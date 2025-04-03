VITAE好唔好？FaceGym心型面幾錢？比較FaceMORE塑顏V面

隨著年齡增長，面部輪廓鬆弛、包包面、皺紋逐漸浮現顯老，要重新撐起蘋果肌，還原緊緻V面，很多女士會選擇面部緊緻療程，現時市面上兩大熱門面部緊緻療程有VITAE FaceGym™️ 心形輪廓療程和FaceMORE塑顏 V 面輪廓緊緻系統(心型面系統)，2者均稱可以強化面部肌肉，撐起肌底承托力並即時撐起面部輪廓，到底VITAE 好唔好？心型面療程好唔好？FaceMORE 和VITAE 心型面要怎樣選擇？兩項療程又分別有什麼特色、效果如何？以下將逐一比較！



VITAE 及FaceMORE都是採用一樣的儀器及一樣的療程，那麼兩間公司有什麼分別？那一間公司更有性價比及優勝之處？

VITAE FaceGym™️ 心形輪廓療程特色

VITAE為輕醫美中心，品牌理念實踐美麗與健康的完美平衡，VITAE FaceGym™️ 心形輪廓療程是皇牌療程，以「心形輪廓」及「線條緊緻」為主題。

VITAE FaceGym™️ 心形輪廓療程3大步驟擊退蘋果肌下垂、皺紋、毛孔粗大等面部肌膚問題，先是深入肌底5mm，激活肌底細胞再生力；再以獨有射頻及超聲波技術Plump漲蘋果肌，再以儀器刺激真皮層的膠原蛋白及彈力蛋白，提升肌膚鎖水力及彈性；最後拉提V面及緊緻Jawline，高能量聚焦超聲波，配置中空技術，輸送熱能到皮下3至4.5mm，拉緊真皮層及筋膜層(SMAS)，收緊及拉提面部線條。

VITAE FaceGym™️ 心型輪廓療程3個步驟

FaceMORE 同樣擁有心型面輪廓緊緻療程，相較之下VITAE好唔好？立即分析FaceMORE 塑顏 V面輪廓緊緻系統的獨特之處。

FaceMORE塑顏 V 面輪廓緊緻系統特色 3步達成緊緻心型面

FaceMORE是All Face Beauty Group 集團旗下美容品牌，為全港5大輕醫美品牌之一，堅守「以客為本，以心許諾」的服務宗旨，照顧不同顧客的皮膚需要，所以創立不同優質高效的膚質療程組合供顧客享用，而FaceMORE的塑顏 V 面輪廓緊緻系統亦是他們的皇牌療程之一，做到心形面效果。

FaceMORE塑顏 V 面輪廓緊緻系統是非入侵性療程，3步達成緊緻輪廓心形線條。療程採用的3部先進的儀器專業先進、高效安全，以無痛無創從底層鞏固彈力結構，能量直達筋膜層，刺激32組面部肌肉收縮，由底層鞏固面部肌肉，對抗衰老下垂肌膚，6大功效由內而外改善輪廓，維持立體飽滿心型輪廓，重拾年輕面部線條，技術獲美國FDA、歐盟CE和韓國KFDA、GMP等臨床醫學認證，儀器100%原廠保證絕對安心，而FaceMORE美容師均需接受公司內部嚴格獨家QCSM系統監管制度嚴格訓練，確保療程手勢一致性、效果安全、可靠、有保證。

除此之外，FaceMORE是擁有全港獨家QCSM內部嚴格監管制度的大型美容中心，所有的療程都經過公司內部監管確保療程安全有效，治療師都經過600小時以上的專業訓練，操作手法、療程時間控管以及對肌膚及美容知識有絕對專業認知，治療師亦清楚了解不同療程和技術的使用方法及注意事項等，同時遵循相關的安全標準，有助達到治療過程的最高安全性和有效性，令每位客人皆能獲得最佳療程效果。

