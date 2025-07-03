永久脫毛邊間好？2025年5大激光脫毛中心技術/價錢/服務大比併！

盛夏陽光將至，想換上背心熱褲，自信展現無瑕的絲滑肌膚？激光脫毛成為大家追求光滑肌膚的熱門選擇。相較於傳統的脫毛方式，永久脫毛不僅效果持久，更能從根本上解決毛髮問題，同時為肌膚帶來多重益處。然而，市面上琳瑯滿目的脫毛中心，到底激光脫毛邊間好？脫毛價錢又是如何計算的？本文將分析激光脫毛的好處、選擇激光脫毛公司的準則，並對香港5大知名脫毛中心進行比較，助您找到最適合自己的脫毛方案！



激光脫毛的4大好處

●永久脫毛效果： 激光能深入毛囊，破壞其再生能力，經過足夠的脫毛療程後可達到永久性的脫毛效果

●改善膚質，告別毛囊問題： 頻繁使用剃刀或蜜蠟，容易造成毛髮倒生、毛囊發炎及色素沉澱等皮膚問題。而永久脫毛可由根源上解決問題，療程後皮膚會變得更光滑細緻

●過程舒適快捷： 現代激光脫毛儀器通常配備先進的冷卻系統，大幅降低治療過程中的不適感

●節省金錢：無須再花費金錢購買各種暫時性的脫毛產品，只需完成整個脫毛療程，便可告別繁瑣的脫毛程序

如何選擇適合自己的激光脫毛中心？如何決定脱毛邊間好？

技術與儀器安全性：脫毛儀器獲得國際安全認證如美國FDA、歐盟CE才可以證明其安全性，並留意所採用的激光波長是否適合亞洲人膚質，例如一些專業脫毛中心擁有最佳雙效波長組合。

激光脫毛專業團隊：執行永久脫毛療程的操作人員均需經過專業培訓及嚴格考核。

收費透明度與服務承諾：在考慮永久脫毛療程時應選擇明碼實價、條款清晰的公司，有否隱藏收費，並留意其服務承諾，例如是否有「不限次數」或「永久保養」的保障。

品牌信譽與口碑： 網上的真實用家評價及口碑是重要的參考指標，一間具備良好信譽的激光永久脫毛中心，通常代表其服務和效果經得起時間和市場的考驗。

激光脫毛中心技術大比併

MEDILASE—獨有冷凍系統GentleMax Pro Plus™ x PRO-U Laser Technology專業脫毛科技

HAiRLESS—PRO-U®755 Laser Technology

配備智慧型冷凍系統，做到無痛脫毛，主打單一波長激光脫毛。

EVRbeauty—GentleMAX 激光脫毛科技

激光技術可滲透到毛囊的根部，配以特大24mm機頭，覆蓋皮膚範圍比過往脫毛多。

Dermes—ICE PLUS™冷凍技術

減少激光脫毛過程中的疼痛感，並保護敏感部位。

Lumière—Candela Gentlelase Pro 755nm激光脫毛技術

激光脫毛療程採用Candela Gentlelase Pro 755nm激光脫毛技術，結合脫毛淨肌技術，為客人帶來無痛脫毛體驗。

儘管許多激光脫毛中心選用 Candela 的儀器，但 MEDILASE 作為其緊密的合作夥伴，於 2022 年已率先獨家引入最新型號 GentleMax Pro Plus™，該儀器憑藉三大升級功能，專為擊退頑固及幼細毛髮而設，同時改善毛孔及膚質彈性，帶來更超卓、更完美的脫毛體驗。此外，MEDILASE的脫毛儀器配備「雙效降溫系統」，在激光發射前0.02秒噴出-20度霧態冷凍劑，即時為表皮層降溫，保護肌膚的同時，也做到舒適無痛的效果。

