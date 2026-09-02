香港脫毛邊間好丨要考慮哪些因素？詳細分析3間脫毛中心

每逢春夏或者穿著背心、泳衣時，毛髮問題總是讓人大感尷尬。為了追求極致的美觀、清爽整潔，甚至改善因頻繁剃毛而引起的皮膚暗沉、毛囊炎與毛髮倒生問題，越來越多香港女士選擇以「激光脫毛」替代傳統的刮毛刀、脫毛膏或蜜蠟脫毛。激光脫毛能透過特定波長的光能，精準破壞毛囊中的黑色素，達致長遠且高效的半永久甚至永久脫毛效果，徹底根除毛髮煩惱。

然而，市面上的激光脫毛中心林立，廣告鋪天蓋地，究竟脫毛邊間好？到底該如何挑選？身為港人最熟知的三大脫毛巨頭——MediLASE、Dermes 以及 HAiRLESS，各自有哪些特點與優勢？本文將為大家深度拆解選店關鍵，並列出進行脫毛療程前後的注意事項，助女士們找到最適合自己的脫毛療程！

選擇脫毛療程要考慮的3大因素

選擇脫毛中心時，很多人會特別關注價錢，然而，安全性、技術與售後服務亦不能忽略，不能只看價錢作選擇考量，務必留意以下三大核心指標：

1. 是否為具備良好口碑與誠信的大型品牌？

選擇大型連鎖美容院或專業脫毛中心，通常在技術、儀器品質及衛生安全上較有保障。市民可透過大眾真實評價、第三方媒體報導進行篩選。此外，具備一定的企業規模與資金實力才能保證中心不會突然倒閉，令購買了套票或療程的顧客求助無援。在評估脫毛邊間好時，一間深受廣大顧客信賴、線上線下皆累積好處好評的脫毛公司，其儀器安全認證與治療師培訓制度無疑更加嚴謹。

選擇脫毛中心時不能只看價錢作選擇考量，安全性、技術與售後服務亦不能忽略。（圖片：Shutterstock）

2. 價格是否公開透明？警惕隱形收費與硬銷陷阱

價錢是許多女士考量的重點，但切忌只看「超低價體驗」。好的脫毛中心應該做到明碼實價、官網價格清晰公開，避免出現因人而異的「海鮮價」或在結帳時才追加額外收費（如開盒費、指定部位附加費等）。此外，挑選前應先做足功課，選擇不強行硬銷的脫毛中心，過程才能安心放鬆。

3. 是否提供「真正的永久保養」？

毛髮會隨著人體的荷爾蒙變化（如懷孕、服藥、更年期等）而有機會重新長出細毛。部分平價機構的療程僅限定 4 次或 6 次，結束後便不再提供服務。一間負責任且具誠信的激光脫毛中心，通常會提供「終身/永久保養」，確保日後即使有微小毛髮再生，也能隨時預約補打而無需額外收費，這對消費者來說才是最周全的保障。

比較3間脫毛中心最新收費及優惠

脫毛中心 比堅尼線 優惠參考價 價錢透明度 主要賣點 優惠重點 HAiRLESS 🏆 一個價錢永久保養：$3,600 新客優惠永久保養（沒有限制次數） 網站公開且細分 33 個身體部位價錢 收費公開透明、主打明碼實價阪永久保養 登記免費體驗：3選1部位，任選上唇或腋下或比堅尼上線一次 部分項目含保養售後 Dermes HK$5,888 / 6次 提供2個身體部位價錢 大型知名品牌 免費試做體驗、學生專屬優惠 MediLASE HK$9,200/6次 提供8個身體部位價錢 分店網絡覆蓋廣泛 免費提供激光評估、限時專屬優惠

1.MediLASE：雙波長精準技術與獨家 PUA 科學評估

擁有 13 年專業醫美經驗的 MediLASE，提供集激光脫毛、年輕醫美及瘦身塑形於一身的一站式美容服務。

• 技術亮點： 採用Gentlelase PRO-U 激光技術，結合 755nm 與 1064nm 雙效波長組合，能同時處理深層頑固毛髮與微細幼毛。一般只需 4 至 6 次療程即可達致零毛無瑕膚質。