FaceMORE亦為評價良好的售後服務保證，價格透明，一直受到大眾信賴及口碑認證，大受好評，其業務極速發展，大型旗艦店更佔地超過8,000尺及全港100多間療程房間，確保預約療程順利。

為什麼FaceMORE 塑顏 V 面輪廓緊緻系統廣人熟悉？

FaceMORE 獨特之處1）全港獨家Face Analysis 定製個人化肌膚改善醫美方案

FaceMORE認真對待每一位客戶，每個人的膚質及想改善問題均不一樣，因此在進行療程前，專業並具有豐富經驗的FaceMORE治療師會先為客戶進行獨家醫美級別肌膚輪廓及膚質評估，配合使用全港獨家面部眼部360度3D膚質系統 Face Analysis，由毛孔、色素、細紋分析肌膚狀況，數據化顯示皮膚問題，客觀分析及監測療程進度，治療師會因應皮膚狀況提供個人化肌膚改善建議，定製個人化肌膚改善醫美方案，務求全面照顧不同客戶的需求，切合需求，在之後進行塑顏 V 面輪廓緊緻系統時，就更能事半功倍，將效果最大化。

FaceMORE 全港獨家 Face Analysis

FaceMORE 獨特之處2）採用最新一代BTL Exion第五代膠原槍 刺激膠原蛋白增生

VITAE FACEgym™️ 心型輪廓療程 比較 FaceMORE塑顏 V 面輪廓緊緻系統

Step 1 深入5mm撐起肌底

面部肌肉與其他肌肉一樣，會隨著年紀漸漸老化，導致肌肉漸漸失去支撐力，使面部變得下垂、欠缺彈性、法令紋加深，出現老態。FaceMORE塑顏 V 面輪廓緊緻系統與Vitae facegym一樣，有別於一般提拉緊緻療程，不只針對面部提拉，而是會首先由肌膚承托力入手改善面部老化根源問題，以高端技術幫肌膚鍛鍊核心肌肉，提升承托力，令面部肌膚保持年輕彈性！

FaceMORE塑顏 V 面輪廓緊緻系統與Vitae facegym都是採用相同的Jumpstart儀器，香港暫時好像只有這兩間公司獨家引入這個儀器，因此想有效針對面部肌肉鍛鍊一定是優先選擇FaceMORE 或 Vitae。兩家公司的step 1 都會先進行面部肌肉鍛鍊，以獨家雙效Jumpstart技術直達肌底最深5mm肌肉層，配合活細胞光學科技，有效提升肌底承托力+88%，減淡皺紋+80%，有如幫肌膚做運動，收緊全面肌肉線條，撐起肌膚清晰輪廓。

Vitae把療程命名為Jumpstart肌源喚活療程，做的時候感覺是全面做1 round，大約5-8分鐘左右時間就完結了。而FaceMORE把療程命名為JS肌底活細胞喚活療程，而且是跟足官方原廠指引最有效果時間進行療程，全面位置療程進行15分鐘，療程時間長些，感覺性價比較高。另外，FaceMORE進行療程時，感覺是全面的肌肉位置都有重點針對的，完成step 1 後已明顯感覺到皮膚更有彈性及整個面部都有一種做完運動的緊緻感。

Step 2 Plump漲蘋果肌

提升肌膚承托力後，FaceMORE塑顏 V 面輪廓緊緻系統Step 2 採用最新一代BTL EXION™ 頂尖逆齡科技，進行第5代BTL EXION膠原強效緊緻面部療程，全面緊緻，plump漲膠原。

FaceMORE塑顏 V 面輪廓緊緻系統Step 2 採用最新一代BTL EXION膠原槍

FaceMORE是最港首批率先引入最新BTL Exion膠原儀器的美容院，一直持續引入最新科技、頂尖儀器及專業美容師，務求達到美容療程的最佳效果。由英國BTL原廠直接官方授權中心的指定合作夥伴 ，100%受官方認證，更被原廠BTL認證為Premium partner，療程擁有原廠正貨保證及安心可靠，FaceMORE絕對跟從BTL官方指引的黃金標準。

