HydraFacial vs Aqua Peel vs Emfusion邊間好？清潔Facial點揀？

每個女生都想要白滑無瑕肌膚，為此甘願付上時間與金錢，但即使做好清潔及護膚，面上的油脂、粉刺卻很難徹底去除，甚至出現護膚品難吸收、面色暗沈、黑頭粉刺等困擾，這時就需要深層的清潔Facial去幫助潔面，透過清潔Facial有效以專業技術溶解面上污垢，令皮膚重新呼吸。只是市面上清潔Facial眾多，有HydraFacial、Silkpeel、BTL Emfusion、AquaPeel，到底4種清潔Facial有甚麼分別？又要怎樣選擇適合自己的療程？本文為你分析HydraFacial、 SilkPeel、BTL Emfusion、AquaPeel 這4種清潔Facial的特別之處及應該如何選擇適合自己的清潔Facial。

明明自己清潔都可以，有需要出去做清潔Facial嗎？

美容院做清潔Facial清潔力度更強，效果更好

在家中自己也能清潔面部，使用洗面奶、去角質產品、清潔面膜去除面部污垢，既然能在家中做深層清潔，那還需要到美容院做清潔Facial嗎？答案是需要的！這是因為居家深層清潔並不足夠，日常洗面只能去除表面污垢，清潔力度有限，不能細緻到毛孔深處，令毛孔持續堆積老舊角質，從而出現暗瘡、毛孔堵塞、護膚品無法吸收等問題，有瑕疵的肌膚更要留意清潔是否足夠，因為光滑無瑕的肌膚必須保持毛孔暢通，SilkPeel、AquaPeel等清潔Facial，不但有效疏通毛孔，去除皮膚累積的油脂污垢、殘留化妝品，更減低毛孔堵塞，皮膚發炎的機會，所以定期去美容院做深層清潔Facial例如HydraFacial，BTL Emfusion，AquaPeel，SilkPeel等是有必要性的。

深層清潔Facial是一項專業的皮膚護理療程，運用到美容院專業產品、儀器和技術，療程普遍使用真空吸力吸出油脂污垢，能徹底、全面清潔皮膚毛孔，去除污垢、油脂同死皮細胞，同時注入養分，清潔同時保濕，一次達到幾個功效。清潔Facial重點之一是要打開毛孔，一般家居保養只能以熱氣蒸面方式打開毛孔，推出污垢再進行後續清潔，然而打開毛孔程度有限而且過程熱敷，太高溫反而導致不舒適，而美容院的清潔Facial使用頂尖儀器，配合獨特技術及精華打開皮膚管道，無痛帶走深層油脂 ，舒適度高，肌膚重拾光滑感，無論效果還是舒適度都比較優勝。除此之外，不少清潔Facial加入補水功效，清潔同時提供深層滋養、修護、潤澤肌膚，使吸收力大幅提升，比起自己做深層清潔更加全效。

美容院擁有豐富經驗，針對性解決肌膚問題

一個清潔Facial療程通常涉及多個步驟，並針對不同的皮膚問題，視乎膚質和需要而調節，因此到美容院做清潔Facial是更深層、徹底、貼合個人需要的選擇。

美容院擁有專業可靠的美容師令護膚更加高效，而靠自己是很難做到的，豐富經驗的美容師可以根據經驗及過往案例，為客人挑選最適合的療程，解決客人的護膚需求，配合頂尖的儀器科技，分析肌膚問題及定期追蹤效果，數據化解決客人重點想改善的地方，更提出針對性護理及個人化訂製方案，療程的獨家手法，專業儀器設備及專業意見等等，都是自行深層清潔無法做到的，所以HydraFacial，BTL Emfusion，AquaPeel，SilkPeel等清潔Facial都比自己清潔更好。

