美容療程好快打回原形？Trinity立體激光拆解韌帶鈦提升關鍵

下顎線愈來愈鬆、法令紋愈照鏡愈深、面色暗沉又顯疲態？不少人以為做多幾次 facial 或按摩就可以逆轉初老，但當面部承托力開始下降，問題可能已不只停留在表皮。近期醫美圈熱話「韌帶鈦提升」正是瞄準這個痛點。到底韌帶鈦提升是甚麼？Trinity Liftoning 又為何被視為最新一代鈦提升選擇？本文一次拆解三波長原理、與 HIFU／RF 的分別，以及療程前必知重點。



韌帶鈦提升是甚麼？先了解面部承托的「錨點」

近年「韌帶鈦提升」愈來愈受到關注，原因是大家對拉提療程的要求，已經不再只是追求皮膚表面即時收緊，而是開始重視面部輪廓背後的承托結構。面部支持韌帶是連接皮膚、筋膜與較深層結構的重要纖維性承托系統之一，可以把它想像成固定軟組織位置的「錨點」。隨着年齡增長，皮膚彈性、脂肪墊位置、筋膜以及支持韌帶之間的承托關係都會逐步改變，中面部組織亦更容易出現下移，令下顎線變得模糊、嘴角肉明顯，整體輪廓看起來不再像年輕時般俐落。

因此，韌帶鈦提升的概念，重點並不是單純把皮膚「拉緊」，而是從面部多層次老化的角度出發，把膚質、緊緻度與輪廓承托一併納入考慮。換句話說，真正影響輪廓的並不只有皮膚表面，當較深層的承托關係逐漸改變，即使表面肌膚仍然細滑，亦可能出現輪廓鬆散、面部重心下移等視覺變化。

既然韌帶鈦提升講求的是多層次管理，不同美容儀器採用甚麼能量、可以覆蓋哪些層次，自然就成為選擇療程時的重要考慮。

韌帶鈦提升點樣揀？Trinity立體激光 VS HIFU、RF

市面上拉提及緊緻儀器不少，較常見的包括 HIFU（聚焦超聲波）、RF（射頻），以及近期備受關注的韓國 Trinity Liftoning。它們並不是單純「誰比誰更強」，而是採用不同能量形式、在不同層次產生光熱或熱作用，因此適合處理的重點亦有所不同：

• HIFU機（超聲波）：以聚焦超聲波在特定深度形成熱凝結點，較着重深層輪廓提拉。

• RF機（射頻）：透過射頻能量加熱組織，較着重真皮層膠原、緊緻及細紋管理。

• Trinity Liftoning（三波長二極管激光）：採用 755nm、808nm、1064nm 三波長同步輸出，將膚色、膚質、緊緻與較深層輪廓承托串連在同一套光熱管理概念之中。

如果想處理的並不只是單一層次，而是希望同時兼顧暗沉、膚質、緊緻及輪廓，Trinity Liftoning 的三波長同步設計，便成為它與 HIFU、RF 最大的分別之一。這亦令 Trinity 更貼近韌帶鈦提升所強調的多層次管理思路。那麼，這部主打「Liftoning」概念的三波長立體激光，究竟如何把不同管理目標串連起來？

三波長同步輸出：一次兼顧亮白、膠原、輪廓

這部由韓國 BLUECORE COMPANY 推出、並由韓國著名男星崔振赫代言的全新一代美容儀器 Trinity Liftoning，搭載 800W 三波長二極管激光技術，可將 755nm、808nm 及 1064nm 三種波長同步輸出，配合 12×20mm 大光斑、1至10Hz 脈衝重複率，以及最長 300ms 脈衝時寬，讓光熱能量在走位過程中逐步累積，覆蓋不同深度的皮膚組織，實現更立體、全面的緊緻與韌帶鈦提升管理。

• 755nm（鑽白）Alex激光：針對表層色素，有效去黃美白、擊退暗沉，令肌膚即時發光。

• 808nm（回彈）Diode激光：穿透至中層，激活膠原蛋白增生，填補面部凹陷，收細毛孔並回復彈力新生。

• 1064nm（立體）Nd:YAG激光：直達深層，收緊筋膜與重點強化「韌帶鈦提升」，重塑輪廓線條，延緩老化。

更值得留意的是，Trinity Liftoning 更獲得美國 FDA、KFDA 及 歐盟CE 等多項國際認證，從技術規格到安全標準均具備充分支持，為療程帶來更高信心。

怕痛又怕恢復期？-10°C三段冷卻成關鍵

Trinity最吸引之處，在於做一次療程已經有肉眼可見的明顯蛻變！除了能即時提升肌膚的光澤感、告別疲態外，透過深層的韌帶鈦提升與膠原激活，面部輪廓線條會變得更立體緊緻，從根本改善鬆弛下垂。

很多人遲遲不敢做高能量療程，最大原因是怕痛、怕紅腫、怕要請假恢復。Trinity治療頭特別配備了-10°C藍寶石冰感冷卻系統，根據不同的皮膚狀況提供3段冷卻級別調節。這不但能紓緩療程時的痛感，確保非侵入性治療的舒適度，更是做到無須麻醉且零恢復期，非常適合希望兼顧效果與舒適體驗的人士。

隨着年齡增長，皮膚彈性、脂肪位置、筋膜及支持韌帶的承托關係都會逐漸改變，因此，理想的輪廓管理亦不應只着眼於單一層面，而是因應自身的膚質、鬆弛程度及輪廓需要，選擇合適的能量與療程方式。

而Trinity Liftoning 的特色，正在於利用 755nm、808nm 及 1064nm 三波長同步輸出，配合長脈衝與光熱累積，將膚色、膚質、緊緻以至較深層的輪廓承托串連於同一套管理概念之中，再加入 -10°C 藍寶石接觸式冷卻，兼顧療程效果與舒適體驗。對希望一次過處理多個老化問題的人而言，亦提供了一種更全面的選擇。

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（資料由客戶提供）