• 安全性與評估： PRO-U ANALYZER (PUA) 科學化激光評估。由於個人基因或日常習慣均可能誘發過敏，MediLASE 強調必須在確保身體狀況與皮膚狀態完全通過安全評估後，才會開展完整部位療程，並同步量身訂造專屬膚質改善方案。

• 最新優惠與收費： 現時登記可免費體驗 PRO-U ANALYZER (PUA) 科學化激光評估。新客可享限時激光脫毛優惠（腋下、比堅尼線、全比堅尼VI、全比堅尼VIO）

2. Dermes：3 波長無痛技術

Dermes 為顧客提供兼具安全與效果的脫毛體驗。每位治療師均需通過高達 288 小時培訓，確保具備紮實的皮膚學與光學知識。

• 技術亮點： 全港獨家採用 3 波長技術（755nm, 810nm, 1064nm），能在同一時間同步輸出三種光波，一次過覆蓋不同深度、粗幼及顏色的毛髮。配合獲美國 FDA 認證的 ICE PLUS™ 專利冷凍技術，療程全程體感溫和無痛，特別適合呵護比堅尼等敏感部位。

• 標準化服務流程： 療程前提供毛髮生長週期講解、膚色與膚質分析及皮膚反應測試；過程中塗抹專用啫喱與激光打光；療程後塗上滋潤保濕霜與防曬，並持續跟進毛髮生長與皮膚狀況。

• 最新優惠與收費：

1. 新客可享免費體驗 3 選 1（上唇、腋下或比堅尼位）

2. 完成免費體驗即送 Bioderma 深層卸妝潔膚水 100ml

3. 新客專享優惠：腋下激光脫毛療程 $4800 / 6 次

3. HAiRLESS：科技化三重評估、個人化定制療程與極致透明價錢

作為近年備受港人追捧的性價比高，亦都係新龍頭脫毛中心，與後起之秀，HAiRLESS 以「以客為本」為核心理念。若你詢問廣大網民「脫毛邊間好」，HAiRLESS激光脫毛監管部門制度，在技術研發、安全監控、人員培訓及價格透明度上均樹立了業界最高新標準，整體服務品質與細節執行力極高。 HAiRLESS實屬是一間又專業又有誠信口碑的大型激光脫毛中心，而且價錢合理透明化，性價比高。

• 全港唯一榮獲三重國際最高榮譽認證

HAiRLESS 是全港唯一獲美國 CANDELA 官方頒發三重國際認證的激光脫毛大品牌！包括獲頒「最專業激光脫毛服務」、「最高品質」以及「最高佳效果」官方認可，代表每位顧客都能享有 100% 的安心與最高認可的療程效果。

• 獨家權威研發：TechPRO® 3重智能化激光評估

HAiRLESS 專業光學團隊與美國光學權威 CANDELA 專家深度合作，研發出業界領先的 TechPRO® 3重智能化激光評估系統。透過科技化分析與數據紀錄，精準分析膚色、膚質及毛髮狀況，精準追蹤每次療程的進度與毛髮變化，為每位顧客量身定制最合適的方案，讓顧客能在療程前預視毛髮減少的進度，讓整個脫毛過程完全科學化、可視化。

• 嚴謹至極的安全諮詢與個人化檔案

即使是預約「免費體驗」，HAiRLESS 也展現出絕不馬虎的專業態度。第一次到訪時，顧客需填寫嚴謹的「藥物記錄表」，確保近期沒有服用任何光敏感性藥物（如部分抗生素或 A 酸）；同時亦需填寫「個人生活及護理習慣記錄表」，詳細了解顧客平日的飲食、作息及脫毛習慣，由生活細節入手，徹底從源頭解決毛髮與膚質問題。