點避免中伏？ 清潔Facial選擇要點

1. 必選大型美容院

清潔Facial看似簡單，但其實隱藏不少陷阱，要小心選擇品牌，例如AquaPeel近年十分流行，主打療程效果媲美針清，更無痛無創，所以大部分美容院爭相引入這個療程，但其實質素十分參差，一些小店為節省成本，儀器及精華都未必使用原廠正貨，試圖混淆消費者，所以於挑選清潔Facial時必須嚴格選擇可靠的美容院才能避免水貨、冒牌機的風險，而HydraFacial、SilkPeel等療程也是如此，小店美容院有機會使用其他精華代替，選擇大型的美容院進行療程會相對比較可靠，因為大型美容集團通常有足夠實力、資源入手原廠正貨儀器，以及維持原廠認證的專業儀器設備，確保設備質量和使用安全的關鍵指標，雖然大型美容院價錢相對較貴，但療程始終一分錢一分貨，療程保障十分重要，想避免中伏和傷害肌膚，應儘量避免選擇小店進行療程。

2. 擁有獨家手法很重要

另外，要留意該美容院是否擁有獨家手法，雖然AquaPeel、HydraFacial等清潔Facial看似都是吸吸吸，十分簡單，但其實每個療程都會有一套手法，不是美容師胡亂用吸頭按壓就可以，操作手法及吸力都十分講究，吸力太強有機會拉扯毛孔，傷害肌膚，而吸力太弱就無效，所以選擇手法一致和擁有原廠保證的公司十分重要，因為即使是同一部儀器，手法不同效果可以差很遠，其實面部不同部位吸法都會稍微不同，美容師手法是否能覆蓋全面，能否照顧細緻部位例如鼻翼、唇周、眼周位置等都十分影響效果，甚至儀器調節、精華運用的十分考驗美容師經驗，所以手法是否專業，公司有沒有監管，都會是考慮因素之一。

3. 是否擁有原廠保證

清潔Facial無論儀器還是精華，都十分影響療程效果，消費者選擇清潔Facial時必須仔細查證美容院是否有原廠保證，儀器可以靠證書或是去儀器的官方網站去查證，另外，進行HydraFacial，BTL Emfusion，AquaPeel，SilkPeel療程時，原廠都會搭配原廠精華以獲得最佳效果，但對消費者而言，精華卻十分難分辨真偽，由於真材實料的精華成本較貴，一些無良美容院為壓低成本使用假貨，可能會罔顧客人面部安全，使用其他平價精華，甚至水去代替原廠精華，所以絕對接受療程前一定要小心查證品牌是否可靠！優先選擇大型品牌美容院及有原廠認證的公司，比較安心可靠，消費者療程前應仔細選擇及對比。

4. 價格透明

價格是否公開透明也是很重要的，美容療程價格通常需要以套票形式出售，價錢都不算便宜，但坊間大部分美容院偏偏不會公開療程價錢，消費者無法事前得知價錢，或是到真正進行療程後，或會有其他附加費用，使客人大失預算，所以挑選一間價格透明的美容院十分重要，除了杜絕海鮮價，更加可以避免隱藏收費，客人在接受療程前先有心理準備和有所預計。

分析完如何挑選深層清潔Facial，到底HydraFacial、 SilkPeel、BTL Emfusion、AquaPeel 有什麼分別？該如何挑選哪種清潔Facial最適合自己？

HydraFacial、 SilkPeel、BTL Emfusion、AquaPeel 比較

HydraFacial SilkPeel BTL Emfusion AquaPeel 產地 美國 美國 英國 韓國、內地 技術 VortexTechnology®專利渦旋注入技術，螺旋刮片進行負壓吸取 液態打磨技術及Dermalinfusion®專利滲透技術，負壓真空帶走毛孔污垢的同時儀器把握最佳時機深度注入精華。 DynamiQ 水亮澤技術誘導皮膚共振，先清潔再注入精華 雙向引流技術，獨特的螺旋水磨探頭，將含有AHA果酸或BHA水楊酸的精華溶液，分解皮膚的油脂污垢、老化角質等，再用真空負壓吸走粉刺黑頭，再用霧化方式將精華導入皮膚底層。 精華 根據肌膚所需搭配多款導入精華 4款醫學級肌膚營養精華素，跟據皮膚需要使用 為肌膚注入SKIN CA++精華 AHA果酸或BHA水楊酸的精華溶液 優點 -多種精華配搭 -多種精華配搭 -有別與酸性溶液，採用適合的清潔及營養精華素，不致敏感 -專利探頭可以清潔同步注入醫學級精華，把握最佳時機高效滲透至皮膚底層 -有修復肌膚屏障功效 -性價比高，價錢較相宜，就清潔而言，AquaPeel是不錯的選擇 缺點 -價錢較貴 -只針對肌膚表面，不能深層滲透 -單一療程效果，主要針對改善皺紋 -酸性成分未必適合敏感肌 -需要由專業美容師處理及進行療程 -BTL原廠主力研發眼袋槍、消脂減肥為主，非主力研發清潔保濕儀器 -質素較為參差不齊，需要小心選擇安心可靠的美容院

