香港醫美診所邊間好？明星KOL齊齊推介OASIS三大緊膚提拉療程

面對皮膚鬆弛、缺乏彈性及法令紋加深等初老危機，如果大家上網搜尋「香港醫美診所推薦」，很容易被海量資訊搞到花多眼亂！想揀安全有效的醫美療程，就要先看醫美診所品牌歷史、儀器是否原廠正貨及服務口碑。由容祖兒代言逾10年的上市集團 OASIS，於香港醫美界領航超過28年，一直堅持使用100%原廠正貨醫美儀器及產品，亦是多項著名療程的官方認證中心，多年來獲獎無數，堅持絕無隱藏收費，全流程透明安心，療程由經驗豐富的專業團隊操作，絕對是安全有效的醫美首選。今次為大家拆解OASIS三大星級緊膚拉提機皇！心大心細想知「OASIS好唔好」？即看星級用家Coffee、周嘉洛及Jade的親身真實體驗，幫你揀出最佳抗老方案！

1. 醫美療程推介 最新一代Ultherapy Prime美國超聲刀 強效提拉之選

全新一代 Ultherapy Prime 被譽為「HIFU界皇者」，獲美國FDA認證，能精準提拉筋膜層，重塑V面輪廓。

星級用家Coffee親身實測Ultherapy Prime，大讚療程時間比上一代更快，而且提拉緊緻效果即時可見！

周嘉洛亦力推Ultherapy Prime，零入侵性且無修復期，輕鬆擊退鬆弛，重塑緊緻下顎線。

OASIS 嚴格恪守高品質服務標準，全線採用Ultherapy Prime原廠正貨，以新一代超聲波技術精準拉提，確保安全有效。

講到抗老緊緻，相信不少女生第一時間都會想起HIFU療程。推介大家必試OASIS的HIFU界皇者——全球唯一經美國FDA認證的Ultherapy Prime微聚焦超聲波提拉療程。這部機皇透過專利的DeepSEE®實時影像技術，能夠安全且精確地瞄準4.5mm筋膜層，量身打造個人化抗衰老方案。Ultherapy Prime主要做到強效提拉輪廓與V面緊緻，更能一併收緊嘴邊肉及減淡法令紋。最令人心動的是，最新一代療程時間大幅縮短了20%，過程更舒適之餘，更是零入侵性、無修復期，完成療程後可以即時上妝。而且一次療程即時見效，提拉緊膚效果更能維持一至兩年，星級用家Coffee也驚喜表示做完後虎紋減淡不少，就連搞笑自稱360度零死角的周嘉洛都要靠Ultherapy Prime保持住靚仔樣，同時，兩位都不約而同表示選擇於OASIS做醫美療程，因為品牌有多年經驗，保證正廠正貨，團隊夠專業，所以格外放心。

2. 醫美療程推介「射頻界愛瑪仕」Thermage FLX專利技術擊退顯老眼紋

獲封「射頻界愛瑪仕」的Thermage FLX，其全新智能探頭能大大提升療程舒適度，精準擊退眼紋及面部鬆弛。

OASIS全線分店的Thermage FLX療程堅持使用100%原廠正貨，為大家提供高質安全的美肌療程，輕鬆重塑膠原，緊緻輪廓！

如果想針對性改善皺紋及鬆弛下垂肌膚，推薦大家做被譽為「射頻界愛瑪仕」的TOP元祖級緊膚療程Thermage FLX。這項獲美國FDA認可、累積超過500萬次實證的稱霸全球療程，利用專利單極射頻立體加熱肌底4.3mm，從根本刺激膠原蛋白增生。全新升級版本採用了突破性AccuREP®技術來優化每一發射頻能量，配合新一代智能全效探頭4.0及全方位震動模式，不但節省高達25%療程時間，更大幅提升舒適度。其眼部射頻黃金標準更被稱為最強「眼紋燙斗」，一次療程就能做到膠原重塑、精準抗老及緊緻提升，效果長達12至18個月，輕鬆重回年輕立體輪廓。OASIS多年獲得Thermage FLX原廠頒發「全港銷量十大獎項」，絕對是信心保證。

3. 醫美療程推介 無痛「鈦提升」美白、緊緻、瘦面一take過

韓國女團出Show前必做的「鈦提升」，採用全球首創3D三波長技術，一次過滿足美白、緊緻、瘦面三大願望。

韓國知名女星薛仁雅亦親身推薦鈦提升Titanium Lifting，無痛做到即時提亮，並為肌膚重塑緊緻流暢的立體輪廓。

人氣KOL Jade極力推介「鈦提升」療程，大讚過程完全無痛，即時見效，絕對是急救靚樣的首選。

OASIS榮獲鈦提升Titanium Lifting 原廠Alma頒發 ⌈鈦提升三重美學大獎⌋，表揚OASIS致力為每位客人分析肌膚及輪廓需要，度身制定最合適的個人治療方案。

想緊貼最新韓流美肌趨勢，在韓國受眾多KPOP女團、化妝師及YouTuber瘋狂大讚的「鈦提升Titanium Lifting」絕對是當下焦點，更獲韓國知名女星薛仁雅親身推薦。作為香港醫美診所龍頭的OASIS當然立即引入了多部鈦提升給大家，再配合獨家提拉手法令療程效果昇華。鈦提升Titanium Lifting榮獲美國FDA及歐盟CE雙認證的醫美儀器，採用全球首創的3D三波長（755nm、810nm及1064nm）技術，只需一次療程就能同時達到美白、緊緻、瘦面三重功效。療程特設藍寶石探頭，於過程中持續為皮膚降溫，做到完全無痛且無修復期。加上即時見效這個特點讓它成為韓星出Show前必做的急救療程，連香港醫美KOL Jade於OASIS試過後都大讚即時「白三度」，無論影相或拍片都見輪廓提升不少，大力推介物有所值，值得一試。

OASIS經驗口碑兼備！全方位量身打造專屬抗老方案

在競爭激烈的醫美市場中，OASIS能在海量的「香港醫美診所」中突圍而出，成為一眾明星KOL做醫美療程的首選香港醫美診所，靠的是專業團隊超過28年的豐富經驗、100%原廠正貨保證、多年無數獎項實證，而且絕無隱藏收費，累積的口碑極佳，更是城中少數有齊Ultherapy Prime、Thermage FLX及鈦提升這「三大緊膚拉提機皇」的醫美集團。無論你想精準提拉、緊膚V面還是撫平眼紋，都能在OASIS找到最合適的個人化方案。想做緊緻抗衰老療程的大家，不妨親身到OASIS體驗專業的醫美療程，重拾年輕緊緻肌膚及輪廓吧！

（資料由客戶提供）