游嘉欣拍片公開8年「整容史」　改善包包面靠1項醫美療程

現年 26 歲的 TVB 小花游嘉欣（游游），自 18 歲入行以來憑藉甜美外貌與親切形象深受觀眾喜愛。近日在熱播劇集《夫妻的博弈》中飾演馬國明妹妹的她，因鏡頭前精緻立體的輪廓與出道初期截然不同，再次成為全網熱議焦點。不少網民發現她的「包包面」消失得無影無蹤，臉型變得極其瘦削精緻，甚至一度引發「加工整容」與過度醫美的疑慮。面對外界猜測，游游選擇大方拍片直面疑慮，首度公開自己的8 年「整容史」，並不惜在鏡頭前用力揉臉捏鼻，用行動證明「零加工」！



（IG@kayan_yau）

容貌變化引發整容風波：從包包面到完美V面

有網民將游嘉欣出道 8 年來的劇照與生活照拼湊對比，發現她早期標誌性的Baby Fat早已消失，如今下巴線條俐落，下顎線更是緊緻立體。這份巨大的轉變迅速在討論區發酵，更有網民猜測她是否偷偷進行了削骨整容、過分醫美、減肥，或是照片「P 圖過度」所致。

拍片大方闢謠：揉臉捏鼻證明純天然，坦承只做 1 項醫美

面對外界的整容疑慮，游游選擇不遮掩，拍片誠實公開變美心路歷程。她笑言，這 8 年的轉變全是自己持之以恆努力的成果。除了隨著年齡增長自然的 Baby Fat 逐漸消退外，她也慢慢摸索出最適合自己的妝容風格；而迷人的「直角肩」與窈窕身材，則是她多年來堅持健身鍛鍊的努力成果。

（IG@kayan_yau）

為了徹底釐清疑慮，游游拍片用力揉捏面頰與鼻子，證明自己的五官絕無加工或裝有假體。同時，她更大方承認自己僅做過 HIFU（高能聚焦超聲波） 醫美療程，並大讚此療程對改善「包包面」十分有效。

（IG@kayan_yau）

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HIFU 療程如何精準改善包包面與 Baby Fat？

HIFU（High-Intensity Focused Ultrasound，高能聚焦超聲波），是一種非侵入性且安全性高的醫美保養程序，其原理與好處包括：

• 直達 SMAS 筋膜層收縮： HIFU 技術能將高能量超聲波精準聚焦於皮下深層的 SMAS 筋膜層（Superficial Muscular Aponeurotic System），使底層組織受熱並瞬間產生收縮作用。

• 重整承托力與拉緊輪廓： 透過熱能效應，HIFU 能將皮膚與深層肌肉組織一併向上提拉，就像在皮下建立一道強韌的支撐網，從根本改善雙下巴、包包面及臉部鬆弛。

• 刺激膠原蛋白自主再生： 療程能誘發肌膚底層的創傷修復機制，持續刺激膠原蛋白大量新生與重組，讓肌膚重現緊緻彈性，特別適合解決 Baby Fat、輪廓模糊及頸紋等衰老痕跡。

對於追求高效、低修復期美顏療程的現代女性來說，HIFU 療程無疑是無痛告別「包包面」的最佳選擇。通常在完成一次療程後，便能即時感受到輪廓拉提與緊緻的效果，隨著肌膚底層膠原蛋白在隨後幾個月內持續再生，瘦臉與提拉效果更會日益明顯。一般而言，一次標準的 HIFU 療程效果可維持約 1 至 2 年之久，但實際持久度仍會因每個人的肌膚狀況、年齡層、日常作息及後續護理習慣而有所差異，配合良好的個人習慣才能發揮出 HIFU 療程最大效果！