持久瘦面法丨改善雙下巴最新無痛無創爆脂Alma PrimeX緊緻面部

現代社會不少人因皮膚鬆弛而浮現雙下巴，要知道雙下巴的出現未必一定與肥胖有關，有些人身型並不肥胖，但無奈脂肪積聚在下巴上，外觀上來看，下巴就像是多了一小塊，使臉部輪廓模糊，嚴重影響視覺體重！明明是標準體重看上去卻像肥胖，這是許多人正面臨的困擾！隨著醫學美容技術進步，要擺脫雙下巴並不困難，Alma Prime X爆脂瘦面緊緻療程成為追求V面輪廓人士的理想選擇，以非聚焦超聲波將皮下脂肪細胞分解爆破，比瘦面按摩或輪廓霜效果更顯著持久，更是比傳統抽脂手術傷害性低很多的非入侵式瘦面方法，到底Alma Prime X療程有多神奇？瘦面邊間好？改善雙下巴要怎樣選擇Alma Prime X療程？本文將為大家逐一講解。

瘦面冷知識 4種常見改善雙下巴瘦面法的盲點

現代人對臉部輪廓要求越來越高，坊間出現各種聲稱能改善雙下巴、緊緻輪廓的瘦面方法，但這些方法又是否真正有效能瘦面且適合你嗎？其實，不少常見雙下巴瘦面法存在明顯限制，難以達到理想效果：

1. 瘦面按摩

很多人以為每日堅持按摩可以瘦面及改善雙下巴，但事實上，這類方法主要針對淋巴水腫排走，對真正減少脂肪細胞幫助有限。要見到明顯輪廓改善，需長期每日投入大量時間與精力，數月後成效仍未必顯著，對忙碌都市人的確難以持之以恆。

瘦面按摩需長期每日投入大量時間與精力。（圖片：Shutterstock）

2. 輪廓緊緻霜

市面上不少緊緻霜標榜能提升輪廓線條、改善雙下巴，是非入侵式瘦面方法，但這類產品價格不菲，且需要長期使用，才有機會見到輕微效果。最重要的是，護膚品只能作用於皮膚表層，難以真正針對頑固脂肪細胞，結果往往事倍功半，既花錢又花時間。

3. 飲食控制

有些人會透過節食或控制飲食來改善雙下巴，但這往往只適合整體身型偏胖的人。對於本身體重正常，但卻有雙下巴或臉部脂肪堆積的人而言，飲食控制難以局部減脂。即使全身瘦下來，臉部輪廓未必有明顯變化。

4. 傳統抽脂手術

抽脂手術雖然可以直接移除深層脂肪細胞，改善雙下巴的效果明顯，但屬於入侵性療程，需承受手術風險和長時間恢復期，不適合追求無痛溶脂及非入侵式瘦面方法的人士。而且，抽脂後皮膚未必能同步緊緻，容易留下鬆弛或不平滑的問題，難以達到理想的緊緻小顏效果。

上述方法大多只能帶來暫時性改善，僅針對水腫或皮膚表層，對於真正減少脂肪細胞、雙下巴重塑明顯輪廓效果有限，難以從根本改善雙下巴問題。

上述方法大多只能帶來暫時性改善，難以從根本改善雙下巴問題。（圖片：Shutterstock）

創新Alma Prime X脂瘦面緊緻療程 原理是甚麼？

Alma Prime X 爆脂瘦面緊緻療程結合以色列最新非入侵式瘦面爆脂技術，採用獨家Alma振動波專利，利用蘭姆波（Lamb Waves）精準針對臉部脂肪無痛溶脂。療程透過雙重超聲波技術，包括40mm深層探頭及RF Coaxipolar 6mm淺層收緊，直達皮下脂肪層，破壞脂肪細胞膜並誘發脂肪細胞凋亡，真正減少脂肪細胞數量，同時刺激膠原蛋白增生，有效緊緻肌膚。配備智慧能量傳導及溫控系統，能根據治療部位及個人膚質自動調節能量輸出，確保療程安全兼具高效。終極爆脂同時重塑面部線條，減少雙下巴及下半面嘴邊肉，擊退多餘面部脂肪。

此FaceMORE瘦面療程專為改善雙下巴、臉頰脂肪堆積及下顎線條模糊等輪廓問題而設，屬於非入侵性瘦面方案，全程無需手術切割，無痛溶脂，療程後可即時投入日常生活，無恢復期，為追求自然小顏效果人士提供安全、快捷及專業的選擇。

Alma Prime X爆脂瘦面緊緻療程常見Q&A

1. Alma Prime X爆脂瘦面緊緻療程要做多久？

根據以色列原廠Alma臨床研究，針對臉部輪廓重塑，每次療程時間約為10分鐘。此時間設定能確保專利蘭姆波能量充分作用於深層脂肪，同時配合淺層RF收緊技術，達至最佳爆脂緊緻效果，過程安全且無需恢復期。

2. 療程過程會痛嗎？是否安全？

Alma Prime X屬非入侵式瘦面技術，配備智慧能量傳導與溫控系統，但都要需要配合專業的美容師及大型有信譽美容品牌才可以有信心進行療程。有多經驗及專業的美容師能根據治療部位與個人膚質，去調節儀器能量輸出，確保皮膚安全。療程過程中只會有溫熱感，能做到無痛溶脂的效果，且獲得美國FDA及歐盟CE雙重認證，能量精準針對脂肪層，不損害神經血管，安全可靠。