FaceMORE BTL Exion 膠原槍獲得BTL原廠認證

英國BTL Exion 的定向超聲波結合單極射頻技術，以無痛、無創、安全、強效國際級頂尖科技360°提升面部輪廓，能量深入網狀真皮層，全面性均熱效應，可以刺激膠原蛋白增生，令面部回復滿滿膠原蛋白，改善細紋、plump漲蘋果肌。BTL Exion更是市面上唯一一部儀器能刺激膠原蛋白同時令透明質酸自生，療程後滋潤度都會大幅提升。

BTL 原廠全新推出的BTL Exion是最新第五代膠原槍，有效提升膠原蛋白＋47%、 透明質酸+224%，緊緻拉提下垂肌膚，Plump up 蘋果肌。

FaceMORE的治療師全都是經過嚴格全廠培訓，謹遵BTL原廠指引及配合獲英國BTL原廠官方認可的專業手法進行療程，根據有效黃金標準進行整個BTL療程，因此整個療程時間是配合心型面最佳效果呈現。

因為BTL膠原槍效果取決於時間及溫度，療程溫度要到達刺激膠原蛋白的最佳溫度才能真正讓膠原蛋白增生，否則時間不足或溫度不足都會令效果大打折扣。FaceMORE治療師實時追蹤療程進度及調整，令整體溫度監控得更好，維持皮膚網狀真皮溫度在 38-42°C 之間，不但能達到溫度，療程效果都能最大化。所以第五代膠原槍比第四代無論是技術、舒適度及效果都更加出色，消費者一定要選擇最新一代。

新舊膠原槍大對比

坊間及市面上美容公司是採用第四代膠原槍BTL EXILIS ULTRA 360™️，相比下第五代效果相差很遠，另外坊間亦有很多假冒儀器及雜牌機，效果安全成疑。

消費者難以分辨，所以消費者可以於BTL官方網站查詢原廠認證並採用最新一代BTL Exion 的美容品牌：https://www.btlmedical.com.hk/exion/face

FaceMORE 採用最新一代BTL Exion

VITAE採用第四代膠原槍BTL EXILIS ULTRA 360™️及把療程命名為Collagen Boost 膠原倍生療程

VITAE好唔好？儀器新舊絕對會是其中一個考量因素，於BTL官網顯示，VITAE採用的是第四代膠原槍BTL EXILIS ULTRA 360™️，儀器未升級為最新第五代膠原槍，無論是效果還是安全性，都未能達到最好，消費者可以於官網查閱，而VITAE好唔好就可以收集更多資料，仔細考量。

Step 3 提升V型輪廓

Step 3 Vitae及FaceMORE都是會使用Hifu技術達致V面提拉的效果，Vitae療程名命為V-Face 360 輪廓拉提緊膚療程，不過由於Vitae採用的V-Face是沒有發數消耗品，能量相對上較溫和，做的時候沒有什麼大感覺。而FaceMORE採用的是Liftera - V 專業無針埋線療程，使用最新拉提緊緻技術，被譽為 HIFU 的升級版，針對下半面，下巴、雙下巴位置達到緊緻效果，有別於傳統HIFU，Liftera v無針埋線除HIFU技術以外，更特別採用專利TDT熱能擴散技術，透過技術不停輸出能量並分散熱能，以渦旋式打法讓肌膚慢慢達到目標溫度形成隱形能量線，從而刺激膠原蛋白增生，相比起直接輸出熱能的HIFU技術更加舒適無痛，無需恢復期。

FaceMORE 配備獨家三重治療頭，精準直達皮膚1.5mm、3.0mm及4.5mm深度輸入能量，能量深入筋膜層，建立緊密彈力網。而Liftera-V的機頭是有發數消耗的，每一發的能量線都非常足夠，能夠精準輸出，因此更能夠確保能量輸出的穩定性，做的時候相對感覺更實在，療程後亦即時明顯見到有效拉提緊緻效果，即時無痛瘦面，緊緻Jawline。

