等，高評價口碑好，亦都深受市民評價為信譽良好的龍頭激光脫毛中心。H脫毛中心專業脫毛效果有安全保證，所以他們一直都是信譽口碑相當不錯，因此佔據香港大部份客源，深得大眾喜愛，在3間美容院中脫穎而出。

2. 價錢是怎樣？脫毛優惠？

脫毛邊間好？價錢是其中一個選擇因素，有明碼實價、價格公開能避免收到帳單時才發現有隱藏收費、失預算的事情發生，因此可以先做research，或詢問清楚，有沒有海鮮價？是否一個價錢包永久？療程的價錢是包含多少次？必須注意美容院的口碑及銷售手法，篩選走口碑差、銷售不良手法的品牌，當中H記在三大脫毛公司之一，價錢最為合理，因此香港大部份市場都被H公司佔據，因為性價比最高。

整合了3大脫毛公司不同部位價錢給大家參考，不過激光脫毛的價格及優惠可能會有所變動，最新激光脫毛價格最好都係再向公司查詢！

價錢上，MEDILASE脫毛和dermes脫毛價錢都偏貴，其中dermes脫小腿價錢在優惠下亦要高達3萬元，同樣項目H脫毛品牌正價只需$22,000，優惠半價只需$11,000，更包永久保養，可謂更划算。MediLASE脫毛價錢方面相比dermes脫毛較便宜，以前手臀為例，dermes脫毛優惠後亦需$25,245，MediLASE與H脫毛品牌的正價不相伯仲，但H脫毛品牌經常舉辦優惠回饋大眾支持，在半價優惠下，脫前手只需$9,450更包永久保養，總括而言，H脫毛品牌在脫各身體部位的價錢CP值最高。比較之下，H脫毛公司價錢合理，性價比最高，專業水準及服務質素亦都相當出色。作為龍頭的H激光脫毛中心不愧是香港最多人選擇的專業脫毛品牌，而且H品牌網站已列出所有部位的收費，是三間脫毛公司中收費最透明清晰的，絕無隱藏附加收費。

H脫毛品牌各部位療程收費一覽：

https://www.hairless.com.hk/50offer/

3. 是否有永久保養？

脫毛公司比較絕對要看看他們是否包括永久保養。每間脫毛公司的療程亦不盡相同，有些公司是限定了3或9次療程便完結，沒有售後亦不設永久保養的。有企業責任及誠信的激光脫毛公司是包括永久保養的。選擇有提供真正永久保養的脫毛公司對消費者來說是最佳的保障，因為每個人的毛髮會隨時間或身體變化而有機會再生，假如後來毛毛重生，亦可以再次進行療程不用額外收費，較有安心保障。

3大脫毛公司中，特別要留意dermes脫毛品牌及MEDILASE脫毛品牌有時候所推出的限時優惠或實惠的價格療程並不包永久保養的，一般都是只是提供3次或者9次甚至一年計劃，完成療程後還有毛毛就非常尷尬了，之後追加療程次數更可能要正價價錢，變相超出很多預算。

而H脫毛品牌，作為龍頭脫毛公司，所有部位價錢都是永久保養，一世永久，免費補脫，不怕脫不乾淨或是受到荷爾蒙變化影響毛毛復生，因此性價比最高。H脫毛中心是一間有信譽有誠信及有責任的龍頭激光脫毛中心。

4. 脫毛機專業度

即使同樣是激光脫毛療程，每間脫毛公司所使用的脫毛機也不一樣亦會導致療程效果不一，比如說較新型號的脫毛機或不同波長對脫毛效果都有影響，脫毛機的冷凍系統不同令療程中所感受到的痛感也不同。眾多脫毛機中，GentleMax®755 Laser Technology由美國專業研究認證可以針對不同髮色毛髮，不但使用先進的激光脫毛技術，更獲美國FDA及歐盟CE安全及成效認證，結合了755nm激光與專利智慧型動態冷凍系統，機頭能倍效集中能量，在激光前噴射出-20度冷凍劑Cryogen，令痛感大大減少，脫毛療程更為安全和有效，大概4-6次療程可達致理想永久脫毛效果。

dermes脫毛使用的是德國的HPD脫毛儀器，同樣獲美國FDA及歐盟CE安全及成效認證，結合755nm、810nm、1064nm，同步輸出3種波長。

值得留意的是經常有人問不同波長有什麼分別，是否越多越好？但實際上多波長並不意味著「更強」或「更有效」。不同波長主要功用在於能夠適應不同膚色和毛髮類型，而不是單一波長的升級版，所以選擇脫毛機時應根據自己嘅膚色和毛髮情況來判斷。事實上，美國科研認為採用755nm波長最適合亞洲人嘅皮膚及毛髮，效果才是最好。