3. FaceMORE瘦面療程針對哪些臉部問題最有效？

Alma Prime X特別適合改善雙下巴、臉頰脂肪堆積，下顎線條模糊，臉部鬆弛缺乏緊緻度的人士。

4. 瘦面邊間好？為什麼選擇FaceMORE進行Alma Prime X療程？

FaceMORE是香港5大口碑誠信有信譽美容品牌，大眾公認療程效果有明顯效果，並且價錢合理，收費十分透明， 加上FaceMORE作為香港大公司服務水準也非常之高，是一間非常優質的香港美容品牌。 旗艦店在港九新界均設有8000呎以上的分店，十分方便。而且為Alma原廠官方授權的指定認可中心，所有儀器均為100%原廠正貨。另外，FaceMORE更設立全港最嚴格的內部監管部門，FaceMORE的治療師均接受原廠培訓及嚴格600小時以上QCSM考核，確保每位治療師技術純熟一致，專業售後跟進，為客人提供最安全有效的非入侵式瘦面體驗，做到專業、可靠、安全、有保證，降低風險，達到安全放心。

5. 瘦面邊間好？為什麼坊間瘦面療程價錢差別很大？

FaceMORE 作為一間最有信譽的大型美容品牌，FaceMORE瘦面療程「Alma Prime X爆脂瘦面緊緻療程」明碼實價，價值合理。坊間療程可能使用非原廠儀器、縮短療程時間或缺乏專業培訓，影響效果與安全。FaceMORE瘦面療程堅持原廠技術、完整黃金療程時間與專業操作，確保客人獲得真正有效的輪廓重塑效果。

有效輪廓重塑效果

瘦面邊間好？選擇瘦雙下巴療程要小心選擇！如何選擇合適品牌？

1.選擇具規模及有口碑信譽的大品牌

做療程並非一次見效，通常都需要持續跟進，所以售後服務非常重要，因此建議選擇有正貨認證及規模較大的美容機構。大型品牌通常擁有多間分店、充足的治療房間及完善的營運體系，這不僅反映出資金實力，也表示品牌較為穩健，倒閉風險較低。顧客可以留意品牌在港九新界的分店分佈，以及店舖面積是否寬敞（大公司必然旗艦店有8000呎以上），方便預約療程，減少因資源不足而預約困難的情況。相反，小型美容院資金有限，儀器來源及品質難以保證，甚至有使用冒牌或水貨儀器的風險，因此選擇時要格外留意品牌是否具備正貨儀器認證。

2. 公司重視治療師的專業資格與經驗

除了儀器質素，治療師的專業度同樣重要。具經驗的治療師能為顧客度身訂造合適方案，並確保療程安全有效，選擇有完善監管制度及定期專業培訓的美容院，能確保治療師熟悉儀器操作，並能根據個別情況作出正確判斷，從而帶來理想的療程體驗。

3.資訊透明，價錢公開

選擇療程前，應先了解美容院的口碑和過往用家評價，避免選擇銷售手法不佳或有負面評價的品牌。顧客可優先考慮價格公開透明的美容院，這樣可讓顧客在預算範圍內作出明智選擇，避免療程報價過高或出現額外收費，減少消費上的不愉快經歷。

FaceMORE肌膚重生中心 原廠直接官方授權 安全可靠

FaceMORE作為香港大型口碑與誠信兼備的醫學美容品牌，堅持只採用獲美國FDA及歐盟CE雙重認證的原廠醫學級儀器，安全可靠，信心保證。加上FaceMORE為Alma原廠官方授權，是真正Alma Prime X正版香港指定長期合作中心，確保儀器100%原裝正貨，專業有保障。

FaceMORE瘦面療程——Alma Prime X爆脂瘦面緊緻療程採用以色列原廠最新專利蘭姆波技術及雙重超聲波系統，深層直達40mm脂肪層，有效破壞脂肪細胞，誘發自然凋亡，同時以RF技術促進膠原蛋白增生，即時提升面部輪廓線條及緊緻度，打造立體V面，改善雙下巴，過程無創、無痛、無恢復期，適合追求安全、無痛溶脂、自然小顏的人士。

全方位療程 照顧不同需要

瘦面邊間好？FaceMORE提供超過20項單項及組合醫美療程，能全面針對不同肌膚與輪廓問題，並引入全港獨有360 Face Analysis專業膚質量定系統，結合AI智能分析，為每位顧客量身定制個人化瘦面改善方案，療程進度透明可見，效果量化追蹤。

另外，FaceMORE擁有獨家QCSM服務監管制度，設有獨立監察團隊，嚴格監察所有治療師均達國際專業標準，並持續接受專業培訓，保證手勢純熟一致。全港三間逾8000呎分店，配備50間獨立房間，環境舒適私隱度高，衛生措施嚴格，顧客可安心享受療程。

價錢透明 專人跟進

FaceMORE秉持明碼實價、價錢透明的消費模式，所有療程於官網清晰列明，價格公開，收費非常合理，性價比很高，絕無隱藏收費，更有24小時專業客服支援及完善售後服務，定期監控療程成效，主動跟進每一位顧客的療程進度與轉變，確保FaceMORE瘦面療程有效地實現客人理想輪廓，改善雙下巴。

FaceMORE皇牌Alma Prime X爆脂瘦面緊緻療程現時進行新客限時優惠$480對Alma Prime X爆脂瘦面緊緻療程感興趣的女士們可到FaceMORE官網登記。

FaceMORE肌膚重生中心

https://facemore.com.hk/treatment/alma-primex-%E7%88%86%E8%84%82%E7%98%A6%E9%9D%A2%E7%B7%8A%E7%B7%BB%E7%99%82%E7%A8%8B/