小資女脫毛終極指南丨激光脫毛VS家用脫毛 激光脫毛優惠全攻略

脫毛是許多小資女日常美容的重要一環，尤其踏入社會後，需要面對的人和場合都比讀書時多。日常辦公室穿搭及不同的商務埸合，都令剛步入社會的小資女更為謹慎，舉手投足絕對不能露出尷尬毛毛。但面對市面上琳瑯滿目的脫毛方式，該如何選擇最適合自己的脫毛方法？本文將詳細比較家用脫毛機VS激光脫毛的效果，並對傳統脫毛方式的成本效益作出分析，同時深入講解激光脫毛的原理，幫助你挑選最優質的激光脫毛公司。最後，更會為你推薦2025大熱激光脫毛療程，並附上小資女限時脫毛優惠，讓你輕鬆擁有光滑肌膚！



家用脫毛機VS激光脫毛 脫毛效果有多大分別？

小資女可能會認為自行使用家用脫毛機比到醫美公司進行激光脫毛療程更方便、更省錢，但其實兩者脫毛效果、風險不一。兩種常見脫毛方法最大的分別是激光脫毛是破壞毛囊，阻止毛髮生長；但家用脫毛機只能令毛囊靜止，延緩新生毛髮生長，不能達至永久脫毛效果。此外，家用脫毛機有一定的安全風險，因為每個人的體質、毛髮生長速度並不一致，用家自行使用時，未必了解能量是否恰當，脈衝頻率為多少，容易有灼傷風險，或是令脫毛效果不似預期。 激光脫毛療程需由受訓的專業治療師主理，過程較安全可靠，直接破壞毛囊，永久脫毛的效果更為明顯有效。

✅ 家用脫毛機：

• 能量較低，需多次使用才能見效

• 脫毛維持時間較短

• 操作不當可能導致皮膚灼傷或無效

✅ 專業激光脫毛療程：

• 採用針對性激光波長，能量精準、集中，直接破壞毛囊，效果顯著

• 視乎不同部位，數次療程後可大幅減少毛髮生長

• 適用於不同膚色及粗幼毛髮

• 由受訓專業人士操作，安全、高效

結論：如果追求長效、省時、安全的脫毛效果，專業激光脫毛療程絕對是首選！

家用脫毛機只能令毛囊靜止，延緩新毛髮生長，不能達至永久脫毛效果。（圖片：Shutterstock）

脫毛方式及成本效益比較

從成本效益來看，激光脫毛更省時、更有效！

激光脫毛原理是什麼？激光脫毛公司要怎樣選擇？

激光脫毛原理

激光脫毛原理是利用毛囊中的黑色素細胞對激光波長的感應及吸收，使毛囊及毛乳頭產生熱力，破壞毛囊。激光儀器所發出的熱能經由毛髮傳至毛囊根部，使毛囊溫度快速升高，令毛囊結構受破壞，阻止毛髮再生，經過反覆治療達至去除毛髮的效果。

配合毛髮生長週期，激光脫毛效果事半功倍

想要獲得最佳的激光脫毛效果，了解毛髮生長週期是至關重要的。毛髮並非持續不斷地生長，而是遵循一個特定的循環週期，只有在毛髮處於特定生長階段時進行脫毛，才能達到事半功倍的效果，否則可能只是白費功夫。

毛髮生長的三個主要階段

由於毛髮有不同的生長週期，包括生長期、退化期、休眠期，大約4至8個星期為一週期，激光只能將處於生長期的毛髮破壞，無法處理隱藏在毛孔內退化期及休眠期的毛髮，加上每個人毛髮顏色與皮膚色素不一，因此，要持續進行脫毛療程才會有顯著效果。