HydraFacial

HydraFacial除深層清潔外 主要針對表皮細紋/老化肌膚

10年前大熱HydraFacial 的使用儀器進行療程，結合吸引、清潔、去角質、抽取粉刺和導入精華等多個步驟。雖然儀器成本高昂，療程價錢較貴。不過10年前的技術現在很多儀器都能夠取代了，近年美容院及顧客相計比較少見，亦都沒有太多人士推薦，亦沒有多少廣告，算是一部傳統過時了的清潔儀器。 現時香港不在流行也是不能夠做到長青款。

HydraFacial與一般的清潔儀器一樣處理污垢達至深層清潔毛孔，去除黑頭和白頭，同時提亮膚色，改善膚質，並同時將營養成分導入皮膚，保濕和滋養肌膚。

HydraFacial海菲秀療程可以改善細紋、皺紋和其他老化跡象。去角質和滲透滋養精華液可以促進膠原蛋白生成，改善皮膚彈性。

HydraFacial Step1：藍色潔淨螺旋探頭溫和去角質，搭配注入精華軟化皮脂與進行深層清潔，並去除老廢角質。

HydraFacial Step2：綠色探頭潔淨毛孔吸走污垢，搭配果酸或水楊酸幫助軟化皮脂，溫和清潔肌膚、減少皮脂堆積。

HydraFacial Step3：透明探頭渦旋導入精華，提高肌膚保濕性與防護力，導入保濕精華。

HydraFacial現時香港經已不在流行，10年前比較熱門，現在香港美容院接近九成以上都並非用原材料，由於代理更換，因此加上成本較貴。所以香港現在比較少見了。

現時大部份如果只係想做簡單清潔的話，Aqua Peel 已經能夠做到非常理想的清潔效果，相對上性價比會較高。

美國Silkpeel

Silkpeel 把握最佳吸收時機 吸收力提升90%：深層清潔同時滋潤肌膚

Silkpeel又名鑽石磨皮+精華液導入療法，擁有美國FDA及CE認證，同樣是深層清潔，但獨特之處是有著最新的鑽石磨皮專利技術，溫和適當地帶走30-35微米的老化角質死皮，不會對脆弱肌膚造成剌激，更在清潔肌膚同時將營養成分直接導入皮膚，而Silkpeel採用的特定醫學級精華，在最佳時機高效滲透至皮膚底層，即時肌膚吸收力提升90%，為肌膚深層注入養份，極速吸收、顯著美白、改善暗瘡、即時補濕及舒緩敏感皮膚，加上Silkpeel不需要使用到AHA或BHA的酸性成分，不刺激皮膚，療程溫和，所以適合所有膚質，敏感人士都可以進行。

Silkpeel 獨有Dermalinfusion®專利滲透技術能增強去角質層及營養精華素功效，過程沒有絲毫不適或痛楚，不需要任何的恢復時間，大大減省了煥回年輕的肌膚的時間節奏，每次療程後即時見效。

Silkpeel屬於美國熱門的清潔醫美療程，甚至香港某些大型私家醫院也會採用的醫療級別儀器，擁有FDA及CE認識具備有認證。香港認可專業授權的大型美容集團只有FaceMORE肌膚重生美容中心，香港旗艦店超過8000尺的大型集團公司，必要做這個療程可以直接行這間美容集團了解。

BTL Emfusion英國儀器

BTL EMFUSION 肌膚回復正常SkinCA++濃度 修復受損肌膚屏障

BTL團隊研究發現表皮層的SKIN CA++濃度失衡會導致肌膚屏障受損，引致各種肌膚衰老受損問題。BTL EMFUSION使用獨有Insync震動技術, 使老廢角質自然代謝，修復受損肌膚屏障，同時注入精華，1次過清潔保濕修復。

