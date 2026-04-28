激光脫毛邊間好｜NO.1激光脫毛 EVRbeauty 擴張開幕過萬呎旗艦店

香港激光脫毛界領先品牌 EVRbeauty 迎來重要里程碑，宣佈擴張開幕尖沙咀核心商場美麗華廣場（Mira Place），擴張過萬呎旗艦店，將激光脫毛體驗昇華至藝術級別。以「Cherry On Top」為主題的開幕盛典，當日更邀請到「香香公主」岑麗香及一眾嘉賓親臨剪綵及祝酒，包括陳詩欣、張凱娸、陳庭欣、關楓馨、王舒銳、夢雨、LYDIA、李綺雯、SADELLE、劉啟進MATT，現場星光熠熠，吸引大批傳媒及賓客圍觀。

每逢春夏換季，不少愛美女士在網上熱搜「激光脫毛邊間好」，而 EVRbeauty 憑藉專業醫療團隊及「正廠正貨」的經營執著，一直穩佔激光脫毛界口碑首位。星級剪綵嘉賓香香公主更於現場大談「精緻靚媽」保養秘訣，親證 EVRbeauty 的專業激光脫毛及精準醫美服務，如何在她忙碌的演藝及家庭生活中，加上一份「Cherry On Top」的完美點綴，讓自信與美麗圓滿綻放。

【誠信經營】堅持「正廠正貨」與「絕不硬銷」：連香香公主都認同的專業脫毛美學標準

除了激光脫毛療程效果，安全性及服務操守往往是顧客最重視的環節。EVRbeauty 之所以能在激光脫毛業界建立卓越口碑，全因其與坊間一般美容院有著明顯的區別，連身為兩子之母、對生活質素極有要求的「香香公主」岑麗香亦深表認同。

香香於開幕活動中直言，選擇激光脫毛最重要是「安全感」，而 EVRbeauty 始終將激光脫毛安全置於首位，店內選用美國最高標準Candela GentleMax Pro，且所有激光儀器均具備 FDA 及 CE 國際安全認證，並堅決不計成本地使用「正廠正貨」，配合由1000小時培訓的治療師及醫生專業團隊主理的嚴謹流程，令她可以百分百放心將皮膚交托。

除了專業技術，香香亦特別推崇 EVRbeauty 堅持「絕不硬銷 (No Hard Sell)」的品牌文化。她分享道，現代女性生活忙碌，去美容院是為了享受真正的「Me Time」，如果過程充滿壓力，就失去了保養的意義。EVRbeauty 強調激光脫毛價格高度透明，承諾絕無隱藏收費，這種對「誠信經營」的執著，不僅讓顧客能於無壓力的環境下享受激光脫毛等高品質服務，更與香香追求自然、自在的美麗哲學不謀而合。正因為這份連星級嘉賓都認可的專業操守，令 EVRbeauty 在激光脫毛的競爭中脫穎而出，成為公認的誠信激光脫毛中心典範。

【五感饗宴】多元精彩活動體驗：由 MBTI 尋香到魚子醬藝術 詮釋頂級美學

今次 EVRbeauty 旗艦店的開幕典禮，不僅是一場激光脫毛業界的盛事，更是一場精心編排的五感饗宴。品牌致力於為顧客提供超越脫毛傳統的服務體驗，讓大家在體驗NO.1激光脫毛，更能感受到一份對生活細節的極致追求。

活動當日亮點紛呈，包括由 Time Dial 贊助的歐式打卡電話亭，以及充滿趣味的「驚喜長腿 Hello Kitty」夾公仔機，令現場充滿歡樂與時尚氣息。在味覺藝術方面，EVRbeauty 邀請了 Royal Caviar Club 攜手合作，在旗艦店內呈獻一場珍稀魚子醬與精緻佳餚的深度對話，詮釋貴賓式的頂級生活品味。

此外，品牌更引入了別開生面的 MBTI 尋香體驗，由星級調香師 Kiki Cheung (Amoi Studio) 親自引領賓客。在全新擴張的旗艦空間內，嘉賓可根據個人的獨特 MBTI 人格，鐫刻專屬的香氛記憶。現場亦設有手作工作坊，讓嘉賓親手設計專屬髮飾，將 EVRbeauty 的藝術精神與美學觸感延伸至日常細節中。

活動最後要特別鳴謝 Lily’s Bakery 理想餅店 的鼎力支持，除了設置了讓人垂涎的精緻甜點 Corner，更為所有到場賓客準備了精美的蝴蝶酥配永生花禮盒。這一切的細節鋪排，正正體現了 EVRbeauty 堅持「服務為先」的誠信經營理念，確保每位客人在享受專業激光脫毛療程的同時，也能獲得身心放鬆的圓滿體驗。

美國醫療級技術 解決毛髮困擾 3 大關鍵成就 No.1 口碑

面對市面上林林總總的選擇，不少網民在討論區發帖詢問：「激光脫毛邊間好？」。要稱得上是頂尖的脫毛中心，成效與舒適度缺一不可。EVRbeauty 作為行業領航者，其穩佔 No.1 的實力源於三大專業關鍵：

美國原廠醫療級儀器

EVRbeauty 斥資引入被譽為「脫毛界金標準」的美國 Candela GentleMax Pro 系列，其 755nm 波長最適合亞洲人膚色，能精準深入毛囊底層，由根源阻斷毛髮生長。

專利 DCD 霧化冷凍技術

很多人擔心激光脫毛時皮膚的感覺，EVRbeauty 採用的儀器配備專利 DCD (Dynamic Cooling Device) 霧化冷凍系統。在激光發射前毫秒間噴射 -20度 的霧態冷凍劑（Cryogen），即時保護表皮組織，免除傳統凝膠（Gel）的黏膩感，將痛感降至最低，確保過程既舒適又安全。

4-6 次療程實現永久*

EVRbeauty 憑藉高能量與精準技術，美國科研成果及品牌誠諾一般情況下只需 4-6 次療程* 即可達到永久脫毛效果，大幅縮短消費者的保養時間，真正解決長期毛髮困擾。

正因為這份對技術的堅持，讓 EVRbeauty 在百間激光脫毛中心中脫穎而出，成為追求效率與品質的現代香港女性之首選。

【限時45折禮遇】開啟專屬個人化美學方案：親身見證激光脫毛新高度

為了慶祝尖沙咀美麗華旗艦店隆重開幕，EVRbeauty 現正推出限時45折激光脫毛開幕優惠，誠邀廣大讀者親身登記激光脫毛免費體驗，親證這份集「專業、安全、誠信」於一身的醫療級激光脫毛服務。EVRbeauty 品牌始終深信 「EVRy soul is a beauty」，每一位女性的靈魂都自帶獨特美態。

EVRbeauty 的使命不僅是提供療程，更是透過量身訂造的個人化美學方案，協助每位客人在無壓力的環境下，探索並綻放屬於自己最完美、最自信的一面。還在煩惱「激光脫毛邊間好」？不如即刻行動，讓 EVRbeauty 成為你美麗旅程上的最強後盾，為你的生活加上那粒閃耀的「Cherry On Top」。

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3間旗艦店位於甲級商廈，地鐵站步行5分鐘即到：

尖沙咀美麗華廣場一期11樓1102室

旺角亞皆老街 8 號朗豪坊辦公室大樓40 樓 4001 室

香港銅鑼灣百德新街2-20號恆隆中心18樓01-02室

*療程效果因人而異。

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