JULAINE™膠原貴婦針！Blisses官方認證療程　一個月緊緻輪廓

模特兒 Rachel 早前獲邀參與 Blisses Medical Clinic 的用家見證拍攝，完成療程約一個月後，Rachel 的面部輪廓變得更緊緻，法令紋與眼周細紋亦見淡化，整體效果自然，Rachel 表示：「Blisses 係我膠原再生嘅 partner！」。



JULAINE™ 膠原再生技術 從肌底啟動的再生科技

不少人或會好奇，它與市面上常見的傳統膠原針，實際有何分別？事實上，兩者在成分、作用機制以及效果呈現上均存在明顯差異。由單純填充，到啟動肌膚自身再生，醫美方向正逐步改變。以下從多個關鍵面向作出對比：

JULAINE™膠原貴婦針 vs 傳統膠原針

JULAINE™膠原貴婦針 傳統膠原針 成分 核心成分為高活性聚左乳酸PLLA (Poly-L-lactic acid) 成分多元，包括 CaHA 微鈣顆粒 羥基磷灰石鈣 (Calcium Hydroxylapatite)、PCL 聚己內酯 (Poly-Caprolactone)、CMC 凝膠 (Carboxymethylcellulose)、PDLLA 聚雙旋乳酸 (Poly-D,L-Lactic Acid) 以及 HA 透明質酸 (Hyaluronic Acid) 等 原理 透過LaSynPro™技術，從肌底啟動膠原蛋白活性再生機制，生成自體膠原蛋白，重建肌底支撐力與彈性 主要以體積性物理填充為主，具有即時填充及增容效果，同時誘發炎症反應來促進膠原增生 效果 實現肌膚緊緻提升，同時改善臉部皺紋及整體膚質¹ 旨在填充凹陷部位，提供即時的豐盈度以還原肌膚飽滿度 效果持久度 高密度及超均質結構能有效延長 PLLA 降解時間，膠原活性再生效果相對持久 由於填充物會被代謝，飽滿效果會逐步遞減，持久度相對較低 適用人士 追求漸進式改善肌膚緊緻度，臉頰呈鬆泡下垂感，出現法令紋、皮肉分離問題，避免過度填充造成「饅化」效果的人士 適合需要即時明顯填充效果，以快速修復凹陷輪廓的人士

PLLA 微球的形態、密度和均質程度，會直接影響其在皮膚內的分布、引發的炎症反應、結節和饅化風險，以及最終的治療效果。JULAINE™ 採用 LaSynPro™ PLLA 微球技術，正是針對這些細節進行了優化。

JULAINE™ LaSynPro™ PLLA 微球 vs 其他 PLLA

JULAINE™ LaSynPro™ PLLA微球 技術優勝之處 傳統PLLA份子缺點 形狀 Shape 呈球狀 (smooth spheric shape)，具有優異的生物相容性與高分散能力² ，有助於減低組織炎症反應³及良好融合皮層組織³ 不規則片形狀，粗糙、尖角表面容易刺破吞噬細胞，釋放大量炎症因子²，增加皮膚組織炎症反應和纖維化風險 密度 Density 高密度 (high density)、低孔性結構(low porosity)，能有效延長聚左乳酸降解時間，達至持久膠原再生效果 低密度、多孔性結構，聚左乳酸的降解速度更快、難以控制，膠原增生效果相對短暫⁴ 大小 Size 微球粒徑於理想範圍內：20-50μm，大小均等，平均粒徑為32.6μm，可減低炎症反應³及結節形成機會 大小不均等，如粒徑少於20μm易被細胞吞噬，無法發揮功效；如粒徑大於150μm則容易於針管或皮膚內堆積，易誘發炎症反應 結構 Composition 採超均質結構 (ultra homogeneous structure)，低聚集特性²，能更均勻分布於皮層組織之間，確保膠原生成均勻 非均質結構，易引發較劇烈的炎症反應²