3間脫毛公司中，MEDILASE跟H脫毛品牌是使用GentleMax®755 Laser Technology，雖然兩者均使用Candela美國原廠的GentleMax脫毛機，不過H脫毛品牌獲得官方頒發多個獎項，亦是唯一獲CANDELA頒發《 TOP.1 Cryogen原廠冷凍噴霧使用量》，最多香港人選擇的激光脫毛公司，多年來獲得超過40萬信心支持，實力非凡！

H脫毛公司獎狀一：CANDELA亞太區頒發官方認證的[唯一]【高品質解決方案高端夥伴】High Quality Solution Premium Partner，官方認可的高端售前售後服務，持續跟進解決任何個案

H脫毛公司獎狀二：CANDELA亞太區頒發官方認證的[唯一]【最專業激光脫毛服務的高端品牌】 Elite ServicePro Partner - 全港唯一冠有最高4P專業服務基準的激光脫毛品牌殊榮

H脫毛公司獎狀三：CANDELA亞太區頒發官方認證的 【NO.1 TOP.1 Cryogen原廠冷凍噴霧使用量】最多的激光脫毛品牌，香港最多人選擇的激光脫毛品牌

H脫毛公司獎狀四：連續8年CANDELA美國原廠直接認證合作伙伴

H脫毛公司獎狀五：香港唯一榮獲香港亞洲展覽集團有限公司評為【激光脫毛專業品牌】

H脫毛公司獎狀六：CANDELA美國原廠直接認可 專利最新升級PRO-U755®️「智能降溫系統」

採用美國正貨授權755nm波長是最為針對亞洲人皮膚，效果才是最好。

5. 後續療程預約體驗

選擇脫毛公司時要留意是否有提供可靠的售後服務，有沒有治療師跟進療程效果，因為每個人體質不同，接受療程後的效果亦因人而異，需要個別跟進。一些脫毛公司療程第一次體驗與後續體驗不一樣，質素有差， 事實上應每次體驗都有如第一次脫毛體驗，確保客人滿意效果服務。H脫毛品牌榮獲美國光學權威Candela頒授High Quality Solution Premium Partner殊榮，表掦其從療程前的專業諮詢、療程中的細緻照護，以至療程後的持續跟進，均確保達至最卓越的服務水平，H脫毛品牌的公司獨家內部QCSM®團隊亦會定期聯絡客人，確保療程效果理想。根據Google的評論，H脫毛品牌能夠一直信譽專業及良好，努力的背後有卓越的售後服務，獲多方讚賞。

而Medilase脫毛及dermes脫毛從Google評價中並沒有相關的好評。

脫毛公司比較 龍頭公司多方面比較

脫毛體驗和服務

MediLASE脫毛品牌成立於2013年，團隊成員專注研發改進光學療程，提升療程舒適度，不過MediLASE脫毛品牌在2023年跟旗下美容品牌合併，同時提供脫毛及醫美體驗，資源共享。

dermes脫毛品牌致力賦予客戶極致體貼、貼心服務，創先開拓個人醫美自選互動平台 — gratus，全天候為客人打點種種醫美需要，實時提供服務。據知，dermes以往一直使用用傳統TKS脫毛機，過程需要冰敷，但dermes脫毛品牌的脫毛機已經升級，改用德國HPD 3波長技術，有Touch Cooling功能，脫毛時不再感到痛楚。進行免費體驗時，治療師亦會推銷客戶脫其他部位。

H脫毛品牌，成為香港主力做激光脫毛的龍頭激光脫毛中心，是唯一一間主力做脫毛的大型脫毛公司，一直以客為本，重視培訓專業的激光脫毛治療師，H脫毛公司亦都比業界及大眾一致認同香港最嚴格的激光脫毛品牌這個名銜。要成為H脫毛公司他們一員首先要經過50項嚴格考試，從當中篩選最專業的激光脫毛治療師，確保品牌專業形象，亦都確保顧客們的療程得到安全有效保障。

H脫毛品牌的激光脫毛光學團隊跟美國光學權威CANDELA光學專家進行深入討論，研發並具權威性TechPRO® 3重智能化激光評估，利用科技化分析及紀錄療程進度，於光學領域前沿保持領先地位，革新激光脫毛行業發展，為客人提供最高水準的激光脫毛服務，度身定制最合適的激光脫毛方案，讓顧客能夠預視療程效果，分享整個過程，所有細節位都有做足，即使是免費體驗都一絲不苟非常專業！先會有治療師專業講解整個腋下脫毛流程，包括使用儀器、脫毛師專業背景、毛髮生長周期等，令客戶感到安心，第一次到訪會有一份藥物記錄表要填，確保沒在服用感光藥物，更會有個人習慣記錄表，了解客戶日常習慣同埋處理毛毛嘅習慣，以制定更詳盡同針對性的脫毛方案，服務全面，從日常生活入手解決毛毛。