4 Steps 極速注入SkinCA++精華 還原水光肌膚

Step 1: Refine潔淨煥膚

DynamiQ 水亮澤技術誘導皮膚共振，先清潔再注入精華，先代謝老化角質, 清除皮膚殘留物，打開肌膚屏障

Step 2: Activate活化肌膚屏障

活化受損肌膚屏障，即時增加肌膚滲透性及吸收力，平衡SkinCA++濃度梯度

Step 3: Fuse導入修復

加入SkinCA++ 3x Boosting EMFUSION Mask，為皮膚注入SkinCA++ 水光精華，修復肌膚屏障

Step 4: Seal 鎖緊強韌

密封鎖緊肌膚屏障，形成長效保護，提升肌膚保濕力及防禦能力

BTL EMFUSION英國儀器是香港最新最流行的清潔儀器，香港暫時直接合作授權的美容集團 :FaceMORE肌膚重生美容中心。FaceMORE 美容中心與BTL EMFUSION簽訂獨家原廠正貨合作夥伴，擁有正貨授權百分百及最專業的榮譽，並且他們價錢是全香港性價比最高，而且最合理最透明的。如果大家有興趣BTL EMFUSION建議直接向商家FaceMORE肌膚重生美容中心了解是最有保障的，他們旗艦店港九新界亦都有超過8000尺以上的。

AquaPeel

Aqua Peel 性價比極高 媲美針清的清潔facial

AquaPeel屬於非侵入性療程，過程無痛且安全性高，能徹底的深層清潔面部，由於AquaPeel受到大眾認識及喜愛，屬於性價比高的清潔Facial，所以眾多美容院都會引進AquaPeel療程，但需要留意的是產地及廠商都大有不同，主要由韓國、中國製造的儀器，效果、精華都會有所不同，AquaPeel療程使用真空磨皮技術配合果酸和水楊酸等酸性溶液有效溶解黑頭粉刺、疏通被堵塞的毛孔，同時導入醫研淨化精華，令皮膚回復水油平衡。

總結：

4款清潔Facial 中，AquaPeel及SilkPeel 是最建議基本入手的療程，如果budget還可可以向高級版本進發英國BTL Emfusion都是現在最新最好的清潔儀器，屬於高規格及有品質保證，無論從原產地、療程技術、儀器質素、清潔效果都是有目共睹的。可以清潔同時導入醫美級精華是儀器的獨特之處，而其他儀器的滲透率並未能相比。 最後香港比較不流行的HydraFacial現時比較少數據及比較少人討論，逐漸淘汰市場，所以都不建議大家選擇HydraFacial。

就療程效果而言，HydraFacial 和 SilkPeel 及BTL Emfusion都是針對深層清潔和皮膚滋養的療程，但SilkPeel和BTL Emfusion更注重多功能性和即時效果，主要增加滋潤保濕，提升皮膚彈性，而且含有酸性，對敏感肌膚未必友好，後者則加強了清潔效果，而且精華是採用醫學級精華液，可以根據肌膚狀況而選擇，例如想改善暗黃膚色、淡斑、淨化、保濕等都可以選擇特定精華液，而且未含有酸性，成分較為溫和，適用於所有膚質。

以清潔Facial性價比而言，AquaPeel就算最優惠，AquaPeel 相比其他清潔Facial價錢較相宜，而清潔效果也是相當不錯，但專業度需求較高，加上美容師手勢也十分影響效果，雖然都是真空儀器吸出污垢，但操作手法及吸力都十分講究，太強有機會拉扯肌膚、毛孔，太弱就無效，要選擇手法一致同擁有原廠保證的公司也是選擇的一大重點，另外探頭是否全新，會不會循環再用，會不會配合唔同精華分兩個機頭吸等都會影響到療程效果，所以做AquaPeel療程前需要仔細分辨。

BTL Emfusion 由英國BTL製造，如果夠budget，直接一步到位應該選擇BTL Emfusion。經過香港五大信譽美容品牌FaceMORE肌膚重新美容中心內部數據及市場表現， BTL Emfusion是一部集合silkpeel、 Aquapeel及 HydraFacial三大元素的合體清潔女王，基本上你做BTL Emfusion已經可以取得相同效果。 BTL Emfusion與HydraFacial兩部比較的話可以直接KO HydraFacial， 如果要即時性效果絕對是BTL Emfusion更有優勢。如要了解BTL Emfusion療程詳情可以直接尋求香港唯一直接合作商FaceMORE肌膚重生美容集團中心，他們是香港口碑信譽極度良好的美容品牌。

