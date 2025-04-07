Rejuran麗珠蘭5大水光肌效果 麗珠蘭水光針多久打一次？

​近年來，醫學美容界掀起了一股追求韓星「水光肌」的熱潮，每次看到女韓星們無時無刻都水嫩透亮的肌膚，深受眾多愛美人士的追捧，紛紛尋求讓肌膚恢復年輕、透亮的方法。​在眾多療程中，Rejuran（麗珠蘭）水光針以其卓越的修復與抗衰老效果，成為備受推崇的選擇。​本文將深入探討 Rejuran 麗珠蘭的五大水光肌效果，並解答關於療程頻率及可能的後遺症等常見疑問，助你全面了解Rejuran 麗珠蘭的優勢與注意事項。

什麼是Rejuran麗珠蘭？

Rejuran 麗珠蘭是一種源自韓國的醫學美容注射療程，主要分為黑盒、白盒及藍盒三種版本，各具不同針對性：

Rejuran 黑盒（Rejuran Healer）：最經典、最廣為人知的版本，主要針對肌膚修復與抗老化，適合大部分膚質，特別適合肌膚屏障受損、有細紋或暗沉困擾的人士。它可提升整體肌膚質感，是打造「水光肌」的核心療程。

Rejuran 白盒（Rejuran I）：為眼周專用版本，質地較稀薄，適合注射於細緻的眼周位置，針對黑眼圈、眼紋、眼袋等問題。不少人將它視為改善「初老眼」的秘密武器，讓雙眼更顯神采。

Rejuran 藍盒（Rejuran S）：屬於高濃度版本，主要用於改善痘疤、毛孔粗大與凹陷型疤痕等深層肌膚問題。其修復與膠原刺激能力較強，常見於醫師針對性治療時使用。

其主要成分為多核苷酸（Polynucleotide，簡稱 PN），萃取自三文魚的 DNA。這種成分與人體 DNA 結構相似，能夠有效促進皮膚細胞再生和修復，提升肌膚的整體質素。與傳統的水光針主要提供保濕效果不同，Rejuran 麗珠蘭更注重從根本上改善肌膚健康，被譽為「水光針之王」。

Rejuran 麗珠蘭的五大水光肌效果

1. 深層保濕，提升肌膚水潤度

Rejuran 麗珠蘭能夠深入肌膚底層，提供長效的保濕效果。​透過促進細胞再生，改善皮膚的保水能力，使肌膚由內而外散發水潤光澤，達到理想的水光肌效果。 ​

2. 促進膠原蛋白增生，減少細紋與皺紋

隨著年齡增長，肌膚中的膠原蛋白逐漸流失，導致細紋和皺紋的出現。​Rejuran 麗珠蘭能夠刺激纖維母細胞活性，促進膠原蛋白的生成，從而減少細紋，恢復肌膚的彈性與緊緻度。 ​

3. 修復受損肌膚，強化皮膚屏障

日常生活中的紫外線曝曬、環境污染等因素會損害肌膚屏障，導致敏感和泛紅等問題。​Rejuran 麗珠蘭具有卓越的修復能力，能夠修復受損的肌膚細胞，強化皮膚屏障功能，提升肌膚對外界刺激的抵抗力，減少敏感現象的發生。 ​

4. 均勻膚色，改善暗沉

膚色不均和暗沉是許多人面臨的肌膚問題。​Rejuran 麗珠蘭透過促進皮膚細胞更新，減少色素沉澱，提升膚色的均勻度和亮度，讓肌膚呈現健康透亮的狀態。 ​

5. 收細毛孔，提升肌膚細緻度

粗大的毛孔會影響肌膚的平滑度和整體美觀。​Rejuran 麗珠蘭能夠促進皮膚再生，增加皮膚厚度和彈性，從而收細毛孔，改善肌膚質地，使肌膚更加細緻平滑。

為什麼 Rejuran 麗珠蘭水光針比其他水光針更有優勢？

相較於市面上常見的傳統水光針（如玻尿酸或複合維他命類型），Rejuran 麗珠蘭最大優勢在於「修復力」與「根本改善肌底健康」。

傳統水光針的核心在於補水與短期光澤感，但 Rejuran 麗珠蘭的三文魚PN（多核苷酸）是一項很獨特的生物成分，成分具生物活性，可直接啟動肌膚修復機制。

不僅補水，更促進膠原再生、強化屏障、抗氧化。這代表即使療程後停止數週，其膚質改善效益仍能持續。對於追求長效穩定修護的人來說，Rejuran 麗珠蘭水光針是更進階的選擇。

為什麼 Rejuran 麗珠蘭水光針更適合亞洲人？

Rejuran 麗珠蘭源自韓國，開發初衷就是針對亞洲人偏薄、易敏感、有色素問題的膚質特性所設計。許多西方醫美療程對亞洲肌膚來說刺激性偏高，容易引起泛紅、敏感、甚至反黑問題。

而 Rejuran 在配方濃度、粒子大小、注射深度等設計上，更適合亞洲人皮膚結構與修復需求。不少香港、台灣、日本的皮膚科醫生也推薦 Rejuran 作為「膚質打底療程」，為後續做雷射、換膚打好底。