FaceMORE塑顏 V 面輪廓緊緻系統優勝之處

優勝1. FaceMORE擁有獨家QCSM嚴格監管

而VITAE好唔好？FaceMORE好唔好？就監管而言，FaceMORE獨有嚴謹QCSM系統監管制度，FaceMORE特設QCSM監管部門，部門會專業評核美容師操作及服務質素，在實際操作前，每位美容師均經過 600小時以上的專業培訓，確保所有美容師均擁有豐富經驗及通過嚴格培訓，包括皮膚理論、儀器操作、療程手勢等項目皆達到公司的嚴格要求。加上美容療程每個部位的療程手法及時間控管都跟足廠商建議，FaceMORE 嚴格訓練治療師確保每次療程都是達到最大效果。

相比之下，VITAE未有公開提及過有關訓練的細節，因此沒有太多的資訊，不過幸好有明星代言人，所以VITAE 好唔好？消費者可以自行選擇適合自己的品牌。

優勝2.獨家專業手法x升級儀器

獨家專業手法配合頂尖儀器可以令療程效果最大化，FaceMORE一直引入最新科技及嚴格訓練治療師，確保療程跟足廠商標準，以Step 2 為例，FaceMORE採用的第五代BTL EXION全新技術被市場和醫學美容界認為比第四代更先進並有升級的效果，第四代BTL儀器沒有像第五代BTL Exion精確控制和AI監測系統，此外，療程效果很大程度取決於手法，每個部位時間的把控、手法、次序都十分講究，FaceMORE治療師都擁有專業獨家手法，並嚴格把控療程時間跟足原廠規定最佳時間，擁有最佳操作時常、頂尖儀器科技，加上獨家專業手法，形成黃金鐵三角，最大化療程效果。相比VITAE，FaceMORE更加以客人為本，持續投資引入新進及更好儀器為助客人得到更好的療程效果，FaceMORE採用更加新進的儀器及受到嚴格監管的專業手法，可性度及專業度更高，始終「一分錢，一分貨」，FaceMORE的價格較為高亦十分合理，消費者選擇療程時可以納入考量。

FaceMORE膠原槍擁有黃金鐵三角，最大化療程效果。

優勝3.療程覆蓋性

一項療程必須跟足時間做足全面，才可以確保每一吋肌膚都得到提升，達到全面提拉功效，FaceMORE的治療師擁有豐富經驗，塑顏V面輪廓緊緻系統裡的每一項療程都跟足原廠指定時間及打法，確保每吋肌膚都覆蓋得到，不會漏掉某部位，同時兼顧肌膚三層結構，由內至外全方位徹底收緊面部線條，Plump漲蘋果肌同時打好面部基礎，全方位解決皮膚問題，如細紋、鬆弛、膠原流失等。FaceMORE療程更加可以根據你的特定皮膚需要自行搭配，款式選擇多樣化，例如特別關注蘋果肌下垂或是法令紋，治療師都可以按照個人需要調整重點進行療程，擁有一定療程彈性，務求令客戶擁有最佳效果。VITAE好唔好？VITAE的療程實質與FaceMORE採用同一款的儀器，而FaceMORE採用更新一代的儀器及有更加高的專業保障範圍，FaceMORE似乎比VITAE更加有保障。

優勝4.硬件及服務配套

FaceMORE好唔好？VITAE好唔好？除了看療程之外，硬件及服務配套都是一大比較點，除了是分店的數量和方便度之外，分店房間是否足夠應付客人？會否難以預約？儀器數目是否足夠應付多位客人需要？對客人而言都非常重要。