FaceMORE BTL Emfusion SilkPeel、AquaPeel 療程及價錢

FaceMORE BTL Emfusion屏障活化療程

FaceMORE BTL Emfusion屏障活化療程使用全球第一專利DYNAMiQ技術和活性成分，配合高頻波引起皮膚共振，令肌膚即時透光亮白；撃退肌膚敏感、泛紅、暗啞 · 強化肌膚防禦力，零恢復期、零創傷，立即還原水光肌。

現時BTL Emfusion屏障活化療程首次體驗價為$480，以優惠價即刻還原水光肌膚。

立即體驗：https://facemore.com.hk/treatment/btl-emfusion%E5%B1%8F%E9%9A%9C%E6%B4%BB%E5%8C%96%E7%99%82%E7%A8%8B/

FaceMORE SilkPeel活肌水療再生療程

FaceMORE Silkpeel活肌水療再生療程使用嶄新鑽石磨皮專利技術，配合負壓真空吸力科技，深層清潔毛孔，無創無痛帶走老廢角質及油脂污垢。另外，使用特定醫學級肌膚營養精華素，即時為皮膚導入養份，解決毛孔堵塞、毛孔粗大、暗粒等肌膚常見問題，同時倍大皮膚吸收能力，全面提昇膚質。

現時Silkpeel活肌水療再生療程首次體驗價為$480，以優惠價體驗強大的清潔效果和高效嫩膚療法。

立即體驗：https://facemore.com.hk/treatment/sp%E6%B4%BB%E8%82%8C%E6%B0%B4%E7%99%82%E5%86%8D%E7%94%9F%E7%99%82%E7%A8%8B/

FaceMORE AquaPeel 水漾淨肌活膚療程

FaceMORE AquaPeel 水漾淨肌活膚療程以3大步驟回復水潤零瑕美肌，先是使用旋轉式注滲技術，以獨有螺旋型設計治療頭深層清潔毛孔，再配合專利水合+抽離 2 IN 1 SYSTEM技術，無痛且溫和地清走皮膚老化角質層及污垢，同時為深層肌膚注入關鍵成分，為肌膚補充水分和營養。

FaceMORE AquaPeel 水漾淨肌活膚療程首次體驗價為$580，即可解決不同肌膚煩惱。

立即體驗：https://facemore.com.hk/treatment/aqp%E6%B0%B4%E6%BC%BE%E6%B7%A8%E8%82%8C%E6%B4%BB%E8%86%9A%E7%99%82%E7%A8%8B/

FaceMORE 香港大型美容品牌 多項活膚療程切合需要

FM優勝之處1）全港最嚴謹 獨家QCSM監管制度

FaceMORE擁有全港獨家QCSM監管制度

接受美容療程最怕美容院欠缺監管，美容師手勢不一，FaceMORE擁有全港獨有嚴謹QCSM監管制度獨立團隊，公司內部評價為香港最嚴格培訓專業的大型美容中心， 所有治療師均需遵從全港獨有QCSM 獨家專業服務監管制度指引去服務客戶，專業、細心、可靠的服務態度，配合高質量的療程效果，深受客戶愛戴及口碑載道。QCSM設有獨立醫學及科技監管團隊，會嚴格執行監管標準，同時制定專業技術原則指引，確保治療師於療程中的過程手勢一致，療程效果穩定可靠。

FaceMORE 美容師專業程度高，每位治療師均經過嚴格培訓，一定要經過600+小時嚴格訓練、考核，確實所有治療師達到公司要求水平才可以為客人做療程，對肌膚及美容知識有絕對專業認知，無論是AquaPeel還是SilkPeel都能專業操作儀器，清楚了解不同療程和技術的使用方法及注意事項等，同時遵循相關的安全標準，有助達到治療過程的最高安全性和有效性，令每位客人皆能獲得最佳療程效果。