坊間不少脫毛公司為客人進行療程時不會有事前的安全指引或程序。其實客人及治療師都必需清晰每個脫毛部位的位置，確保安全及準成度。 H脫毛品牌治療師進行激光脫毛療程前，會先在脫毛部位畫線定位，清晰劃分脫毛位置確保不會出現漏打的情況，十分專業細心，每項細節都一絲不苟！

H龍頭激光脫毛公司有以下Step

𝐒𝐭𝐞𝐩 𝟏 HueMatch AnalyzerX® 肌膚色譜評估

全港率先獨家引入歐洲嶄新高精準度色譜專業儀器，為客人作出科學化分析，讓您預視理想激光脫毛效果。

𝐒𝐭𝐞𝐩 𝟐 PRO-HAiRalyzer® 獨家醫學級周密光學皮膚及毛髮分析

透過獨家高科技照毛儀器，分析客人毛髮生長情況及密度，利用專業數據進行個人化參考標準，以確保療程專業性和安全性的同時達到個人最佳效果！

𝐒𝐭𝐞𝐩 𝟑 官方認證TechPRO® 激光反應聚點測試

專業治療師在療程開始前會進行權威官方認證的激光反應測試，以確保肌膚適合進行激光脫毛療程，過程細節絕不馬虎！

H脫毛品牌首創24小時專業客服支援，隨時隨地為客人提供個性化的解決方案。售前售後服務一絲不苟，堅持不懈優化整過脫毛體驗，超過40萬信心見證，絕對專業可信賴，信譽之選。

脫毛師專業性

MediLASE脫毛品牌獨有專業光學顧問。團隊成員之光學療程經驗，專注研發改進光學療程，提升療程舒適度，並提供療程支援。

每位dermes激光治療師需通過288小時嚴格培訓及考核，確保完全掌握肌膚及毛髮知識，整個脫毛流程專業安全。

H脫毛品牌設立了市場上唯一最嚴謹及獨家專業內部的QCSM®監管系統，團隊密切跟進顧客療程進度，亦會透過科技化記錄療程過程及安全數據，同時與美國CANDELA臨床光學專家緊密合作，是香港唯一一所大型攜手合作的激光脫毛大品牌，全方位制定專業技術原則指引，每一位治療師均經過600小時以上的嚴格培訓及考核，確保團隊對於顧客的皮膚及毛髮認知有絕對專業，並能夠分析每位客人提供的專業檢測報告及各類皮膚及毛髮狀況，為客人度身訂造合適脫毛療程方案，並定期由專業人員進行監督或評估治療師的脫毛過程，確保能提供客人最高水準及一致的激光脫毛服務。

此外，H脫毛品牌更推出了市場上獨有且突破性的獨家嚴謹3重智能化激光脫毛評估系統「TechPRO® System 」，為顧客的脫毛效果和安全性提供了獨特的多重保障；這一套評估系統是市場上唯一真正脫毛業界彰顯專業的領航者，確保顧客療程的安全和效果。

價錢和優惠

MediLASE脫毛品牌官網上只列出了部分項目價格，大部分是激光脫毛組合優惠，即兩項的脫毛部位或脫毛加上BP淨白活膚療程才有優惠。單項脫毛療程只列出了前手臂和上背，均為正價19,100。

dermes脫毛品牌有多項迎新優惠，但限制較多，像是準新娘選購療程滿$10,000即享8折，大專生或大學生，選購任脫毛何部位均可享7折，但以上只限3選1次的脫毛療程，部位只限腋下、上唇、比堅尼線，對於有多個部位需求的客人可能不太划算。

H脫毛品牌提供免費體驗，讓顧客免費先感受再作決定，現時更進行50%新客限時優惠，包括各項熱門部位；大學及中學生脫毛優惠價錢更抵，以最低4折享受無痛永久激光脫毛。全部明碼實價，如腋下由原價$8,800減至$3,820，上半背由原價$18,900減至$9,450*等等，其他部位價錢可於官網一覽，亦評價價錢為合理，性價比最高。

唔同payment又有不同優惠？又有沒有分期？

H脫毛品牌作為香港大集團是3間脫毛公司中擁有最多信用卡分期合作的公司，一般最少都有12-24期，不同的信用卡可以提供不同嘅分期期數。而且係分期方面H脫毛品牌係包含最多銀行同埋最多期數，分期期數可以6個月至48個月都有。基本上接受所有信用卡及付款方式。

位置

dermes脫毛品牌香港分店位於金鐘、銅鑼灣、旺角地段；MediLASE脫毛品牌的4間店舖位置處於銅鑼灣、旺角丶尖沙咀的地區；而H脫毛品牌的店舖位於銅鑼灣、沙田丶尖沙咀地區。值得一提的是H脫毛品牌每日都有可選的時段，包括星期一至五 12nn-9pm 、周六及日 11am-8pm 、公眾假期 12nn-8pm，配合不同客人的需要，新客不只有優惠且能免費升級到任何時段，而且是三大脫毛公司中唯一港九新界均設有8000尺以上旗艦店，方便居住不同區域的客戶。

