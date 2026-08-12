改善黑眼圈、色斑與毛孔問題！台灣明星醫師拆解零瑕水光肌療程

追求理想膚質，不應只著眼於「白」，更重要的是整體肌膚的細緻度、均勻度與透亮感，並散發自然光澤。黑眼圈、色斑、毛孔粗大與泛紅等問題，看似是表層瑕疵，實則往往反映更深層的肌膚狀態，單靠遮瑕始終只能治標，難以治本。隨着醫學美容技術日趨成熟，愈來愈多人開始尋求更精準、長效的治療方案，務求在改善瑕疵之餘，同步重整膚質，重塑更健康的肌膚狀態。



台灣皮膚科醫生林上立 以臨床經驗實踐精準治療

美國醫美設備大廠 Cynosure Lutronic 早前於香港舉行專家分享會，聚焦 Derma V 超 V 光、PicoSure Pro 第二代 755 皮秒及 Potenza 黃金射頻微針三大王牌儀器的臨床應用與治療優勢。活動特別邀請亞洲醫美權威林上立醫師主講，透過多個真實臨床案例及前後對比圖，深入分析不同膚質問題背後的成因，並講解如何按血管性問題、色素沉澱、毛孔粗大及肌膚結構重整等不同範疇，制定更具針對性的治療策略。從臨床經驗到實際應用，林醫師亦進一步分享精準醫美如何結合科技與個人化評估，協助改善膚質，重塑更穩定、細緻而健康的肌膚狀態。

林上立醫師於分享會上講解三大醫美儀器的臨床應用，並透過案例分析示範精準治療如何改善不同膚質問題。

Derma V 超 V 光 改善血管型黑眼圈與泛紅肌

不少人以為膚色暗沉只與色素沉澱有關，但林醫師指出，部分情況其實源於肌膚底層泛紅，因此「去紅」同樣是改善膚色的重要一步。Derma V 採用 VSP 脈衝技術，以精準光學原理針對各類血管問題進行處理。林醫師現場亦分享多個改善玫瑰痤瘡、紅印及酒糟肌的案例，其中包括一向較難處理的血管型黑眼圈，透過其脈衝模式調整後，淡化效果亦相當明顯，為相關困擾提供另一個具針對性的處理方向。

PicoSure Pro 755nm 黃金波長 去斑與嫩膚的雙重效果

作為「皮秒技術天花板」，PicoSure Pro 的 755nm 黃金波長對黑色素具高度針對性，於處理不同類型色斑方面表現出色，更是唯一獲美國 FDA 核准用於治療荷爾蒙斑、太田母斑及顴骨母斑的皮秒儀器。其能量輸出結合專利 Focus Lens 鉑金蜂巢頭，在減低熱傷害及反黑風險的同時，亦有助刺激膠原蛋白增生，達致改善色斑與提升膚質的雙重效果。

Potenza 黃金射頻微針 改善膚質與毛孔問題

融合微針與射頻技術，Potenza 能將能量精準傳遞至不同皮膚層次，針對毛孔粗大、凹凸洞、油脂分泌及初老鬆弛等問題提供改善方案。其獨有水光滲透技術，有別於市面上其他注射式水光儀器或射頻微針，配合 Fusion Tip 水光探頭的負壓設計，可將精華有效導入真皮層，達致提亮、保濕及改善缺水乾燥、暗沉肌膚的效果。不僅有助為肌膚注入熱能、激發膠原自生，更可均勻細緻地導入不同水光精華，進一步提升保養效能。

結合科技與臨床實證 以個人化方案改善膚質

醫美已不再是單一療程的選擇，也成為日常保養的一部分。面對黑眼圈、色斑與毛孔等不同膚質問題，與其盲目跟隨潮流，或只依賴個別療程，不如透過專業評估與臨床實證，制定更有針對性的療程組合。結合科技與個人化方案，循序漸進改善膚質，才能令效果更穩定、持久，逐步回復細緻、透亮的健康肌膚。

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香港總代理Norgel Derma

Cynosure Lutronic HK

（資料由客戶提供）