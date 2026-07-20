激光脫毛點計先最抵？拆解隱藏收費 推介全港性價比NO.1脫毛品牌

每逢夏天，不少香港女生都會將「脫毛」列入必做清單。為了穿上背心、比堅尼時展現白滑無瑕的肌膚，選擇激光脫毛已成為現代女性的日常護理之一。然而，在搜尋「脫毛邊間好」時，最令消費者頭痛的往往是脫毛價錢。市面上的脫毛廣告五花八門，由「$388全身脫毛」到過萬元的旗艦療程，價錢差距極大。到底平價療程是否暗藏陷阱？昂貴的療程又是否物有所值？

今次為大家深入剖析香港脫毛市場的收費模式，教你避開隱藏收費陷阱，並綜合網民評價與專業認證，為大家推介一間在脫毛價錢上做到真正100%公開透明、性價比極高，且連續多年榮獲【卓越激光脫毛服務品牌大獎】的 NO.1 激光脫毛中心——EVRbeauty。

拆解香港市場「脫毛價錢」的3大常見陷阱

不少女生在初次接觸激光脫毛時，往往會被廣告上極具吸引力的低價所吸引，但最終結帳時卻發現大失預算。要精明消費，首先要認清以下3大常見的脫毛價錢陷阱：

陷阱一：「海鮮價」與硬銷升級

部分美容院會以極低價的「試做價」或「局部脫毛價」作招徠。當顧客到達門市進行療程時，美容顧問便會以「你的毛髮較粗，需要加錢升級儀器」、「這個價錢不包特定部位」等理由，不斷游說顧客加購昂貴的療程。這種缺乏透明度的「海鮮價」，往往令最終的脫毛價錢遠超預期，亦令顧客承受極大的心理壓力。

陷阱二：有限次數 vs 永久保養

另一個影響脫毛價錢的關鍵在於「保養期」。有些看似便宜的套餐，其實只包含6次或8次療程。然而，由於人體的毛髮生長週期不同，加上荷爾蒙變化（如懷孕），部分部位（如比堅尼線）往往需要更多次數才能徹底清除。如果療程不包「永久保養」，當毛髮再次長出時，顧客便需要重新付款購買療程，長遠計算下來，總花費隨時比一開始選擇附帶永久保養的中心更昂貴。

陷阱三：儀器級數與效果成正比

切勿以為所有激光脫毛儀器都一樣。部分以平價作賣點的美容院，使用的可能是家用級別的彩光機（IPL）或是未經國際認證的二手儀器。這類儀器能量不穩定，不僅無法達到永久脫毛的效果，更可能增加灼傷皮膚或引發色素沉澱的風險。花費了時間和金錢，卻換來皮膚受損，絕對得不償失。

脫毛價錢全公開！為何 EVRbeauty 成為全港性價比 NO.1？

在眾多脫毛品牌中，EVRbeauty 之所以能突圍而出，成為網民極力推介的 NO.1 脫毛中心，最大原因在於其對脫毛價錢的絕對透明度，以及無可挑剔的專業服務質素。

1. 全港唯一將脫毛價錢放上官網

要打破「海鮮價」的行業陋習，EVRbeauty 採取了最直接的做法——將所有部位的脫毛價錢100%公開透明地列於官方網站及 E-shop。顧客可以安坐家中，清晰查閱多達42個部位的收費，甚至可以直接在網上付款購買療程。

這種模式徹底消除了顧客對「隱藏收費」的疑慮，保證「明碼實價，絕不硬銷」。你所看到的價錢，就是最終的付款金額，絕無任何如「指定治療師費」、「剃毛費」或「儀器升級費」等附加費用。對於怕被 hard sell 的女生來說，這無疑是最大的強心針。

2. 一次收費，包終身永久保養

在計算脫毛價錢時，EVRbeauty 的性價比優勢在於其「終身永久保養」承諾。所有脫毛療程均不設使用限期，即使在完成基本療程後，若因荷爾蒙變化而有毛髮重生，顧客仍可免費無限次預約跟進，無任何附加條件。這意味著你只需支付一次費用，便能獲得一輩子的白滑保障，長遠而言絕對是最精明的投資。

3. 全港唯一提供「14天退款保證」

購買脫毛療程最怕「買錯」。EVRbeauty 是全港唯一一間提供「14天退款保證」的脫毛中心。如果顧客在購買療程後的14天內改變主意，可以申請全數退款。這項破天荒的保證，不僅展現了品牌對自身服務的絕對自信，更給予了消費者最大的消費保障。

採用頂級醫療級儀器 榮獲美國原廠「脫毛金獎」

當然，合理的脫毛價錢必須建立在卓越的療程效果之上。EVRbeauty 在儀器設備上的投資絕不手軟，確保每一分錢都花在刀口上。

引入全球頂尖 GentleMAX Pro™ 755nm

EVRbeauty 全線採用美國原廠 Candela 最新升級版的 GentleMAX Pro™ 755nm 醫療級激光脫毛儀器。這款儀器榮獲美國FDA及歐盟CE雙重權威認證，其755nm波長被醫學界公認為最適合亞洲人深色毛髮的「黃金標準」。配合24mm特大光斑機頭，療程速度比傳統儀器快達3倍，通常只需4至6次療程，便能達到近乎100%的永久脫毛效果。