JULÄINE™ 緻麗顏 2026年 即將換上全新包裝。

Blisses 醫療中心 官方認證與安心之選

做醫美，從來唔係淨係揀療程、揀價錢！

真正決定效果好壞、療程安全與否，從來都係機構資質、正貨保障、操作技術三大核心關鍵。

好多客人踩過坑先明白：市面好多平價同款療程，看似一樣，實則渠道混雜、技術參差，最終導致效果僵硬、肌膚受損，得不償失。

身為香港資深專業醫美機構 BLISSES MEDICAL LIMITED 專幸醫療中心，係JULAINE™️ 香港官方授權認證合作中心，全程跟從品牌國際標準及專業醫美指引操作，100%還原原廠頂級療程效果，杜絕一切不規範操作。

Nordberg Medical 授權門檻極為嚴格，只會篩選資歷深厚、操作規範、口碑頂級的醫美機構合作，從不隨意開放授權、專利技術亦絕不外流。

相較市面雜牌渠道貨，BLISSES MEDICAL LIMITED 專幸醫療中心做到真正 零假貨，全方位保障客人療程安全。

BLISSES MEDICAL LIMITED 專幸醫療中心是 JULÄINE™ 膠原活性再生療程的官方認證醫療中心。

15年以上資深醫美經驗｜全團隊原廠認證培訓

認證只係基礎，專業先係底氣！

Blisses 深耕香港醫美市場超過15年，累積海量真人臨床案例。中心全數操作團隊，均完成JULAINE™️原廠頂級專業培訓、通過官方考核認證，深度清晰產品成分、層次打法。

從不盲目上療程：所有產品均經內部反覆研究、臨床測試，確認安全穩定、效果可控，先會應用於客人肌膚。始終堅守 「安全為先、自然為美、效果落地」 的初心。

Blisses 歷年來蟬聯全港銷量大獎，並獲評為亞太區 50 強中心，這份專業與穩定令 Blisses 成為眾多明星及模特兒首選的醫美拍檔。

明星同款貴婦針｜原生膠原再生 拒絕假面饅化

深受香港藝人、明星私藏力薦的 JULAINE™️北歐膠原貴婦針，核心優勢就是「自然再生、不僵不假」。

不同於傳統填充療程的生硬假面感，瑞典專利科技，能夠溫和喚醒肌膚自身膠原蛋白新生，由內而外修復鬆弛、提拉輪廓、細化膚質、撫平細紋。

效果漸進通透、極度貼合原生肌膚狀態，徹底告別過度填充的「麵包臉、饅化臉」，重拾屬於自己的年輕緊緻輪廓，凍齡不刻意、變美零痕跡。

亦正正因為Blisses原廠正貨保障、技術穩定專業、效果自然高級，先成為眾多明星藝人長期御用的膠原再生合作機構，以真實對比效果、無數好口碑，坐實行業頂級實力。

瑞典頂級再生科技 × 香港專業醫美團隊

揀JULAINE™️，一定要揀官方正規授權、原廠直供、資深操作的BLISSES MEDICAL LIMITED 專幸醫療中心！

拒絕渠道貨、拒絕新手操作、拒絕假白假嫩假面感，只給你安全、穩定、自然、持久的高級原生凍齡效果。

立即預約體驗，解鎖明星同款膠原再生力量，找回專屬自己的年輕光采！

查詢及預約熱線：2116 1379

親臨中心：尖沙咀堪富利士道8號格蘭中心10樓1001室

了解更多：

JULAINE™ HK 官網 認證醫療中心

BLISSES MEDICAL JULAINE™ 專頁

¹2025. Urdiales et al. Facial Rejuvenation With an Innovative Poly-l-Lactic Acid (Julaine) for Nasolabial Folds: Interim Data Analysis of a Prospective, Non-Randomized, Multicenter, Open-Label Spanish Study, Journal of Cosmetic Dermatology, 2025; 24:e70137.

²2025. Kubik et al. Comparative Analysis of Reconstitution and Solubility of Two Poly-L-Lactic Acid Fillers for Medical Applications. Polymers 2025, 17, 1778.

³2024. PLLA medical device implantation study. Local Tissue Effects, Degradation and Performance Following Subcutaneous Injection in Rabbit. NAMSA Intermediate Audited Report. Data on file.

⁴2023. The effect of PLLA particles usability, technical and clinical perspectives. Study performed by Research Institute of Sweden AB (RISE). Data on file.

(資料及圖片由客戶提供)