Rejuran 麗珠蘭以其卓越的修復與抗衰老效果，成為追求水光肌人士的熱門選擇。​透過定期療程，可有效改善肌膚質素，達到深層保濕、減少細紋、修復受損等多重效果。

Rejuran 麗珠蘭水光針多久打一次？

進行 Rejuran 麗珠蘭療程的頻率會根據個人的肌膚狀況和需求而有所不同。​一般建議在初期進行 3 至 4 次療程，每次間隔 2 至 3 星期。​完成初期療程後，可每隔 6 個月進行一次維持療程，以保持最佳效果。​然而，具體的療程安排應由專業醫生根據個人肌膚狀況進行評估和建議。

Rejuran 麗珠蘭水光針會不會有後遺症？

Rejuran 麗珠蘭水光針通常被認為是安全的療程，但如同所有的醫學美容療程，可能會出現一些輕微且暫時性的副作用。​常見的反應包括注射部位的輕微疼痛、紅腫、瘀青或皮膚變色等，這些不適感通常會在療程後的幾天內逐漸消退。​為了降低副作用的風險，建議選擇經驗豐富的專業醫生進行療程，並遵循術後的護理指引。

Rejuran 麗珠蘭邊間好？

如果想找一個值得信賴、專業又細心的地方體驗 Rejuran 麗珠蘭療程，推薦到 Redefine 專業醫美中心。Redefine by EVRbeauty 為香港知名的醫學美容品牌，同時亦是全港首間慈善專業醫美，一直堅持由專業醫學團隊主理，與多個國際FDA、CE、KFDA認證廠商合作，確保療程品質，並持有廠商頒發的持牌證書，技術與專業備受肯定。Redefine by EVRbeauty 的醫生團隊擁有超過1000小時專業訓練，秉持貼心服務精神，為您提供最安全的微整型療程，可為每位客人量膚定制最適合的水光療程方案，無論是初次接觸醫美，還是有豐富經驗的顧客，都能在安全、溫和、有效的環境中，安心變美。

如何分辨 Rejuran 麗珠蘭水光針是否正貨？

近年 Rejuran 麗珠蘭在香港非常熱門，市面上也出現不少來歷不明的仿冒產品或未授權針劑。為了保障療效與安全，以下是辨別正貨的幾個方法：

方法1：留意產品正面包裝盒已貼上香港行貨雷射標籤。

方法2：用手機相機掃描QR code，查看「官網行貨商户」列表。

方法3：查看由香港澳門獨家代理BEAUTISKY授予的原厰正貨證書。

Rejuran 麗珠蘭水光針為什麼要選擇Redefine？

有別於一般坊間美容，𝑹𝑬𝑫𝑬𝑭𝑰𝑵𝑬 遵守以下十大承諾：

1.多年經驗香港註冊醫生全程跟進服務

2.度身訂造個人化皮膚管理

3.定期Visia監察療程進度醫學實證

4.絕不硬銷

5.14天退款保證，無額外收費

6.治療師均受廠商專業訓練

7.正廠正貨保證

8.全港最多 Google 真實正評

9.保證療程預約服務

10.奧比斯Orbis買走黑暗慈善活動的唯一醫美𝐆𝐥𝐨𝐰 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫

Rejuran 麗珠蘭水光針價格參考

以下附上Redefine麗珠蘭水光針價格參考：

【新客限時優惠】REJURAN 麗珠蘭黑盒1支 2,980HKD/首支（原價：$6,280）

【新客限時優惠】REJURAN 麗珠蘭藍盒1支 2,680HKD/首支 （原價：$5,480）

【新客限時優惠】REJURAN 麗珠蘭白盒1支 2,680HKD/首支 （原價：$5,480）

選擇有清晰價目表與無硬銷承諾的醫美中心，以保障價格合理與療效穩定。

香港人對麗珠蘭評價有什麼評價？

一起看看Redefine客人對麗珠蘭水光針的評論：

Avis：第一次試做麗珠蘭水光針，好彩揀咗Redefine！環境好靜好舒適，醫生解釋得好清楚，唔會亂sell其他療程，成個過程都令人好安心。打完第二日已經覺得皮膚滑咗、泛紅少咗，底妝好貼。今次體驗真係超乎預期，一定會再做埋第二次療程！

Melody：自己係敏感肌，一向對醫美療程有啲驚，但朋友推介咗Redefine打麗珠蘭，我就膽粗粗去試。職員同醫生真係好細心，仲會幫我做皮膚分析，確認適合先開療程。療程過程舒服無痛，冇泛紅冇刺激，反而皮膚幾日內明顯亮白咗，真係好驚喜！多謝Redefine俾我重拾對醫美信心！

Lydia：我係第二次做麗珠蘭，不過第一次係Redefine做，真心覺得係最滿意嘅一次。環境專業又唔會有壓力，醫生手勢好，打完冇瘀冇腫，效果又快見效，膚色均勻晒、毛孔都細咗。最重要係冇hard sell，整個服務過程好有誠意，已經約咗下次帶媽媽一齊做！

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