榮獲 CANDELA 亞太區「卓越金獎」

激光脫毛的高能量容易引起痛楚，因此冷凍系統至關重要。EVRbeauty 堅持使用原廠專利的 DCD™ 動態冷凍噴霧系統，在激光發射前0.03秒噴射零下20度的冷凍劑，瞬間舒緩肌膚，實現近乎零痛感的舒適體驗。

更值得一提的是，EVRbeauty 憑藉龐大的原廠正貨冷凍噴霧使用量，榮獲由美國 Candela 亞太區頒發的 CRYOGEN 專利冷凍噴霧儀器使用量 NO.1「卓越金獎」。這不僅是對其堅持使用原廠正貨的最高肯定，更是對顧客安全的絕對承諾。

TQM 嚴格監管與五星級旗艦環境

要評估脫毛價錢是否值得，服務體驗同樣是重要指標。EVRbeauty 在軟硬件的配套上，均達到業界頂級水平。

1000小時專業培訓與 PROMax™ 智能分析

EVRbeauty 首創全港獨有的 TQM（Total Quality Management）360度嚴謹質素管理制度。所有治療師均須接受超過1,000小時的嚴格專業訓練，並由註冊醫生及原廠導師親自指導。在每次療程前，治療師會透過獨家 PROMax™ 智能毛髮分析系統，準確評估顧客的膚色、毛髮密度及粗幼度，從而制定最精準的個人化脫毛方案。

尊貴的五星級 Spa 體驗

EVRbeauty 的旗艦店分別位於銅鑼灣恆隆中心、尖沙咀美麗華廣場及旺角朗豪坊等甲級商廈，交通極為便利。店內設計榮獲 DNA Paris Design Award，環境寬敞舒適，並設有雙重防護簾設計的獨立房間，確保極高私隱度。療程後，顧客更可獲贈專屬的 After Care Kit 純素護膚精華，並享用由專員新鮮製作的滋潤糖水或有機花茶，將脫毛療程昇華為五星級的 Spa 享受。

《香港01》讀者尊享：EVRbeauty 最新優惠與脫毛價錢一覽

為了讓更多女生體驗到真正專業且價格透明的脫毛服務，EVRbeauty 現正推出極具吸引力的限時優惠。無論你是想先免費試做，還是準備全面解決毛髮煩惱，以下優惠絕對不能錯過：

免費6選1激光脫毛體驗

還在猶豫？EVRbeauty 提供免費30分鐘專業激光脫毛體驗，絕無硬銷！體驗包括：

1.PROMax™ 科學化皮膚及毛髮分析

2.專業激光反應測試

3.免費熱門部位脫毛體驗（6選1：上唇、腋下、比堅尼上線、手指、腳趾或下肚線）

4.療程後享用自家暖身花茶和滋潤糖水

👉 立即點擊此處登記，領取您的免費激光脫毛體驗！

新客限時45折優惠（包含終身永久保養）

凡新客戶預約，即享所有脫毛部位 45折優惠。以下為部分熱門部位的脫毛價錢參考（100%公開透明，無隱藏收費）：

熱門脫毛部位 新客戶優惠價（45折） 原價 腋下 $3,920 $8,711 上唇 / 下唇 $2,508 $5,573 全比堅尼 $6,980 $15,511 前手臂 $9,923 $22,051 全手 $13,598 $30,218 小腿 (連膝蓋) $11,550 $25,667 全腿 $17,325 $38,500 全背 (包頸背) $17,325 $38,500 全面 (連髮線) 全身脫毛 $11,340 $83,475 $25,200 $185,500

總結：精明選擇，拒絕「海鮮價」

在比較脫毛價錢時，我們不應只看表面的數字，更要深入了解價錢背後所包含的儀器級數、專業服務及售後保障。EVRbeauty 憑藉其100%公開透明的收費模式、頂尖的 GentleMAX Pro™ 儀器、美國原廠金獎認證以及終身永久保養承諾，成功打破了行業的隱藏收費陋習，成為香港女生心目中 CP 值最高的脫毛首選。

如果你正在尋找一間安全、專業、無硬銷且價格合理的脫毛中心，連續多年榮獲【卓越激光脫毛服務品牌大獎】的 EVRbeauty 絕對是你不能錯過的選擇。

【香港激光脫毛No.1龍頭品牌 EVRbeauty】

•預約及查詢熱線： 6550 1563

•24小時 WhatsApp 特快登記： https://wa.link/i2yhoj

•官方網站（查閱完整脫毛價錢）： https://www.evrbeauty.com/

旗艦店地址：

•銅鑼灣旗艦店： 銅鑼灣百德新街2-20號恆隆中心1801-02室

•尖沙咀旗艦店： 尖沙咀美麗華廣場一期11樓1102室

•旺角旗艦店： 旺角亞皆老街8號朗豪坊辦公大樓40樓4001室

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