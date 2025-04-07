凹凸洞能自然好嗎？一文看3種有效凹凸洞解決方法及治療價錢

每次長完暗瘡後，總是會留下凹陷不平的疤痕，然後慢慢就形成了凹凸洞？以為只要時間夠久、保濕做足，它們就會慢慢淡化？事實上，凹凸洞想自然修復好，單靠日常保養，往往事倍功半。因為凹凸洞其實就是深層的組織破壞，單靠皮膚新陳代謝根本難以填補，甚至愈拖愈明顯。

如果你正被凹凸洞困擾，不妨了解目前市面上最有效的3種凹凸洞解決方法，包括皮秒激光、黃金微針，以及針劑療程，讓你更有方向地改善膚質。

什麼是凹凸洞？凹凸洞的3大類型

凹凸洞（Acne Scars）是指暗瘡消退後，皮膚無法完整修復而造成的永久性組織凹陷，屬於真皮層的結構性損傷。並非所有痘痘都會留下凹洞，但若是發炎時間長、手部擠壓、或皮膚修復力差，就很容易出現。

根據形狀及深淺，凹凸洞可分為三種常見類型：

車廂型：邊緣清晰、深度中等，像一格格小坑，常見於臉頰部位

冰鑿型：範圍較小但深入，像針刺一樣尖銳，難以靠護膚品淡化

滾動型：表面起伏不平，邊緣模糊，有如波浪狀，皮膚質感看起來粗糙不勻

了解凹凸洞的類型，有助於對症下藥，選擇正確的療程。

為什麼會形成凹凸洞？凹凸洞是暗瘡印的一種嗎？

很多人將「暗瘡印」和「凹凸洞」混為一談，但實際上它們是兩種完全不同的肌膚狀況。暗瘡印屬於色素沉澱，會以紅印或啡印的形式出現，通常位於表皮層，隨時間有機會自然淡化。而凹凸洞屬於結構性傷害，影響到真皮層，屬永久性疤痕，不能靠自然修復消失。

造成凹凸洞的原因包括：

長期未處理的發炎性暗瘡（如囊腫型痘痘）

用手擠壓導致傷口惡化

個人體質修復力較差

沒有及時進行醫學護理，讓疤痕持續加深

因此，想真正改善凹凸洞，就不能單靠保濕或美白產品，而是要靠專業的醫學療程介入。

凹凸洞有什麼有效的解決方法？

針對凹凸洞問題，目前醫美界普遍採用三種療程方式來達到重建膚質、改善凹陷紋理的效果，分別是激光療程、微針療程及針劑／護膚療程。以下將逐一為你詳細介紹：

1. 激光療程：HOLLYWOOD SPECTRA 皮秒激光

Hollywood Spectra 是近年大受歡迎的皮秒級雙波長激光技術，具備1064nm 與 532nm 雙波長輸出，能針對深層色素、炎症型暗瘡印與毛孔粗大問題進行非侵入性改善。同時搭載專利雙光震科技，可溫和震碎色素沉澱，同時刺激膠原蛋白新生，改善整體膚質與凹凸洞紋理。

與傳統 Q-Switch 或光療技術相比，Hollywood Spectra 能量更穩定，術後反黑機率低，特別適合亞洲膚質或敏感肌人士使用。

療程原理：皮秒光震碎色素 + 熱能刺激膠原 + 控油抗炎

單次時間：約30分鐘（依膚況調整）

修復時間：約1–3天輕微泛紅，可即日上妝，無需停工休息

2. 微針療程：BTL EXION 黃金微針

EXION 黃金微針是目前最受醫師推薦的第四代微針射頻系統，將微針、射頻、AI控溫技術三合一，能準確深入真皮層，刺激膠原蛋白與彈力蛋白生長，針對較深層及難處理的凹洞如滾動型與冰鑿型有非常好的修復效果。

而黃金微針相比傳統微針療程，疼痛感與修復期更短，同時安全性與效果都顯著提升。

療程原理：微創穿刺導入 + 射頻熱能重塑膠原

單次時間：約30–45分鐘

修復期：3–5天泛紅或脫皮，視膚質而定

3. 護膚品/針劑療程：JUVELOOK 素顏針

JUVELOOK 是近年興起的注射式凹凸洞修復療程，被稱為「針劑界護膚品」，其獨特配方結合透明質酸與PCL（可吸收聚合物），能夠填補凹陷並持續誘發膠原蛋白生成，效果自然、維持時間長。

適合不想經歷明顯修復期，又想改善深層疤痕、表皮不平與毛孔粗大的人士。

療程原理：自然填補 + 深層誘導膠原

療程時間：注射時間僅10–20分鐘

修復期：約1–2天輕微腫脹，無傷口

三種凹凸洞治療方法比較

如何選擇適合自己的治療方法？

選擇凹凸洞療程時，最重要的是根據自己的膚質與凹洞類型去選擇。有些人可能只需幾次激光療程就能改善，但若是深層結構性疤痕，則可能需結合微針及針劑療程。

你可以考慮以下幾點來決定：

凹凸洞是淺層還是深層？

你能否接受較長期的修復期？

有無其他膚質問題需同時處理？

如果你正在飽受凹凸洞困擾，又在苦苦尋找適合自己治療方法，VIGOUR 可以為客人提供獨家標靶式皮膚治療方案。並由專業皮膚分析師為客人提供術前皮膚分析，以制定最適合的量膚定製的凹凸洞治療方案。

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