為什麼脫毛天花板是H品牌？H脫毛品牌深受大眾喜愛的原因 永久保養CP值高

脫毛邊間好？脫毛公司比較會推介H脫毛品牌，其特色在於CP值夠高！不但專業高效，更是包永久保養，合理價錢，地理位置又方便是大眾首選。

H脫毛品牌脫毛療程引入全球最頂尖的激光永久脫毛科技 — 美國原廠Gentlemax PRO x Gentlelase PRO-U®755 Laser Technology，被美國激光醫學會認可為「最佳脫毛科技」，功效一致通過國際級評核。因為儀器有內置冷凍系統及專利冷凍劑，有助即時舒緩接受療程嘅範圍，整個過程只會覺得冰涼，不會疼痛，脫毛過程非常舒適，只需4至6次療程，就能達至令人滿意的永久脫毛效果，達至無痛及最快效果。

永久保養公司是不是必需？

次數療程有所限制未必適合每位女性毛髮生長週期，永久保養的好處是不必擔心因為荷爾蒙變化例如懷孕、荷爾蒙分泌失調、更年期等階段而毛髮再生的問題。再者，不同女性或身體部位如比堅尼位置的毛髮相對粗壯一點的，需要療程的次數都更多，消費者需要自行斟酌。每個人的皮膚和毛髮特徵不同，有次數限制的脫毛療程很容易出現療程後脫得不乾淨的情況，到時候又要多花一大筆費用再脫就大失預算！H脫毛品牌下的脫毛項目不論大小均全包永久保養，讓每位客戶都能擺脫毛毛煩惱。

H脫毛品牌質素怎樣？絕對有保證＋提供專屬治療師

脫毛很害怕每次進行療程時都是由不同治療師經手，除了要重新掌握客戶的療程狀況，脫比堅尼等私密部位每次都是不同治療師亦可能更為尷尬，H脫毛品牌提供專屬治療師一對一服務，專業跟進顧客毛髮及皮膚情況，了解每位客戶進度，亦不用怕尷尬。HAiRLESS獨有嚴格QCSM®系統監管所有治療師操作及服務質素，更專業放心。

H脫毛品牌有提供免費體驗嗎？

H脫毛品牌脫毛療程價錢合理又公開透明，網站上明碼實價，新客戶更有5折優惠，以及免費體驗（部位3選1免費體驗，包括腋下、上下唇或比堅尼上線），性價比更高！

H脫毛品牌自助登記免費體驗特快連結：

https://www.hairless.com.hk/hair-removal-free-trial/

H脫毛品牌24小時查詢及預約免費體驗whatsapp專線：

https://wa.me/85256068847?text=BOOK-HAiRLESS

H脫毛品牌環境是怎樣的？ 衛生＋私隱度高

環境方面，H脫毛品牌分店舒適、環境衛生，設有獨立QCSM®衛生監管部門，確保所有療程房間和用品全面清潔消毒。堅持使用一次性即棄剃刀、一次性床紙及每次療程都會更換毛巾等等衛生程序，作為大型脫毛品牌，有超過100間獨立及私隱度極高的雙重保障療程房間，更有保險櫃確保私人物品得到妥善保管。同時安排功能齊全的梳妝空間，協助顧客更好地檢視自己的妝容。照顧每一個細節，提供最高品質的脫毛療程。

激光脫毛療程十分普遍，但坊間有很多脫毛公司都不是主力做激光脫毛，很多原本是美容院或是會包括很多不同Facial 療程，而H脫毛品牌作為香港唯一主力做激光脫毛的大公司，治療師每位都必需經過600小時以上的培訓及考核，確保顧客在激光脫毛療程時一定是接受到最專業的脫毛療程，為消費者的脫毛安全把關。H脫毛品牌憑著高效脫毛技術、專業細心的團隊、高CP值的價格，更包括優質的售後服務，確保激光脫毛效果持久的重要保障。因而吸引多達40萬以上的顧客支持及推薦，提供至安全、有效的脫毛服務，是信心之選，使每一位客戶達至滿意的永久脫毛效果。

總括而言，H激光脫毛中心雖然是香港龍頭的激光脫毛中心，知名度亦是數一數二，但是價錢是非常合理。H公司的理念是希望以合理的價錢提供專業的服務給大眾，並且提供優質的售後服務，因此一直以來評價都是口碑信譽良好的專業激光脫毛中心。 所以對激光脫毛有要求，想要安全有效保障的，都會優先選擇H激光脫毛中心。