FaceMORE好唔好？會唔會好難book？FaceMORE在港九新界均旗艦店，分別坐落尖沙咀、銅鑼灣、沙田，位置方便之餘，店舖擁有8000尺以上超過100間房間，空間大而且乾淨，加上FaceMORE是市面上最多英國儀器BTL Exion 膠原槍的大型美容院品牌，足以應付客人的需要，足夠的儀器加上眾多的房間數量，可以保障客戶購買療程後都能預約順利，按照進度完成療程，而FaceMORE口碑好和有嚴格監管，令顧客更加安心。

FaceMORE 於尖沙咀、沙田、銅鑼灣擁有旗艦店

而VITAE好唔好？會唔會好難book？VITAE與FaceMORE一樣坐落於尖沙咀與銅鑼灣，而VITAE分店數量只有2間，對於其他地區的顧客有一定限制性，而儀器數量都未及FaceMORE多，顧客相對未有太大彈性。

VITAE 於尖沙咀與銅鑼灣擁有分店

優勝5.全港獨有360 Face Analysis 數據化面部問題制定療程

精準的皮膚分析有助治療師及客人更加了解面部問題及量身定製最適合的解決方案，FaceMORE深信每人都是獨一無二的，因此療程都會是依照個人情況再建議調整，提供個人化的醫學美容方案，將皺紋、毛孔、色素等面部問題數據化，就能更準確地了解客人的皮膚狀況。 FaceMORE客人於接受療程之前，都會經過經驗豐富的治療師評估，詳細了解客戶最關注的面部問題量身定製出方案，再配合全港獨有360 Face Analysis，將肌膚問題即時數據化，而且更可靠。

而VITAE療程前並沒有包含皮膚分析，治療師主要是療程前經過肉眼分析評估及問問題去了解客人關注的肌膚問題，並沒有經過專業儀器及數據分析，單靠治療師經驗及肉眼評估，細緻度及可信度都不及儀器準確，所以VITAE好唔好？面部輪廓緊緻療程應該點揀好？消費者可以將2者再仔細比較，詳情建議詢問個別公司及做更多資料搜集。

總括而言：FaceMORE vs VITAE比較之下，FaceMORE大型旗艦店分店選擇更多，採用英國頂級的儀器也較先進，FaceMORE更勝一籌。 價錢方面也相對比較合理。

FaceMORE vs VITAE 價錢比較

從官網所見， VITAE FaceGym 新客試做價$828，而 FaceMORE心型面新客試做價 $980，然而試做後的療程價格VITAE價格並不公開，需要試做完結之後才會公開療程價格，相反，FaceMORE價格公開透明，於官網明碼實價，消費者較易預算，客人可更加安心接受療程，不必擔心被胡亂開價及強迫推銷昂貴的美容療程。

FaceMORE療程價格可於官網查閱，真正公開透明 明碼實價 評價價錢合理 信譽良好及服務不錯的大型美容中心

注重皮膚保養而選擇面部緊緻療程時，除了價錢、療程效果、使用儀器之餘，更要考慮美容院品牌是否值得信賴、治療師經驗和技術、療程體驗等因素，才可安心放心進行療程。

以下亦都查詢了VITAE Facegym 及FaceMORE的療程價錢比大家作參考

同樣是鍛鍊面部肌肉、增加膠原plump漲蘋果肌、緊緻Jaw Line輪廓V面，一次過做3部儀器的療程三部曲，FaceMORE每項療程做的時間都比Vitae更全面，採用的儀器亦相對上較新，價錢亦較親民，性價比較高。

FaceMORE現正進行新客優惠，$980即享塑顏V面輪廓緊緻系統優惠，立即登記或瀏覽官網了解更多！

FaceMORE 肌膚重生中心

有興趣可於官網了解詳情及立即登記，FaceMORE塑顏V面輪廓緊緻系統體驗 ：https://facemore.com.hk/combo/V面輪廓緊緻系統/

FaceMORE 肌膚重生中心

其他療程查詢：https://www.facemore.com.hk

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