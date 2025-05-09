永久脫毛邊間好？｜激光脫毛界No.1 EVRbeauty｜10大專業脫毛保證

無論是夏天想自信穿上短裙背心，還是希望日常生活中舉手投足更自在，脫毛早已成為現代人必備的美肌步驟。市面上脫毛選擇繁多，但擁有「10大專業脫毛保證」、「無痛感」、「效果持久」、「保證約得到」的EVRbeauty激光脫毛療程，才是真正值得投資的項目。

在眾多脫毛品牌中，EVRbeauty近年以穩定技術及卓越服務躍升為全港No.1人氣品牌。榮獲超過50萬正評，亦是GOOGLE最多五星好評的激光脫毛中心，同時獲得美國原廠CRYOGEN頒發「冷凍噴霧使用量之冠」No.1大獎，更連續五年穩佔業界兩大脫毛中心寶座，成為多位名人及明星如陳瀅、戴祖儀、練美娟等、各界專業人士如空姐、醫護人員一致推薦的激光脫毛專家。

為何選擇EVRbeauty 激光脫毛？

EVRbeauty連續5年成為全港激光脫毛的龍頭企業之一，同時榮獲不同人氣平台推薦為「最佳脫毛中心推薦」，EVRbeauty亦是唯一一間獲美國原廠𝐂𝐚𝐧𝐝𝐞𝐥𝐚頒發香港區唯一「脫毛金獎」，代表CRYOGEN原廠專利冷凍噴霧儀器全港最多使用量 「金獎」殊榮！脫毛服務客戶量為全港最多，專業激光脫毛大品牌實至名歸！以下就一一查看EVRbeauty專業激光脫毛的優勢！獲得脫毛金獎的同時，EVRbeauty亦是港唯一與多間慈善機構合作之「良心企業」, 如宣明會、SPCA及奧比斯Glowpartner。

唯一採用美國領先激光脫毛科技

EVRbeauty唯一採用美國領先激光脫毛科技：GentleMAX PRO® 激光脫毛系統

EVRbeauty是全港唯一引進升級版GentleMAX PRO®激光技術的專業脫毛中心。該技術由美國原廠Candela研發，專為亞洲肌膚打造，通過FDA及CE認證，確保安全性與高效性。

這部儀器最大的特點是結合了雙波長激光 + 專利Dynamic Cooling冷凍噴霧技術，可瞬間冷凍表皮，降低痛感至幾乎為零，就算是想做比堅尼脫毛，敏感部位也不用擔心疼痛感。配合特大24mm脫毛機頭，療程速度比傳統快3倍以上，時間就是金錢，幫你節省變靚時間。

科研證實4-6次即可永久脫毛

根據美國FDA及多項臨床研究證實，EVRbeauty使用的GentleMAX PRO® 激光脫毛系統進行脫毛治療，只需經歷約 1年4至6次定期療程，便可徹底破壞毛囊結構，達致真正「永久脫毛」的效果。每次療程約需相隔4至6星期進行一次，配合毛囊的自然生長週期，從源頭阻截毛髮再生。

相比傳統脫毛方法（如蜜蠟、剃刀、脫毛膏等）只能短暫維持效果，EVRbeauty獨家採用的智能毛髮分析儀獨家ProMax™️更能針對每人不同的毛髮生長情況及毛囊健康作出準確分析，再由專業的治療師進行激光脫毛治療，大大降低毛髮再生機會，減少毛孔阻塞與毛囊炎問題，效果長久穩定且不反彈。

全港首個引入TQM 嚴格控制服務質量

EVRbeauty是全港首個引入TQM（Total Quality Management / 全面質量管理）管理制度的醫學脫毛機構，與其他美容院附屬的脫毛服務不同，EVRbeauty治療師全部受過1000小時以上培訓，並獲得美國Candela頒發的「國際認可訓練」證書。EVRbeauty亦定期邀請廠商進行專業培訓，確保光學治療師了解並熟知最新的脫毛相關操作及安全指引。

全港唯一最高好評醫學脫毛中心

EVRbeauty作為全港脫毛界的翹楚，即使在市場競爭激烈甚至逆市環境下，依然持續拓展版圖、優化服務。品牌目前在Google平台上獲得激光脫毛中心中最多真人5星好評，同時有超過 50萬則真實好評，穩坐「全港最多好評醫學激光脫毛中心」寶座，成為香港人最信賴的激光脫毛品牌。