激光脫毛中心價錢大比併

MEDILASE：脫毛價格優惠資訊清晰可見，不收取剃毛附加費或其他隱藏費用，新客戶現可享 4 折優惠，適用於腋下、手、腿、比堅尼等熱門部位，療程由 $3,680 起，並不限年期次數。

HAiRLESS ：網站列明各部位脫毛價錢如全面限時優惠$10,800、小腿$11,000、全比堅尼$6,200等

EVRbeauty：網站列明以10次為主的脫毛療程價錢如全比堅尼+股溝$6,879/10次、全手+全腳$19,800/10次等

Dermes：新客優惠有腋下激光脫毛療程$3,800/6次及比堅尼線激光脫毛療程$5,888/6次

Lumière：新客優惠包括755nm激光脫毛療程永久保養全比堅尼 + 7選2部位$9,600/6次

醫美Easy 幫大家整理三大脫毛中心的價錢比較表:

現在炎炎夏日，正是穿上泳裝到海灘享受暑假的季節，MEDILASE的脫毛療程價錢在手、腳及比堅尼部位在不同脫毛中心比較下最有吸引力，更是近期女士大熱的脫毛選擇：全手$10440、全腿$13360、全比堅尼 S VIO $7640。

激光脫毛中心服務大比併

HAiRLESS：設QCSM®激光脫毛療程監管制度及TechPRO® System 三重智能化激光評估，提供適合的個人化永久激光脫毛方案。

EVRbeauty：採用TQM管理系統控制治療師品質，治療師均受原廠Candela頒發的國際激光證書。

Dermes：療程均獲美國FDA及歐盟CE安全及功效認證，每位dermes激光治療師需通過288小時培訓及考核。

Lumière：永久脫毛的治療師均接受6個月專業訓練，及美國激光權威Candela官方考核，獲頒國際級專業資格證書。

MEDILASE：特別設立專業光學顧問團隊 CCOE (CLINICAL CENTRE OF EXPERTISE) 提供24小時療程支援，並榮獲美國第一光學儀器企業 Candela 親自擔任臨床支援顧問。該團隊由資深專家組成，每位成員均擁有超過十五年的光學療程經驗。

CCOE 團隊持續專注研發並持續改進光學療程，以提升效果及舒適度，正是這份頂尖的專業實力，帶領 MEDILASE 成為 Candela 官方認證的PREMIUM PARTNER，實至名歸地成就了醫美界中最專業的永久脫毛療程效果。

MEDILASE為大家考慮到敏感部位的處理不夠安全衛生的憂慮， MEDILASE比堅尼脫毛療程會使用個人獨立脫毛機頭，並交由特別成立的 BIKINI PRO TEAM 負責，該團隊的治療師完成了額外 432 小時的專業訓練，是處理敏感部位的專家，並承諾一個價錢就包含 VIO 三個部位，絕不取巧。

激光脫毛中心分店數目及位置大比併

HAiRLESS：共三間分店，設於銅鑼灣、尖沙咀、沙田

EVRbeauty：共三間分店，設於銅鑼灣、旺角、尖沙咀

Dermes：共三間分店，設於金鐘、銅鑼灣及旺角

Lumière：共四間分店，設於尖沙咀、旺角、銅鑼灣及沙田

MEDILASE：共四間分店，設於尖沙咀THE ONE、旺角朗豪坊、旺角MOKO新世紀廣場及銅鑼灣金朝陽中心

👍小編心水推介—MEDILASE

近年市場上湧現許多平價激光脫毛療程，但低價背後可能隱藏著儀器品質參差、潛在不良銷售手法的風險。由於激光脫毛屬於高能量光學療程，安全性與效果至關重要，選擇時不應只以價格為唯一考量，更應信賴信譽良好、能提供安全且顯著效果的專業激光脫毛公司。綜合激光脫毛中心比併的數據，發現MEDILASE以激光脫毛科技的極致追求，脫毛價錢公開透明度高及提供24小時療程支援服務的總體表現性佔優。即時查詢最新優惠：https://bit.ly/4kd4pvD