1. 生長期

生長期是毛髮活躍生長的階段，此時毛髮持續變長，毛囊含有豐富的黑色素，能量容易透過毛髮傳遞至毛囊，是進行激光脫毛的最佳時機。

2. 退化期

退化期是毛髮生長過渡階段，在此階段，毛髮停止生長、開始萎縮，毛髮與毛囊的連接變弱。激光能量難以透過毛髮直達毛囊，此時進行激光脫毛效果較差。

3. 休眠期

休眠期是毛髮的「休息」階段。此時進行激光脫毛治療對防止毛髮再生幾乎無效，因為毛囊已處於休眠狀態。

激光儀器所發出的熱能經由毛髮傳至毛囊根部，使毛囊溫度快速升高，令毛囊結構受破壞。

如何選擇激光脫毛公司？

1. 儀器技術：選擇有專業認證的激光儀器。

2. 專業團隊：由經驗豐富的治療師操作，確保安全及效果。

3. 合適的激光脫毛能量：選擇適合你膚色的激光能量。

4. 收費透明：避免隱藏收費，選擇提供清晰收費的激光脫毛公司。

5. 脫毛次數限制及保養期：正如上文提及，毛髮生長有不同生長階段，而激光脫毛只對處於「生長期」的毛囊有效，因此建議選擇提供多次脫毛療程及設有保養期的醫美公司。

You Medical Beauty速效激光脫毛療程

You Medical Beauty 擁有20年醫學美容經驗，提供高科技、高水平的醫學美容、纖體及養生療程。集團由註冊醫生及專業資深的服務團隊帶領，並引進世界各地嶄新的美容技術及環球先進儀器，其業務遍佈全港，為顧客提供最專業、安全、可靠的服務。You Medical Beauty 的激光脫毛療程由專業細心團隊跟進，明碼實價，設有特長保養期，令人更為放心。

You Medical Beauty速效激光脫毛療程6大特色 更顯專業、安全、放心

1. 貼心無痛激光波長

激光脫毛療程的波長選擇，可因應不同的膚色而決定：755nm比較適合歐美白皮膚；808nm/810nm為亞洲黃皮膚黃金標準；而1064nm是深膚色專用波長。You Medical Beauty使用808nm/810nm無痛激光特佳波長持續發放激光能量，特別針對亞洲女士皮膚，能量深入毛嚢進行破壞，有效阻止毛髮再生同時將皮膚傷害降至最小，是亞洲女士的脫毛首選。

2. 一機多效

療程後毛囊根部受破壞，毛孔會因萎縮而變小，皮膚變得光滑細緻，令脫毛同時帶有嫩膚功效。

3. 安全、舒適

獨特塗層覆蓋技術，可以提高透光性和均勻性，令你更安心。

4. 高品質

療程選用正版正貨專業激光儀器，採用德國二極導管輸出，品質可靠。

5. 省時

15mm大範圍激光機頭，大大縮減療程次數，療程時間最高節省5倍*。

6. 高科技 - 雙重冷卻效果

擁有高效恆溫自調技術，配以藍寶石水晶冰頭，加強冷卻效果，大大提升脫毛體驗及舒適感。

激光脫毛療程的波長可因應不同的膚色而決定。（圖片：Shutterstock）

You Medical Beauty激光脫毛全方位護理肌膚 向你承諾：

療程由專業治療師進行，用心為客戶解決毛髮問題，重視客戶體驗，向你承諾：

1. 絕對安全 (由專業的治療師進行療程)

2. 絕無任何額外收費，只需1次性收費

3. 保証採用激光儀器，絕非彩光，快速有效

4. 全年任脫，終極保養

You Medical Beauty 激光脫毛療程程序

進行激光脫毛前，會先進行一對一的免費諮詢，針對性講解肌膚狀況、毛髮狀態，並詳細解釋療程程序，治療師會為脫毛部位先進行清潔殺菌程序後，便進入無痛激光脫毛，療程後向客人耐心講解脫毛後的肌膚護理。

激光脫毛注意事項

在激光脫毛後亦需好好護理，不要在陽光下曝曬或照射太陽燈，日間活動時應塗上SPF 30或以上的防曬產品，保護皮膚免受紫外光傷害；緊記不要進行太過刺激皮膚的活動，包括使用果酸性、酒精或刺激性的產品、進行大量排汗的運動或焗桑拿、使用任何拔毛的方法將毛髮拔掉等，以確保皮膚健康和療程效果，最好依時塗抹補濕消炎精華，以減輕紅腫或減低毛囊發炎的風險。

小資女熱門激光脫毛部位推薦及激光脫毛優惠介紹

不同部位的毛髮生長速度和毛髮粗幼不同，所需的激光脫毛次數和效果也會有所差異。You Medical Beauty激光脫毛優惠設有特長脫毛保養期，對一眾小資女來說就更安心。

以下是小資女熱門激光脫毛部位推介：

1. 腋下脫毛 – 最受歡迎！夏天穿無袖衫必備，數次療程後毛毛幾乎不再生長

2. 上唇/手指脫毛 – 脫去細軟毛髮做個精緻職場新鮮人

3. 比基尼線脫毛 – 私密護理首選，穿泳裝更自信

4. 小腿脫毛 – 告別煩惱的腿毛，光滑肌膚維持更久

5. 手臂脫毛 – 脫走手臂毛髮，白滑纖手隨時可現

2025激光脫毛優惠全攻略

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*與上一代激光脫毛技術比較