• 獨創「專業畫線定位」技術：零漏打、零死角

坊間不少脫毛中心在進行療程時缺乏事前定位程序，容易導致發數不均或出現「漏打」情況。HAiRLESS 規定治療師在進行激光前，必須先在打光部位以皮膚專用筆進行畫線分區定位。透過清晰的區塊劃分，確保激光能百分之百覆蓋整片肌膚，做到發數精準、絕無漏打，將對安全的執著落實於每一個細節。

• 專業治療師培訓與嚴格 QCSM 安全監管

HAiRLESS 所有治療師均需通過品牌獨家的QCSM品質控制體系審核，經過600+小時的理論實操訓練與光學考核才能上崗，確保治療師手勢專業統一。療程全程秉持1 對 1 專人跟進及絕不硬銷原則，讓顧客在舒適無壓力的環境下享受美肌過程。

• 最新優惠與官網價格全公開： HAiRLESS 徹底打破美容業界價格不透明的傳統，所有脫毛部位的價錢均在官網明碼實價全面公開，絕無隱藏收費或海鮮價。

1. 新客尊享：免費 3 選 1 激光脫毛優惠體驗（可選熱門部位腋下、上下唇或比堅尼上線），包含專業皮膚測試及諮詢。

2. 現正舉行 50% 限時半價優惠，涵蓋多個熱門部位（如全手臂、全腿、比堅尼等），想以最高 CP 值體驗專業脫毛的女士絕對不能錯過！

為什麼在比較「脫毛邊間好」時，HAiRLESS是首選脫毛公司？

衡量「脫毛邊間好」的關鍵在於 CP 值高、專業安全且售後有保障！HAiRLESS不但專業高效，更是包永久保養，合理價錢，地理位置又方便，是大眾首選。

選擇 HAiRLESS 買的不止是幾次療程，而是一輩子的白滑肌膚保障！

真正的永久保養，明碼實價

HAiRLESS 提供真正的永久保養，公開透明地在網站及合約寫明保養條款，絕無隱藏收費或附加手續費。相較於小型美容院隨時面臨倒閉風險或條款條理模糊，HAiRLESS 開業接近十年，具備雄厚資金與長遠信譽，即使日後再生零星毛髮都可隨時免費預約跟進。

最頂尖的激光永久脫毛科技

HAiRLESS脫毛療程引入全球最頂尖的激光永久脫毛科技 — 美國原廠Gentlelase PRO-U®755 Laser Technology，被美國激光醫學會認可為「最佳脫毛科技」，功效一致通過國際級評核。儀器內置冷凍系統及專利冷凍劑，有助即時舒緩接受療程嘅範圍，整個過程只會覺得冰涼，不會疼痛，脫毛過程非常舒適。只需4至6次療程，就能達至令人滿意的永久脫毛效果，達至無痛及最快效果。事前有安全指引和遵守治療程序，治療師清晰知道每個脫毛部位的位置，確保安全及準成度。

港九新界均設有超過 8,000 呎大規格旗艦店

環境方面，HAiRLESS於港九新界均設有超過 8,000 呎大規格旗艦店，分店舒適、環境衛生，作為大型脫毛品牌，有超過100間獨立及私隱度極高的雙重保障療程房間，更有保險櫃確保私人物品得到妥善保管。HAiRLESS設有獨立QCSM®衛生監管部門，嚴格確保所有療程房間和用品全面清潔消毒。堅持使用一次性即棄剃刀、一次性床紙及每次療程都會更換毛巾等等衛生程序。同時安排功能齊全的梳妝空間，協助顧客更好地檢視自己的妝容。照顧每一個細節，提供最高品質的脫毛療程。

價錢合理 公開透明

HAiRLESS脫毛療程價錢合理且公開透明，網站上明碼實價，另設24小時專業客服支援，隨時隨地為顧客提供個性化的解決方案。售前售後服務一絲不苟，堅持不懈優化整過脫毛體驗，超過50萬信心見證，絕對專業可信賴，信譽之選。

有意了解更多脫毛療程價錢及資料的詳情，即到下列網址查詢：

HAiRLESS激光脫毛中心

www.hairless.com.hk/50offer