這些好評並非虛構，而是來自實實在在接受過EVRbeauty療程的顧客，包括教師、醫護、新娘、空姐、學生等不同職業背景，用親身體驗見證EVRbeauty卓越療效與貼心服務。無論是第一次接觸醫美、怕痛的客人，還是追求極致效果的資深美容控，都對EVR的 專業技術、無痛舒適度、環境私隱度及售後跟進給予一致高度讚賞。

分店偏佈香港黃金地帶

EVRbeauty分店選址策略性地遍佈香港三大核心商業區——旺角朗豪坊、尖沙咀美麗華廣場及銅鑼灣恆隆中心，全部地點均距離港鐵站步行5分鐘內，交通極為便利，無論放工或約會前後都可輕鬆安排療程。

為提升顧客整體體驗，EVRbeauty的每間分店皆佔地寬敞，總面積超過8,000呎，設有40間以上獨立治療房，不但提供更高私隱度，亦保證預約得到，完全杜絕等位或療程延誤的煩惱。

貼心小驚喜｜免費糖水 / 花茶招待

來EVRbeauty不只是一趟脫毛療程，更是一場身心放鬆的療癒體驗。每位顧客於療程前後，皆可享用品牌精選的糖水或花茶招待，讓你在療程之餘暖心又暖胃，舒緩壓力、放鬆心情，成為不少女生口耳相傳的「美肌秘密基地」。

全港唯一一間擁有十大保證的醫學脫毛中心

1. 全港唯一與多間慈善機構合作之「良心企業」

2. 一對一 VISIA 360度毛髮分析服務，打造專屬療程

3. 美國FDA、歐盟CE、臨床醫學安全三重認證

4. 美國Candela原廠激光中心，100%使用正廠器材

5. 深受明星藝人如陳瀅、戴祖儀推薦

6. 總Google五星評論突破50萬，公認業界口碑第一

7. 專利Dynamic Cooling技術，無痛感、無燙傷風險

8. 科研證實1年4–6次療程即可實現永久脫毛

9. 擁有8000呎旗艦空間，設置40+間獨立療程房

10. 提供終生保養制度，不限脫毛次數，保證預約成功

獨立客戶服務團隊 24小時跟進客人脫毛後情況

EVRbeauty堅守「客戶至上」的核心理念，特別設立了獨立售後客戶服務團隊，全港少數能夠提供 24小時跟進服務 的醫學美容品牌之一，真正做到在你完成脫毛療程之後，依然全程照顧周到。

無論客人是在療程後出現短暫泛紅、乾燥，或是希望確認個別護理細節，甚至單純想再次了解療程的後續建議，EVRbeauty的售後團隊都能即時應對，透過WhatsApp專線、電話回訪、預約視訊諮詢等方式，全天候解答每一位客戶的疑問與需求。

真實用家評價

1.「效果顯著，療程快又舒服！」

2.「一直都有腋下體味問題，平時又要經常剃毛，皮膚變得粗黑。朋友介紹我去EVRbeauty，第一次做已經發現毛髮長得慢了很多，而且無痛感，真的很驚喜！」

3.「我是空姐，對外表要求高。選擇EVRbeauty的GentleMAX PRO系統脫毛，短時間完成上臂和小腿，真的又快又準確，最重要是不會紅腫，做完就可以直接上班！」

4.「我試過幾間脫毛中心，最後覺得EVRbeauty最值得！地點方便、房間乾淨、治療師手勢好又貼心，現在已經完成第三次療程，毛髮明顯少咗！」

脫毛不再是奢侈享受，而是護膚的日常！

現代女性愈來愈注重肌膚質感與整體形象，激光脫毛早已成為必備的美容護理之一。選擇一家安全、專業、有保障的品牌，才能確保投資真正「見效」。

EVRbeauty 無論技術、設備或口碑，都位居市場頂端。若你正在考慮一次性解決煩惱毛髮問題，現在就是最佳時機！

現在EVRbeauty更為回饋HK01讀者，推出免費體驗激光脫毛療程：6選1部位超值試做！

首次體驗更可享免費脫毛6選1療程，部位包括：

腋下/上唇/比堅尼上線/手指/腳趾/下肚線

分店地址：

旺角

亞皆老街 8 號朗豪坊辦公大樓 40 樓 4001 室

尖沙咀

彌敦道132號美麗華廣場一期

銅鑼灣

百德新街2-20號恒隆中心18樓01-02室

立即登記：https://wa.link/0d63vs

這些部位皆為初次體驗最受歡迎的範圍，輕鬆感受無痛冷凍技術的魅力。

(資料由客戶提供)