FM優勝之處2）療程價格公開透明

FaceMORE療程價格公開透明，於官網可以找到療程資訊及價錢

清潔Facial儀器是否用靚機、採用的精華都是否用原廠都會影響療程價格，消費者不能只貪平，要選擇價格公開透明的美容院！有別於一般美容院，FaceMORE的療程價錢真正做到公開透明，官方網站全面公開療程價格，沒有隱藏式收費，定價合理，明碼實價。客戶能夠清楚了解每個療程的價格，無需猜測或擔心可能的隱藏費用，有助更好地掌控預算，計劃和管理自己的美容支出，以享受公平合理的美容服務。

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FaceMORE獨有360 Face Analysis 獨家膚質量定系統

FaceMROE療程更彈性配合客戶需要以達到最佳效果，SP活肌水療再生療程一共擁有4款原廠醫學級肌膚營養精華素，美容師會針對客戶的皮膚需要及想改善的肌膚問題彈性使用特定精華，如保濕、毛孔淨化、抗氧化、美白等，再於最佳時機即時導入最適合的精華養份，FaceMORE所有精華均由原廠提供，專用醫學配方精華加上原廠正貨儀器，確保客戶擁有最佳的療程效果，安心可靠。

FaceMORE療程高標準的衛生程度均可以體現出對客戶的貼心，FaceMORE一直奉行以客為本的原則，衛生程度是品牌關注的一大重點， FaceMORE AQP水漾淨肌活膚療程每次療程使用全新機頭，更採用獨立一次性即棄包裝，專業衛生，不會循環再用。另外療程也會配合不同精華並按照皮膚需要分兩個機頭吸，令效果更好，絕對不會為節省成本而罔顧客人利益。

FM優勝之處4）SilkPeel官方原廠唯一授權指定認可中心

FaceMORE是SilkPeel官方原廠唯一授權指定認可中心

FaceMORE是SilkPeel原廠認證香港地區長期合作夥伴，100％原廠官方認證安全療程，確保療程高效安全，FaceMORE全線使用最新升級醫學級SilkPeel 儀器，比起坊間小店有更高的可信性及保障，承諾絕不使用冒牌機及水貨，FaceMORE不但擁有專業的美容團隊及QCSM獨家監管制度，更保證謹遵官方指引保障顧客療程效益，與官方原廠一直保持緊密交流，致力推動及提升療效、安全及素質。

FM優勝之處5）有專業口碑

FaceMORE Silkpeel活肌水療再生療程及AquaPeel 水漾淨肌活膚療程的精華均是採用原廠正貨，FaceMORE作為大型美容品牌，屬於香港五大美容中心，一直被大眾評價信譽很好，由於公司非常着重誠信及信譽經營，所以全公司上下亦都監管非常嚴格，因此職員必須要跟從公司方針，以客為先，所以服務很到位，不但如此，FaceMORE更一直受到一眾KOL及年輕用家熱愛及推介，奠定行業領先地位。

FM優勝之處6）選址環境

FaceMORE集團實力充足，全港九新界有分店均超過8000尺以上，在環境選址方面，全港坐擁3間超過8000尺旗艦店(尖沙咀、銅鑼灣、沙田)，方便各地區顧客隨時隨地前來進行療程。而且，每間分店擁有超過100間私隱度高的獨立房間，儀器及空間足以服務應付龐大的客戶量，務求所有客人都可以放鬆地享受療程。

FaceMORE作為一家備受信賴的大型美容集團，着重誠信和口碑，所有治療儀器均採用百分之百的原廠正貨，確保療程能夠達到專業安全，真正為客人提供安全可靠、安心療效卓越的美容服務。為保障所有顧客權益，公司內部有獨家的售後服務部門及嚴格的QCSM獨家服務專業監管制度，是一間香港擁有口碑極佳的大型美容中心，信心之選。

在選擇清潔Facial時，不妨考慮FaceMORE，集保養、健體、美容、舒壓於一身，提供多項療程任君選擇，有齊SilkPeel、AquaPeel療程，顧客可根據自身狀況或要求選擇最為適合自己的 清潔Facial，而且價錢非常透明非常清晰，明碼實價、價錢合理，獨家的療程手法專業有效，有興趣的女士們可以登記體驗。

FaceMORE肌膚重生中心

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